Adidas ответил на скандал с формой сборной России по футболу

Немецкий концерн Adidas прокомментировал отказ футбольной сборной России выступать в новой форме, разработанной им к играм чемпионата Европы 2020 года. Ранее стало известно, что в матчах отборочного раунда ЧЕ-2020 россияне сыграют против команд Бельгии и Сан-Марино в старой форме. Об этом 12 ноября сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

Причиной недовольства новой формой является то, что полоски российского флага на рукавах футболок расположены в обратном порядке, напоминая флаг Сербии, а не России. Это видно по фотографиям с официальной презентации новой формы для игроков сборной РФ, состоявшейся 7 ноября.

"Мы разрабатываем дизайн новых футболок принципиально в тесном контакте с партнерскими футбольными союзами", - заявили в штаб-квартире Adidas на запрос DW. Представитель концерна выразил уверенность в том, что стороны придут к компромиссу: "Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнером Российского футбольного союза и поэтому уверены, что вместе найдем решение".

От ответов на вопросы, кто, по мнению концерна, несет ответственность за ошибку в дизайне и как могло бы выглядеть решение проблемы, Adidas воздержался. Тем временем в российских СМИ сообщают, что продажи новой формы сборной РФ уже начались.

Российская сборная вышла в финальную часть европейского чемпионата по футболу, который пройдет в следующем году сразу в нескольких странах.



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