 Агенты Лукашенко собирают данные о белорусах в Польше | Новости из Германии о Европе | DW | 27.01.2022

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Европа

Агенты Лукашенко собирают данные о белорусах в Польше

Проект BYPOL опубликовал расследование о бывшем заключенном белорусских тюрем, который собирал в Польше информацию об участниках протеста, выдавая себя за пострадавшего от режима Лукашенко.

Акция протеста против правителя Беларуси Александра Лукашенко в Варшаве, май 2021 года

Акция протеста против правителя Беларуси Александра Лукашенко в Варшаве, май 2021 года

Спецслужбы из Минска собирают информацию о белорусах, эмигрировавших в Польшу по политическим мотивам. Это следует из расследования BYPOL, опубликованного на канале проекта в YouTube в четверг, 27 января.

За пределами Беларуси на правителя страны Александра Лукашенко работают агенты, "занимающиеся сбором разведданных в отношении лидеров демократической Беларуси, находящихся на территории иностранных государств, в том числе для их возможного физического устранения", пишут представители BYPOL.

Деятельность агента Лукашенко в Польше

В своем расследовании они рассказывают историю Вячеслава Быстрова, который выдает себя за потерпевшего от режима Лукашенко.

На самом же деле Быстров, имеющий в соцсети Telegram псевдоним "Слава волк", работает на МВД Беларуси, выяснили в BYPOL. "В последнее время данный гражданин пытается втереться в доверие к белорусской диаспоре в Варшаве. С момента приезда в Польшу он активно посещает белорусские акции, фотографируется с их участниками", говорят авторы расследования.

По их сведениям, Вячеслав Быстров был шесть раз судим за кражи и грабежи. "Первый срок получил в далеком 1992 году, с тех пор на волю выходил на непродолжительный срок и вскоре возвращался обратно в места лишения свободы, где позже и заключил контракт о сотрудничестве на платной основе с сотрудниками оперативного отдела СИЗО-1 в Минске, так называемой Володарки", - указывается в материале.

Сбор данных об участниках протеста в Беларуси

В СИЗО Быстров занимался "внутрикамерной разработкой" заключенных, принуждая их писать явку с повинной, и неоднократно поощрялся премиями, утверждают расследователи. По данным BYPOL, Быстров также сотрудничает с 3-м управлением МВД Беларуси ГУБОПиК по противодействию экстремизму.

В начале декабря 2021 года мужчина по рабочей визе отправился в Польшу, где подал заявление на получение статуса беженца. Его задание состояло, кроме прочего, в физическом устранении лидеров BYPOL, а также оппозиционного политика Павла Латушко, следует из расследования. Кроме того, Быстров собирал данные граждан РБ, проживающих за границей: номера их телефонов, транспортных средств, адреса места жительства и работы. При этом особое внимание он уделял тем, кто участвовал в протестах, и выяснял, есть ли у них родственники в Беларуси.

По данным BYPOL, сегодня личность Вячеслава Быстрова раскрыта, им занимаются польские спецслужбы.

О проекте BYPOL

Проект BYPOL был создан экс-сотрудниками силовых структур Беларуси. На сайте проекта указано, что его целью является "восстановление демократии в Беларуси во главе с народным лидером Светланой Тихановской и проведение новых президентских и парламентских выборов на основе демократических принципов".

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    Автор: Ольга Верасович


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