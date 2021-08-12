 Активистка Pussy Riot Флорес вновь арестована на 15 суток | Новости из Германии о России | DW | 13.08.2021

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Россия

Активистка Pussy Riot Флорес вновь арестована на 15 суток

Риту Флорес признали виновной по статье о публичной демонстрации нацистской атрибутики, сообщил ее адвокат. Активистка Pussy Riot опубликовала в соцсети изображение музыканта Tokio Hotel и свастики.

Деревянный молоток, книги и ручки на столе

Активистка арт-группы Pussy Riot Рита Флорес получила 15 суток административного ареста. Об этом ее адвокат Дмитрий Захватов сообщил в пятницу, 13 августа. Тверской суд Москвы признал активистку виновной по административной статье о публичной демонстрации нацистской атрибутики. Ранее Флорес опубликовала в соцсети изображение музыканта немецкой поп-группы Tokio Hotel и свастики.

Девушку задержали в Москве днем ранее при выходе из спецприемника. Активистка провела под стражей 15 суток ареста по административной статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. По словам адвоката Мансура Гильманова, неповиновение требованиям заключалось в отказе предоставить удостоверение личности. Во время нахождения в спецприемнике у Флорес выявили заболевание COVID-19.

В последние месяцы в России продолжается серия задержаний и арестов участников Pussy Riot. В частности, активисты Вероника Никульшина и Александр Софеев, с мая неоднократно становившиеся объектами задержаний, в середине июля временно покинули страну.

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