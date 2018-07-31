 80 процентов фирм России поднимут цены из-за роста НДС | Новости из Германии о России | DW | 31.07.2018

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Россия

80 процентов фирм России поднимут цены из-за роста НДС

Согласно опросу "Института Адизеса", лишь 10 процентов крупных фирм в РФ не повысят цены на продукцию вслед за ростом НДС.

Российский супермаркет

Из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС) 80 процентов крупных российских компаний повысят цены на свою продукцию. Об этом сообщает агентство РБК во вторник, 31 июля, со ссылкой на результаты опроса, проведенного по его заказу международной консалтинговой компанией в области менеджмента "Институт Адизеса".

Цены вырастут, так как расходы на уплату налога будут включены в конечную стоимость товара, отмечается в исследовании. В то же время 10 процентов респондентов заявили, что повышение НДС не скажется на стоимости их продукции, а остальные опрошенные компании воздержались от ответа.

Большинство респондентов заняты в промышленности

В опросе, который проводился с 26 июня по 26 июля, приняли участие 160 собственников и гендиректоров компаний из сегмента крупного бизнеса. При этом в Центральном и Северо-Западном федеральных округах работают по 20% респондентов. Еще столько же - в общей сложности в Приволжье и Южном федеральном округе, а остальные 20% - в Сибири и н​а Урале.

Контекст

То, что теперь предстоит россиянам, немцы пережили в 2007 году. Эксперты рассказали DW, как экономика ФРГ отреагировала на увеличение налога на конечных потребителей - с 16 до 19%. (06.07.2018)

В интервью DW бывший премьер РФ и лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов оценил планы правительства России поднять НДС до 20 процентов. Он считает, что от этого пострадают бизнес и потребители. (15.06.2018)

Треть опрошенных компаний занимаются пищевой, топливной промышленностью, электроэнергетикой, металлургией или машиностроением. 17% респондентов заняты в строительстве, 13% - в финансовой сфере, 12% - в транспортной отрасли. Остальные - в IT-секторе, медицине и издательском деле.

Госдума России во вторник, 24 июля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении НДС с 18 до 20 процентов. Закон, инициированный правительством РФ, вступит в силу 1 января 2019 года. По оценкам правительства, повышение НДС на два процентных пункта принесет федеральному бюджету дополнительно 620 млрд рублей в год.

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