Российский адвокат Пола Уилана заявил о переговорах по его обмену

Переговоры о возможном обмене гражданина США Пола Уилана, осужденного в России на 16 лет по обвинению в шпионаже, могут занять от двух до трех месяцев, заявил его адвокат Владимир Жеребенков. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 15 февраля.

По словам юриста, инициативу в проведении переговоров между спецслужбами РФ и США могла проявить американская сторона после прихода к власти администрации Джо Байдена. Говоря о тех, кого могут обменять на Уилана, Жеребенков назвал имена российских граждан Виктора Бута, в 2012 году приговоренного к 25 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде оружия, и Константина Ярошенко, в 2011 году получившего в США 20 лет по обвинению в контрабанде наркотиков. Ни Бут, ни Ярошенко вины не признали.

Кроме того, речь может идти о неких российских предпринимателях и программистах, имен которых Жеребенков не назвал.

Дело Тревора Рида

Юрист также упомянул другого американца - Тревора Рида, который, как и Уилан, в прошлом был морским пехотинцем. В 2020 году суд в Москве приговорил его к девяти годам лишения свободы за нападение на полицейских. Власти США в обоих случаях заявляли протест в связи с судебными вердиктами против американских граждан. Однако Жеребенков не смог сказать, фигурирует ли Рид также в качестве кандидата на обмен.

С американской стороны не поступило никаких комментариев, посольство США на запрос агентства не ответило.

Обмен Пола Уилана

Владимир Жеребенков

Ранее, в июне 2020 года, уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила информацию о переговорах между РФ и США по обмену несколькими заключенными. Речь шла о возможном обмене Пола Уилана на Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Приговор в отношении Уилана - 16 лет лишения свободы - вступил в силу в июле 2020-го. Сразу после этого Жеребенков заявил, что защита не будет его обжаловать, поскольку "те два-три месяца, которые ушли бы на рассмотрение жалобы, можно теперь потратить на переговоры и организацию обмена Уилана на россиян, осужденных в США". По его словам, обмен мог бы состояться в сентябре, но тогда этого не произошло. Пол Уилан свою вину в шпионаже не признал.

Смотрите также: