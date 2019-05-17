 7 этапов карьеры: от эйфории до кризиса | Учеба и работа в Германии | DW | 22.05.2019

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Учеба и карьера

7 этапов карьеры: от эйфории до кризиса

У вас высокая зарплата, приятные коллеги, хороший начальник, а вы вдруг захотели поменять работу? Ничего удивительного! Карьера - это не только подъемы, но и спады.

  • Этап 1: эйфория и мотивация

    Карьера: взлеты и падения

    Этап 1: эйфория и мотивация

    Помните, какой душевный подъем вы испытали после подписания трудового договора, как радостно было вам от того, что поиски работы увенчались успехом и из нескольких сотен претендентов на вакансию работодатель выбрал именно вас? Теперь вам хочется одного: с головой окунуться в работу, в полной мере проявить свой талант, познакомиться и найти общий язык со всеми коллегами.

  • Клавиатура

    Карьера: взлеты и падения

    Энергия бьет ключом

    На первом этапе вам все интересно. Вы пребываете в отличном настроении, а также в уверенности по поводу того, что не только оправдаете надежды начальства, но и превзойдете все его ожидания. Энергия в вас бурлит, сил хоть отбавляй. Вы готовы свернуть горы.

  • Женщина за компьютером

    Карьера: взлеты и падения

    Этап 2: отрезвление

    Но рано или поздно эйфория проходит. Ее сменяют будни и рутина. И наступает момент, когда вы начинаете видеть в новой работе не только положительные моменты. Вы сталкиваетесь с первыми проблемами - например, не всегда сходитесь во мнении с коллегами, а также вынуждены признать, что выполнение некоторых заданий стоит немалых сил и нервов. Вы замечаете за собой раздражительность.

  • Сотрудник офиса

    Карьера: взлеты и падения

    Неуверенность и разочарование

    На втором этапе вы постепенно начинаете понимать, что вам будет не под силу оправдать многие надежды работодателя. И вы задаетесь вопросом: может быть, вы совершили ошибку? А не лучше ли было предпочесть другого работодателя или даже остаться в прежней компании?

  • Переговоры

    Карьера: взлеты и падения

    Этап 3: привыкание и адаптация

    Однако и период терзаний проходит. Постепенно вы осваиваетесь на новом месте, приходите к пониманию "правил игры" и принципов всего рабочего процесса. Вы также успели ближе познакомиться с коллегами. А с некоторыми из них вы, возможно, уже даже подружились и встречаетесь не только на работе.

  • Команда

    Карьера: взлеты и падения

    Позитивный настрой

    На третьем этапе вы больше не терзаетесь сомнениями, а вновь обретаете уверенность в своей компетентности и все больше идентифицируете себя с новой фирмой. Вы опять ощущаете прилив сил и энергии - и стремитесь доказать работодателю, что готовы взять на себя больше обязанностей и ответственности, чем предусмотрено должностью. Честолюбие подогревает вас.

  • Этап 4: чувство принадлежности к компании

    Карьера: взлеты и падения

    Этап 4: чувство принадлежности к компании

    К этому времени вы стали неотъемлемой частью коллектива и чувствуете себя в нем уверенно, легко и естественно. У вас уже не размытые, а абсолютно четкие представления о своих функциях и должностных обязанностях. Вы достигаете хороших результатов в работе, что не остается без внимания шефа. Он все чаще удостаивает вас похвалы.

  • Признание и уважение

    Карьера: взлеты и падения

    Признание и уважение

    На четвертом этапе вы получаете признание и уважение - как со стороны клиентов и деловых партнеров фирмы, так и со стороны коллег по работе и начальства. В компании высоко ценят вашу компетентность и часто обращаются к вам как к эксперту по самым разным вопросам. Ваш статус повышается, и это мотивирует вас работать еще лучше.

  • Коллектив

    Карьера: взлеты и падения

    Этап 5: пик работоспособности

    Это кульминация. Именно на пятый этап приходится пик вашей работоспособности. В этот период вам постоянно сопутствует успех, будь то повышение зарплаты или в должности. Вас то и дело ставят в пример коллегам и доверяют все больше работы, требующей большой ответственности.

  • Менеджер на пляже

    Карьера: взлеты и падения

    Успех и карьерный рост

    На пятом этапе вы на гребне успеха. Из вас прямо-таки бьет фонтан креативных идеей для бизнеса. И то, что ваш вклад в развитие компании оценивают по заслугам, мотивирует вас еще больше. Вы много работаете над собой, посещаете различные курсы повышения квалификации. Психологически вы настроены только на успех.

  • Этап 6: кризис профессионального развития

    Карьера: взлеты и падения

    Этап 6: кризис профессионального роста

    Но, как это ни печально, после профессионального взлета наступает время, когда трудоспособность снижается, а творческие идеи больше не бьют ключом. Успехи, к которым вы уже успели привыкнуть, постепенно остаются позади. Получается, после того как вершина достигнута, путь один - вниз? Не отчаивайтесь! Это всего лишь период стагнации. Скорее всего, кризис пройдет.

