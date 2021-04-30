Акция мотоциклистов стала крупнейшей среди первомайских протестов в ФРГ

Во многих городах Германии в субботу, 1 мая, прошли различные акции протеста. Крупнейшая на момент публикации протестная акция в День труда состоялась в баварском Нюрнберге, где 7500 мотоциклистов выступили против возможного запрета на использование этих транспортных средств по выходным. В 2020 году бундесрат (представительство земель Германии) порекомендовал федеральному правительству использовать такую меру в случаях, когда шум мотоциклов наносит существенный урон жителям.

Акция во Франкфурте-на-Майне

Ряд мероприятий был связан с призывами Объединения немецких профсоюзов (DGB). Так, акция во Франкфурте-на-Майне (земля Гессен) собрала более 3000 демонстрантов, а в саксонском Лейпциге 500 человек съехались на велосипедный парад.

Мирные протесты в Берлине

Несколько акций состоялись и в Берлине. Так, демонстрация критиков капитализма в западной части города собрала свыше 3000 человек. А на востоке Берлина свой митинг провели около 200 противников действующих мер по борьбе с пандемией. Участники еще одной демонстрации выступали за "возрождение культурной и клубной сцены" столицы ФРГ.

Порядок на улицах Берлина обеспечивали 5600 полицейских. Протесты носили мирный характер. К вечеру в городе ожидаются несколько акций левых и леворадикальных объединений с участием до 10 тысяч человек в целом.

Задержания в Гамбурге

В Гамбурге власти запретили массовые акции в соответствии с Законом о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями человека. Однако митингующие попытались сформировать группы в несколько десятков человек и растянуть транспаранты. Десятки демонстрантов были задержаны, отметили в полиции.

Некоторые акции были связаны с крайне правыми политическими силами. В Эрфурте (земля Тюрингия) прошел автомобильный парад,к участию в котором призвала правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). Полиция насчитала на мероприятии 240 транспортных средств. А демонстрация праворадикальной партии Национал-демократической партии Германии (NPD) в Грайфсвальде (Мекленбург-Передняя Померания) собрала 230 человек.

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