70-тысячный "камень преткновения" в память жертв нацизма установлен в ФРГ

Кельнский художник Гюнтер Демниг (Gunter Demnig) установил 70-тысячный "камень преткновения" в память о жертвах времен национал-социализма. Вмонтированный в мостовую бетонный кубик с латунной табличкой появился во Франкфурте-на-Майне и увековечил память Вилли Циммерера (Willy Zimmerer), убитого в 1944 году в газовой камере лагеря уничтожения Хадамар (город в федеральной земле Гессен) в рамках нацистской программы эвтаназии.

Когда 22 года назад он начинал свою акцию в Берлине, рассказал Демниг агентству KNA, то думал, что будет сделано не более 1000 камней преткновения. То, что их сегодня стало 70 тысяч, "никоим образом не является поводом для радости, потому что 70 тысяч камней преткновения это в 70 тысяч раз больше, чем должно было бы быть".

"Камни преткновения" стали самым масштабным децентрализованным мемориалом в мире. По данным Демнига, они сегодня установлены более чем в 1260 муниципальных образованиях Германии и 24 странах. В таких, например, как Австрия, Аргентина, Бельгия, Греция, Италия, Нидерланды, Польша, Франция. В России аналогией "камней преткновения" является акция "Последний адрес", - установка персональных мемориальных знаков на домах, откуда в сталинские (да и не только в сталинские) времена увозили ночами людей, ставших жертвами коммунистического режима.

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