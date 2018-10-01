Airbus объявил конкурс технологических проектов на Луне

Европейский аэрокосмический концерн Airbus объявил конкурс проектов технических инноваций на Луне. В нем с 2019 года смогут участвовать стартапы, а также мелкие и средние компании со всего мира, сообщило подразделение Airbus Defence and Space на Международном конгрессе астронавтики (IAC) в Бремене в понедельник, 1 октября.

Конкурс под названием Moon Race будет проводиться в четырех категориях - производство, добыча сырья, растительное воспроизводство на лунной поверхности, а также получение и аккумулирование электроэнергии. В частности, речь идет о производстве различных предметов из лунного сырья, энергоснабжении на Луне, добыче на спутнике Земли различного сырья, например, воды и строительстве на Луне оранжерей.

Сделать возможной жизнь на Луне

Жюри в составе независимых экспертов определит в каждой категории победителей, которые получат призовые. Победители будут названы на следующем конгрессе IAC осенью следующего года в Вашингтоне. В начале 2019 года Airbus сообщит дальнейшие детали конкурса.

С помощью международного конкурса концерн намерен продвигать исследование Луны, а также сделать возможным ее освоение человеком. Целью является развитие технологий, "необходимых для постоянного присутствия человека на Луне", сообщила пресс-секретарь подразделения Airbus Defence and Space.

"Прежде чем мы отправимся на Марс или другую далекую планету, люди должны научиться выживать в космосе. Там есть радиоактивное излучение, экстремальные температуры, нет воздух для того, чтобы дышать, и с неба падают метеориты! Как нам с этим справиться? Лучший способ это узнать - создать сообщество на Луне, чтобы исследовать и учиться", - отмечается на странице проекта Airbus "Миссия на Луну".

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