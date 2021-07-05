"Алиса в Стране чудес" заговорит на языке внеземной цивилизации

Радостная новость пришла на этой неделе для фанатов "Звездного пути" ("Star Trek") - трекков или треккеров. Вскоре они смогут читать еще одно произведение мировой литературы на своем любимом языке - клингонском, придуманном специально для этого научно-фантастического сериала в середине 1980-х годов лингвистом Марком Окрандом. На настоящий момент он включает около 4200 слов.
"QelIS boqHarmey" и трудности перевода
Осенью нынешнего года на клингонском под названием "QelIS boqHarmey" должна выйти книга Льюиса Кэрролла "Приключения Алисы в Стране чудес". Перевод с английского сделал Ливен Литер. Работа далась ему довольно тяжело, так как текст изобилует игрой слов - заявил он информационному агентству dpa. Эксперту по языку гуманоидов-воинов из сериала "Star Trek" пришлось придумывать и новые слова, чтобы передать все содержание.
Ливен Литер - знаток и преподаватель клингонского языка
Внеземной язык и мировая литературная классика
Почему выбор пал на эту книгу? Причина - налицо. В новой части популярного сериала - "Звёздный путь: Дискавери" ("Star Trek: Discovery") - встречается довольного много выражений и цитат из "Алисы в Стране чудес", которая к тому же является любимой книгой ведущего персонажа - Майкл Бёрнем.
Перевод книги Ливен Литер будет также использовать для своих языковых курсов. Это его вклад в развитие "внеземного языка", заявил эксперт. Курсы, на которые приезжают фанаты со всего мира, он обычно проводит в немецком Саарбрюккене, однако из-за пандемии в 2020 и 2021 годах их пришлось отменить. В 2018 году Ливен Литер уже перевел на клингонский "Маленького принца".
P.S.
Отметим также, что в 2004 году на клингонский язык были переведены некоторые публикации Deutsche Welle - по случаю 10-летия запуска первого сайта медиакомпании в интернете, однако сейчас эти материалы, к сожалению, больше недоступны.
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Автор: Ефим Шуман