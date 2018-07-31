80 процентов фирм России поднимут цены из-за роста НДС

Из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС) 80 процентов крупных российских компаний повысят цены на свою продукцию. Об этом сообщает агентство РБК во вторник, 31 июля, со ссылкой на результаты опроса, проведенного по его заказу международной консалтинговой компанией в области менеджмента "Институт Адизеса".

Цены вырастут, так как расходы на уплату налога будут включены в конечную стоимость товара, отмечается в исследовании. В то же время 10 процентов респондентов заявили, что повышение НДС не скажется на стоимости их продукции, а остальные опрошенные компании воздержались от ответа.

Большинство респондентов заняты в промышленности

В опросе, который проводился с 26 июня по 26 июля, приняли участие 160 собственников и гендиректоров компаний из сегмента крупного бизнеса. При этом в Центральном и Северо-Западном федеральных округах работают по 20% респондентов. Еще столько же - в общей сложности в Приволжье и Южном федеральном округе, а остальные 20% - в Сибири и н​а Урале.

Треть опрошенных компаний занимаются пищевой, топливной промышленностью, электроэнергетикой, металлургией или машиностроением. 17% респондентов заняты в строительстве, 13% - в финансовой сфере, 12% - в транспортной отрасли. Остальные - в IT-секторе, медицине и издательском деле.

Госдума России во вторник, 24 июля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении НДС с 18 до 20 процентов. Закон, инициированный правительством РФ, вступит в силу 1 января 2019 года. По оценкам правительства, повышение НДС на два процентных пункта принесет федеральному бюджету дополнительно 620 млрд рублей в год.

Смотрите также:

Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему Еда как культ Германия, где домашние хозяйства тратят в среднем 11,7% своего бюджета на еду и напитки, - в числе лидеров европейского списка. Между первым и последними местами списка - разница более чем в 3 раза. Впрочем, помимо уровня развития экономики, свою роль играют и культурные особенности страны. Там, где к еде относятся как к культу, расходы на продовольствие традиционно выше.

Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему Здоровая конкуренция давит на цены Скромные расходы немцев на еду объясняются и еще одним фактором. Уровень цен на продовольственные товары в Германии - один из самых низких в ЕС. Он всего лишь на 1,5% выше средней величины по Европейскому Союзу - и намного ниже, чем в отдельных странах Европы. Так ситуация сложилась благодаря настоящей конкуренции в торговле и наличию в ФРГ мощных сетей магазинов-дискаунтеров.

Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему Жить нынче дорого А вот наибольшую статью расходов у немцев составляют расходы на оплату жилья и коммунальных услуг. На это уходит 35% бюджета! В целом, потребительские расходы одного домашнего хозяйства в ФРГ составляют в среднем 2448 евро в месяц. Расходы по страховкам и проценты по кредитам в эту сумму не входят - как и те суммы, которые жители страны откладывают "на черный день".

