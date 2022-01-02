 Александрийский патриархат раскритиковал вмешательство РПЦ в Африке | Новости из Германии о России | DW | 02.01.2022

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Россия

Александрийский патриархат раскритиковал вмешательство РПЦ в Африке

РПЦ объявила о создании Патриаршего экзархата Африки на фоне конфликта с патриархом Александрийским. Ранее он признал Православную церковь Украины (ПЦУ).

В 2018 году патриарх Феодор II принимал участие в торжествах в Москве с патриархом Кириллом

В 2018 году патриарх Феодор II (на фото справа) принимал участие в торжествах в Москве с патриархом Кириллом

Патриарх Александрийский Феодор II осудил решение Русской православной церкви о создании собственной структуры в Африке. Синод Александрийского патриархата в рамках своего следующего заседания обсудит, как отреагировать на заявление РПЦ об учреждении Патриаршего экзархата Африки, говорится в официальном заявлении, опубликованном в воскресенье, 2 января. 

Формально весь африканский континент находится под юрисдикцией Александрийского патриархата. Комментируя решение Москвы, патриарх Феодор II заявил: "Да простит их Бог".

РПЦ объявила о создании Патриаршего экзархата Африки 29 декабря. В журналах Синода уточняется, что это решение принято вследствие "уклонения в раскол" патриарха Александрийского Феодора II. В 2019 году тот признал Православную церковь Украины (ПЦУ). После этого, как говорят в РПЦ, часть духовенства Александрийского патриархата, якобы заявив о своем несогласии с позицией предстоятеля, обратилась в адрес патриарха Московского Кирилла с просьбой о принятии их под юрисдикцию Русской православной церкви.

29 декабря 2021 года в состав РПЦ были приняты более ста клириков Александрийского патриархата из восьми стран Африки.

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    Автор: Григорий Аросев


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