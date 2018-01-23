Alexa, Siri и прочие голосовые помощники способствуют сексизму и шпионажу?

В Германии cпорят о том, может ли полиция использовать данные виртуальных голосовых помощников в современных девайсах. А также о том, почему у таких помощников женские имена.
В Германии в этом году на фоне июньской жары разгорелась жаркая дискуссия вокруг виртуальных голосовых помощников, или голосовых ассистентов. Так называют программы, установленные на большинстве современных мобильных устройств - смартфонах, планшетах, а также на новых персональных компьютерах и домашних смарт-девайсах. Благодаря этим программам устройства умеют распознавать речь пользователей, вести с ними диалог и выполнять голосовые команды.
Виртуальные помощники - или помощницы?
Самые распространенные сегодня в мире виртуальные помощники носят имена Siri (используется в продукции компании Apple), Cortana (у Microsoft), Alexa (в колонках производства Amazon) и Google Assistent. В России есть свой аналог - Алиса от компании "Яндекс". Именно на тему имен 24 июня сразу два крупных немецких издания - Mitteldeutsche Zeitung и Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) - и опубликовали дискуссионные статьи.
Их авторы проанализировали недовольство немецких пользователей действиями американских концернов-производителей. Основной смысл претензий - все виртуальные ассистенты имеют женские имена, и даже нейтральный Google Assistent говорит женским голосом. Пользователи в Германии, как и авторы статей, считают это вовсе не случайностью, а проявлением сексизма и отражением модели общения "господин - служанка".
Но намного большее возмущение общественности ФРГ вызвала новость о якобы запланированном расширении использования данных от виртуальных ассистентов полицией и спецслужбами. Министрам внутренних дел федеральных земель на встрече в Киле 13 июня даже пришлось успокаивать прессу, заверяя, что никакого пересмотра принципа неприкосновенности частной жизни нет и не будет. Речь только о технических вопросах. Но о каких?
Виртуальный ассистент пойдет в суд?
В ходе работы голосовой помощник в любом девайсе собирает множество сведений о пользователе: его привычки, посещаемые сайты, маршруты поездок, информация из ежедневника, контакты из записной книжки и прочее. Часть этих данных наверняка пригодится правоохранительным органам в расследовании преступлений. А если учесть, что каждый современный девайс оснащен встроенным микрофоном, а в случае Alexa - сразу несколькими высококачественными микрофонами, то потенциальный интерес полиции становится понятен.
Как выяснило респектабельное издание Spiegel Online, дискуссия на этот раз разгорелась после заметки информационного агентства RND (Redaktionsnetzwerk Deutschland), которое сообщило, что в министерстве внутренних дел ФРГ обсуждается допуск информации от виртуальных ассистентов в качестве доказательств в суде.
Ответом на это сообщение стал поток возмущенных заявлений немецких политиков - например, о "вмешательстве в личную сферу граждан", которое усмотрели лидеры фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге - и целый вал возмущения в социальных сетях.
Неконтролируемый сбор данных о частной жизни
Но, как оказалось, агентство RND необоснованно заострило тему. Как пояснили изданию Spiegel Online в нескольких земельных министерствах внутренних дел, никакого расширения возможностей полиции в отношении голосовых помощников не планируется, обсуждаются только сугубо технические вопросы обработки данных. В целом же имеющиеся полномочия и так позволяют правоохранительным органам Германии получать всю требуемую информацию.
Например, параграф 94 УК предусматривает изъятие правоохранителями предметов для формирования доказательной базы, и под это определение полностью попадают любые девайсы и их содержимое. Кроме того, законом в Германии четко определены условия для прослушки помещений, телефонов, а также просмотра электронных данных. Есть и практика обращений в частные фирмы с требованием предоставить информацию, сохраненную на фирменных серверах - что как раз происходит с большинством данных от виртуальных помощников.
Так что эксперты никакого наступления немецкой полиции на свободы граждан не увидели - а вот хранение данных за рубежом действительно является проблемой. Как заметил в интервью DW вице-президент Союза издателей Германии Филип Вельте (Philipp Welte), "настоящую угрозу для наших гражданских свобод представляет собой полностью неконтролируемый сбор данных о нашей частной жизни американскими технологическими концернами".
Каждый третий немец имеет виртуального помощника
Общественное внимание к теме виртуальных помощников объясняется распространенностью этого сервиса в Германии. По данным опроса, проведенного в 1-м квартале 2019 года по заказу немецкого финансового института Postbank, 32% немцев хотя бы время от времени разговаривают с голосовым ассистентом. В возрастной группе до 40 лет этот показатель составил 48%.
Однако среди июньских публикаций об Alexa, Siri и прочих попадаются и положительные отклики. Так, немецкие СМИ заметили и широко распространили новость о проекте университета Вашингтона: американским специалистам удалось "научить" девайсы от Amazon и Google мониторить у их хозяев сердечную деятельность.
Как показывает статистика, остановка сердца является частой причиной смертей по всему миру, причем случается подчас без всяких предварительных симптомов. Ученые разработали методику, которая "обучает" виртуальных помощников диагностировать проблему и вовремя оповещать "скорую".
______________
Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp
Смотрите также: