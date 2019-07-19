 Airbus сообщил о проблемах в управлении моделью A321neo | Новости из Германии о Европе | DW | 19.07.2019

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Европа

Airbus сообщил о проблемах в управлении моделью A321neo

При определенном стечении обстоятельств у пилотов лайнеров Airbus A321neo могут возникнуть проблемы с контролем самолета при посадке.

Лайнер Airbus A321neo на авиасалоне в Ле Бурже в 2019 году

Лайнер Airbus A321neo на авиасалоне в Ле Бурже в 2019 году

В определенных условиях пилоты лайнеров Airbus A321neoмогут столкнуться с некорректным поведением бортового компьютера при заходе на посадку. Как пишет немецкая газета Die Welt в пятницу, 19 июля, со ссылкой на компанию-производителя Airbus, сбой автопилота может произойти только при стечении четырех определенных обстоятельств.

К ним относятся высота полета при приземлении менее 30 метров в сочетании с выполняемыми пилотом особыми маневрами, такими как прерванный заход на посадку. Кроме того, на корректность действий автопилота, регулирующего положение носа машины, могут повлиять настройки системы при заходе на посадку, а также ситуация, при которой центр тяжести лайнера окажется смещенным далеко назад из-за особого распределения багажа.

Ранее о возможных ошибках бортового компьютера лайнеров A321neo предупредило Европейское агентство по авиационной безопасности EASA, потребовав, чтобы все авиаперевозчики, в парке которых имеются самолеты, затронутые данной проблемой, внесли соответствующую информацию в инструкции для пилотов. В Airbus сообщили, что окончательное решение проблемы предполагается разработать к третьему кварталу 2020 года. У скольких именно самолетов может проявиться эта ошибка, пока неясно.

Контекст

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Ошибка программного обеспечения Boeing-737 Max

Ошибка автопилота, связанная с регулированием положения носа самолета, напоминает ситуацию с моделью Boeing-737 Max. Дефект программного обеспечения MCAS в лайнере этого типа привел к крушению двух самолетов Boeing - в Индонезии и Эфиопии.  В общей сложности в этих трагедиях, произошедших в октябре 2018 и марте 2019 года, погибли 346 человек.

Однако, судя по заявлениям представителей европейского самолетостроителя, опасность возникновения критической ситуации в случае A321neo минимальна. Экипаж может своевременно отреагировать на любую из вышеописанных проблематичных ситуаций, поскольку контроль над самолетом никогда не передается полностью компьютеру, указывает компания. Кроме того, ошибки управления наблюдались только в тестовом режиме, а эксплуатирующиеся сейчас машины ею не затронуты, подчеркивают в Airbus.

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Ссылки в интернете

Характеристики лайнера Airbus A321neo на сайте производителя

Характеристики лайнера Airbus A321neo на сайте производителя

Директива летной годности EASA самолета Airbus A321neo

Директива EASA об изучении проблем программного обеспечения Airbus A321neo

Airbus warnt Piloten vor eingeschränkter Kontrolle über A321neo

Статья газеты Die Welt о проблемах в управлении самолетом Airbus A321neo

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