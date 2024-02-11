Александр Стубб победил на президентских выборах в Финляндии

Во втором туре президентских выборов в Финляндии победил бывший премьер-министр страны Александр Стубб. Как и его оппонент, он выступает за расширение санкций в отношении России.

Согласно данным министерства юстиции Финляндии, по итогам голосования во втором туре президентских выборов, прошедшего в стране в воскресенье, 11 февраля, победу одержал кандидат от правящей Национальной коалиционной партии, бывший премьер-министр страны Александр Стубб.

В досрочном голосовании приняли участие 70,7% избирателей, 51,6% из которых проголосовали за Стубба. За его соперника, бывшего министра иностранных дел Пекку Хаависто - независимого кандидата, поддержанного левоцентристской партией "Союз зеленых" - соответственно, отдали свои голоса 48,4% избирателей.

Хаависто признал поражение и поздравил Стубба с победой, пожелав успехов на посту. "Я верю, что теперь у Финляндии будет хороший президент республики", - сказал он. По его мнению, Стубб - опытный и компетентный человек для этой должности.

Первый тур выборов прошел в конце января

Стубб и Хаависто после состоявшегося 28 января первого тура выборов вышли во второй тур с результатами 28,3% и 25,8% соответственно. Третий результат продемонстрировал Юсси Халла-ахо от националистической партии "Истинные финны", получивший около 19 процентов голосов. Всего в выборах принимали участие 9 кандидатов в президенты.

Согласно законодательству Финляндии, президента избирают на 6 лет не более чем на два срока подряд. Нынешний президент страны Саули Ниинистё отбыл на посту два срока и потому в выборах участия не принимал. Стубб станет тринадцатым по счету главой северного государства. Он должен вступить в свою должность 1 марта.

Отход Хельсинки от нейтралитета

Финляндия с началом российского военного вторжения в Украину отошла от традиционной политики нейтралитета и баланса между Востоком и Западом. В апреле 2023 года она присоединилась к НАТО, приняла решение о размещении на своей территории американского военного контингента.

В ноябре 2023 года Финляндия полностью закрыла сухопутную границу с Россией на фоне наплыва нелегальных мигрантов. Этот шаг поддержали оба кандидата на высший государственный пост. Кроме того, и Стубб, и Хаависто выступают за расширение санкций в отношении России.

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