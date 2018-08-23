AI заступилась за белорусских подростков, осужденных за наркотики

Кампания срочного действия Amnesty International с требованием защитить права несовершеннолетних касается пока только Эмиля Островко и Василия Савченкова - двух белорусских подростков, осужденных за наркопреступления и отбывающих срок в бобруйской воспитательной колонии №2. В 2018 году эти семнадцатилетние школьники были приговорены к 10 годам лишения свободы каждый. По мнению правозащитников, это слишком жестокое наказание.

Несовершеннолетние стали все чаще попадать за решетку после того, как в 2015 году в Беларуси декретом президента была введена уголовная ответственность по статье 328-й УК "Незаконный оборот наркотических средств" для лиц, достигших 14 лет. При этом максимальное наказание за нарушение этой статьи было повышено до 25 лет лишения свободы.

Конвенция ООН нарушена. Что делать?

В рамках начатой кампании активисты Amnesty International со всего мира пишут письма начальнику бобруйской воспитательной колонии, требуя соблюдать права подростков. Эта правозащитная организация готовит и новые акции в поддержку несовершеннолетних.

О том, что, борясь с наркотиками, Беларусь нарушает Конвенцию ООН о правах ребенка, выяснилось весной 2018 года, вспоминает Лариса Жигарь, гродненская активистка движения "Матери 328", объединившего родителей осужденных подростков. На одной из международных конференций в Минске об этом рассказала глава Комитета ООН по правам ребенка Ренате Винтер (Renate Winter).

Матери осужденных подростков Ольга Савченкова и Юлия Островко

После этого матери решили добиваться реакции международного сообщества, но такая задача оказалась им не под силу. Активистки движения, вспоминает Лариса Жигарь, не были знакомы с международными процедурами и просто писали обращения в произвольной форме, отправляя их по всем адресам, которые находили. Помочь им было некому - ни белорусские правозащитники, ни чиновники не были знакомы с текстом детской конвенции и с ней не работали.

В Сети женщины случайно нашли ссылку на альтернативный доклад в Комитет ООН по правам человека, подготовленный гражданской инициативой "Наш дом". Все свои письма с описанием уголовных дел матери отправляли на всякий случай и туда.

Минимальные стандарты не выполняются

"Поначалу и мне не хотелось заниматься этой темой", - признается руководитель "Нашего дома" Ольга Карач. Лишь настойчивость матерей заставила изучить проблему, и было решено дать старт кампании по защите прав "несовершеннолетних-328". Первым шагом стала экспертиза двенадцати уголовных дел, сделанная опытными юристами. Они в итоге выявили ряд нарушений как белорусского, так и международного законодательства.

Несмотря на проблемы с доказательной базой, поясняет Ольга Карач, подростков автоматически заключают под стражу, хотя международные обязательства страны трактуют это как крайнюю меру пресечения. После задержания не ставятся немедленно в известность законные представители несовершеннолетних, то есть родители. Без законных представителей проводятся личные обыски. А Эмиль Островко и Василий Савченков, находясь под стражей, еще и не имели возможности сдать выпускные экзамены за 11 класс.

За забором - бобруйская воспитательная колония №2

Результаты экспертиз вместе с описанием случаев были отправлены ответственным работникам Amnesty International, а позже эксперты из Лондона смогли сами встретиться с белорусскими матерями, продолжает Карач. В результате в заявлении Amnesty International появилось указание на то, что Беларусь не выполняет минимальные стандартные правила обращения с заключенными ООН (правила Нельсона Манделы), принятые Генеральной Ассамблеей ООН.

Акция Amnesty International примечательна тем, что это первая официальная реакция международного сообщества на проблему сверхжестких приговоров по статье 328-й УК. В ближайшие недели будет объявлено о мероприятиях в новых форматах. Кроме того, отмечает Карач, матерям удалось сделать визы, и они смогли выехать в Варшаву, чтобы встретиться там со спецдокладчиком ООН по Беларуси Анаис Марин. В ее отчет также попадет анализ нарушений прав несовершеннолетних в тюрьмах и колониях. На уровне Комитета ООН по правам детей поданы возражения на государственный отчет белорусского правительства.

Познакомил "Аль Капоне"

Родителей осужденных подростков Ольгу Савченкову и Юлию Островко познакомила схожесть уголовных дел. Их дети искали работу на сайте "Аль Капоне". Сегодня, объясняет Юлия Островко, мало учить детей не прикасаться к наркотикам, нужно еще объяснять опасность поиска высоких заработков через интернет.

Ее сын Эмиль нашел объявление о найме на легальную работу по распространению незапрещенных курительных смесей. Но в какой-то момент в табак был добавлен психотроп. Внешне они ничем не отличаются, поясняет она, но результатом стало уголовное дело по статье 328-й ч. 4 УК Беларуси "Незаконный оборот наркотических средств с целью сбыта, совершенный организованной группой".

Удивительно, продолжает она, что арест произошел в момент, когда дети заговорили с работодателем о зарплате. По дороге домой им надели наручники работники наркоконтроля.

И до сих пор, возмущаются Ольга Савченкова, ресурс, предлагающий такую работу, не заблокирован милицией и потенциально готовит правоохранителям новых жертв. Для женщины, по ее признанию, стала шоком открытость работы организаторов преступных схем: "Я никогда не думала, что наркотики так доступны".

Только повседневная кропотливая работа и международная огласка дают сегодня в Беларуси результат, констатирует Ольга Карач. Юристы "Нашего дома" помогают теперь другим родителям оформлять доверенности от детей на представление их интересов, чтобы затребовать копии уголовных дел. Ведь большинство несовершеннолетних в колонии встретили 18-летие и по закону уже отвечают сами за себя. Это понимают и силовики, и суды - уже замечено, что они стали препятствовать выдаче нужных документов, пытаясь предотвратить обжалование приговоров. Таков ответ на действия матерей.

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