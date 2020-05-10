75-летие освобождения концлагеря Маутхаузен отметили виртуальной церемонией

В Австрии прошла памятная церемония в честь 75-летия освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен. Из-за пандемии коронавируса все мероприятия в воскресенье, 10 мая, прошли в виртуальной форме. В интернете транслировалась экуменическая служба, видеопослания из многих стран мира, в том числе выступления бывших узников, исторические кадры и музыка. Мероприятие проходило под лозунгом "Человечность без границ".

Память о жертвах Холокоста

"75 лет назад завершилось крупнейшее преступление в истории человечества. Уже 75 лет Маутхаузен является местом против забвения", - заявил федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен. Он напомнил, что "Маутхаузен не упал с неба", а в начале его истории было молчание общества во времена, когда антисемитизм и расизм все больше его захватывали.

"Мы в долгу перед жертвами Холокоста и должны хранить память о них. У нас шесть миллионов причин, чтобы помнить", - отметил в свою очередь председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботка. Канцлер Австрии Себастьян Курц также назвал долгом современников "хранить память о невообразимых зверствах и преступлениях национал-социализма". "Мы помним о том, что австрийки и австрийцы были не только жертвами, но и преступниками", - добавил он.

Посол РФ напомнил о погибших гражданах СССР

Среди прочих к участникам виртуальной церемонии обратился посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. Он напомнил, что в Маутхаузене были убиты 122 тысячи человек различных национальностей, 32 180 из них были гражданами СССР. "У преступлений нацизма нет срока давности. Мы обязаны помнить, какой ценой была одержана победа", - заявил российский дипломат.

По данным австрийских СМИ, за онлайн-церемонией следили зрители из 23 стран мира. Обычно в торжествах по случаю годовщины освобождения Маутхаузена участвуют тысячи гостей со всего мира.

Маутхаузен был построен после присоединения Австрии к нацистской Германии в 1938 году. Его узники занимались тяжелым трудом в каменоломнях. Крупнейший концлагерь на территории Австрии был освобожден 5 мая 1945 года американскими войсками и затем был передан в советскую зону оккупации. В числе прочих, в нем погиб Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев.

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