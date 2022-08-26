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Неаполь, где действовала агентка ГРУФото: Daniela De Lorenzo/DW
ПолитикаЕвропа

Агентка ГРУ многие годы имела доступ к кругам НАТО в Италии

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Женщина с паспортом на имя Мария Ривера стала светской львицей в Италии и была вхожа в круги НАТО. После раскрытия отравления Скрипаля в 2018 году она вернулась в Россию, сообщают Bellingcat, The Insider и La Repubblica.

https://www.dw.com/ru/agentka-gru-mnogie-gody-imela-dostup-k-krugam-nato-v-italii/a-62941089

Женщина с паспортом на имя Мария Адела Куфельдт Ривера стала светской львицей в Италии и дружила с офицерами НАТО. После разоблачения участников отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в 2018 году она вернулась в Россию, сообщается в расследовании, обнародованном в пятницу, 26 августа журналистами Bellingcat, The Insider и итальянской газеты La Repubblica.

Как выяснили расследователи, в 2006 году эта женщина получила российский паспорт на имя Мария Адела Куфельдт Ривера, причем этот паспорт был из той же серии, что и у офицеров ГРУ, которых связывали с отравлением Скрипаля и болгарского оружейника Емельяна Гебрева. Годом ранее женщина с таким же именем и датой рождения пыталась получить гражданство Перу в столице этой страны Лиме, но ей было отказано, поскольку среди ее документов было обнаружено фальшивое свидетельство о крещении.

В 2013 году Ривера зарегистрировала в Италии ювелирный бренд Serein "с более чем 200-летней историей" и открыла в Неаполе бутик с украшениями. Расследователи обнаружили, что представленные там украшения с эмалью можно было купить в китайских интернет-магазинах за 11-18 евро.

Контакты с офицерами НАТО

Ривера устраивала в Неаполе светские вечера, а в 2015 году стала секретарем в местном отделении благотворительной организации Lion’s Club, созданном расквартированными в Неаполе офицерами НАТО. По словам собеседников журналистов, Ривера "посещала все мероприятия", "подружилась с рядом офицеров и часто общалась с ними в социальных сетях, причем некоторые из этих связей носили явно романтический характер".

Несколько знакомых Риверы, с которыми беседовали журналисты, назвали ее легенду "запутанной и неубедительной" и заверили, что не обсуждали с ней политику. По их словам, Ривера представлялась дочерью перуанки, которая поехала в 1980-м году на Олимпиаду в СССР и внезапно вернулась, оставив дочь в Москве "на попечение одной советской семьи".

Осенью 2018 года, когда Bellingcat и Insider назвали обвиняемых в отравлении Скрипаля офицерами ГРУ и опубликовали данные их паспортов, Ривера вернулась в Россию. Расследователи утверждают, что ныне она живет под именем Ольга Колобова и работает в Пенсионном фонде.

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Материал Bellingcat

www.bellingcat.com
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