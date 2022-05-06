 72-й день войны России против Украины: главные события | Новости из Германии об Украине | DW | 06.05.2022

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Украина

72-й день войны России против Украины: главные события

ВСУ развивают контрнаступление к северу от Харькова. Канцлер ФРГ Шольц назвал войну России против Украины "величайшей катастрофой нашего времени".

Разрушения в Северодонецке

Разрушения в Северодонецке

Вооруженные силы Украины развивают контрнаступление к северу от Харькова. Российские войска, опасаясь окружения, были вынуждены оставить населенные пункты Циркуны, Черкасские Тишки и Липцы. Передовые отряды ВСУ уже вошли в Липцы, в Циркунах проводится зачистка. Российские войска в настоящее время фактически контролируют к северу от Харькова 7-8-километровую буферную зону, сообщили российские Telegram-каналы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителей села Нехотеевка, неоднократно подвергавшегося обстрелам с украинской стороны, эвакуируют в безопасные места. "В населенном пункте на сегодняшний день осталось чуть меньше 30 человек. Большую часть жителей мы уже вывезли в безопасное место", - сообщил Гладков.

Российские войска пытаются с нескольких направлений штурмовать Северодонецк в Луганской области. Город фактически окружен, 80 процентов инфраструктуры разрушено, сообщил глава городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк. По его словам, в Северодонецке осталось около 15 тысяч жителей.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска несут большие потери при штурме завода "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает британская разведка. "Пока украинское сопротивление на "Азовстали" продолжается, российские потери будут нарастать", - указывает Минобороны Великобритании, отмечая, что это будет срывать оперативные планы РФ на юге Донбасса.

Из Мариуполя и завода "Азовсталь" удалось вывезти еще почти 500 человек, сообщили генсек ООН Антониу Гутерриш и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Шольц о войне в Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) считает войну России против Украины беспрецедентным событием. "Агрессия России против Украины - это величайшая катастрофа нашего времени", - заявил он на мероприятии клуба Übersee в Гамбурге. Агрессивная война России на истребление, по его словам, знаменует собой радикальный разрыв с европейским миропорядком, установившимся после окончания холодной войны. Шольц отметил, что президент России Путин "и его режим" пошли на "умышленный выход из мирового сообщества", что казалось практически невозможным в XXI веке.

Германия передаст Украине семь самоходных артиллерийских установок (САУ) PzH 2000. По словам министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht), Украина получит машины, находящиеся на текущем ремонте, и бундесвер в них в настоящее время срочно не нуждается.

Военные преступления

Правозащитная организация Amnesty International представила 40-страничный доклад о предполагаемых военных преступлениях, совершенных российскими военными в Украине. В нем, в частности, указывается, что задокументированы "незаконные авиаудары по Бородянке" и "внесудебные казни" в Киевской области.

Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) окажет материально-техническую поддержку расследованию предполагаемых военных преступлений в Украине. Часть оборудования уже в пути, - цитирует журнал Spiegel сообщение МВД Германии. Экспертов BKA непосредственно в Украину направлять не будут из-за слишком высокой угрозы безопасности. Вместо этого ведомство поможет Украине исследовать тела и доказательства.

Восстановление украинской экономики

Чтобы компенсировать потери из-за войны, экономика Украины должна ежегодно расти на 15 процентов в течение 5 лет либо на 7 процентов в течение 10 лет. Война, развязанная Россией, уничтожила более 50 процентов ВВП Украины, подсчитал киевский Институт экономических исследований и политических консультаций.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и несколько национальных финансово-кредитных институтов окажут экстренную финансовую поддержку странам ЕС для приема украинских беженцев. В этом году на эти цели будет выделено не менее двух миллиардов евро, объявил ЕИБ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отвергает новый пакет санкций ЕС, включающий эмбарго на импорт российской нефти. Будапешт не может поддержать пакет в его нынешнем виде, заявил Орбан государственному радио. Предложения Еврокомиссии он сравнил со сбросом атомной бомбы на венгерскую экономику.

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    Автор: Николай Пермяков


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