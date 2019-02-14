 Airbus прекратит производство самолетов A380 в 2021 году | Новости из Германии о Европе | DW | 14.02.2019

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Европа

Airbus прекратит производство самолетов A380 в 2021 году

В последние годы европейский концерн Airbus почти не получал новых заказов на крупнейший в мире пассажирский авиалайнер A380. Их производство пришлось сократить с 30 до 6 самолетов в год.

Airbus A380 компании Emirates

Европейский авиаконцерн Airbus намерен в ближайшем будущем прекратить производство крупнейшего в мире пассажирского самолета Airbus A380. После того как авиакомпания Emirates решила сократить свой заказ, у концерна не осталось оснований для продолжения производства, говорится в заявлении главы Airbus Тома Эндерса, опубликованном в четверг, 14 февраля, в Тулузе. Последние A380 будут переданы заказчику в 2021 году.

Контекст

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Авиакомпания Emirates является крупнейшим заказчиком A380. Авиакомпания решила сократить свой заказ со 160 до 123 самолетов. В ближайшие два года Airbus выпустит и передаст авиакомпании из ОАЭ последние 14 самолетов. В последние несколько лет Airbus почти не получил новых заказов на A380, в результате чего компании пришлось сократить их производство с 30 до 6 единиц в год.

В связи с этим под угрозой сокращения оказались до 3500 рабочих мест, большая часть из них в Германии. Компоненты к A380 производят на немецких заводах в Гамбурге, Бремене, Штаде и Аугсбурге. Однако в компании рассчитывают, что эти сотрудники могут быть задействованы в производстве самолетов A320, заказы на которые растут, а также новых дальнемагистральных самолетов. Вместо A380 компания Emirates заказала 40 лайнеров A330-900 и 30 самолетов A350-900.

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    Автор: Ксения Сафронова


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