  • Менеджер

    Карьера: взлеты и падения

    Стресс и недовольство собой

    На шестом этапе, в период профессионального кризиса, вы постоянно ощущаете моральный дискомфорт, начинаете сомневаться в себе и все чаще задумываетесь о поисках другой работы. В то же время внутренний голос подсказывает, что не так уж все плохо. В конце концов, вам удается себя убедить в том, что "везде хорошо, где нас нет".

  • Йога

    Карьера: взлеты и падения

    Этап 7: время перемен

    Вы все чаще задаетесь вопросом, правильно ли вы выборали профессию. В результате чуть ли не каждый день оборачивается моральным стрессом. У вас плохое предчувствие. Нарушен сон. И вам теперь даже не верится, что когда-то вы с удовольствием ходили на работу. Чем дольше будет продолжаться такая фаза, тем хуже для вашего здоровья. Тогда выход один - найти другую работу.

  • Девушка смотрит в бинокль

    Карьера: взлеты и падения

    Пора принимать решение

    Понятное дело, представленная модель трудового пути относительна. И то, как протекают его фазы, зависит от индивидуальных особенностей. И нельзя с полной уверенностью утверждать, что несколько лет спустя после старта в новой компании на смену вашему энтузиазму придет хандра. Седьмой этап - время задуматься о достигнутом и дальнейших перспективах.

    Автор: Наталия Королева


  • Этап 1: эйфория и мотивация

    Карьера: взлеты и падения

    Этап 1: эйфория и мотивация

    Помните, какой душевный подъем вы испытали после подписания трудового договора, как радостно было вам от того, что поиски работы увенчались успехом и из нескольких сотен претендентов на вакансию работодатель выбрал именно вас? Теперь вам хочется одного: с головой окунуться в работу, в полной мере проявить свой талант, познакомиться и найти общий язык со всеми коллегами.

  • Клавиатура

    Карьера: взлеты и падения

    Энергия бьет ключом

    На первом этапе вам все интересно. Вы пребываете в отличном настроении, а также в уверенности по поводу того, что не только оправдаете надежды начальства, но и превзойдете все его ожидания. Энергия в вас бурлит, сил хоть отбавляй. Вы готовы свернуть горы.

  • Женщина за компьютером

    Карьера: взлеты и падения

    Этап 2: отрезвление

    Но рано или поздно эйфория проходит. Ее сменяют будни и рутина. И наступает момент, когда вы начинаете видеть в новой работе не только положительные моменты. Вы сталкиваетесь с первыми проблемами - например, не всегда сходитесь во мнении с коллегами, а также вынуждены признать, что выполнение некоторых заданий стоит немалых сил и нервов. Вы замечаете за собой раздражительность.

  • Сотрудник офиса

    Карьера: взлеты и падения

    Неуверенность и разочарование

    На втором этапе вы постепенно начинаете понимать, что вам будет не под силу оправдать многие надежды работодателя. И вы задаетесь вопросом: может быть, вы совершили ошибку? А не лучше ли было предпочесть другого работодателя или даже остаться в прежней компании?

  • Переговоры

    Карьера: взлеты и падения

    Этап 3: привыкание и адаптация

    Однако и период терзаний проходит. Постепенно вы осваиваетесь на новом месте, приходите к пониманию "правил игры" и принципов всего рабочего процесса. Вы также успели ближе познакомиться с коллегами. А с некоторыми из них вы, возможно, уже даже подружились и встречаетесь не только на работе.

  • Команда

    Карьера: взлеты и падения

    Позитивный настрой

    На третьем этапе вы больше не терзаетесь сомнениями, а вновь обретаете уверенность в своей компетентности и все больше идентифицируете себя с новой фирмой. Вы опять ощущаете прилив сил и энергии - и стремитесь доказать работодателю, что готовы взять на себя больше обязанностей и ответственности, чем предусмотрено должностью. Честолюбие подогревает вас.

  • Этап 4: чувство принадлежности к компании

    Карьера: взлеты и падения

    Этап 4: чувство принадлежности к компании

    К этому времени вы стали неотъемлемой частью коллектива и чувствуете себя в нем уверенно, легко и естественно. У вас уже не размытые, а абсолютно четкие представления о своих функциях и должностных обязанностях. Вы достигаете хороших результатов в работе, что не остается без внимания шефа. Он все чаще удостаивает вас похвалы.

  • Признание и уважение

    Карьера: взлеты и падения

    Признание и уважение

    На четвертом этапе вы получаете признание и уважение - как со стороны клиентов и деловых партнеров фирмы, так и со стороны коллег по работе и начальства. В компании высоко ценят вашу компетентность и часто обращаются к вам как к эксперту по самым разным вопросам. Ваш статус повышается, и это мотивирует вас работать еще лучше.

  • Коллектив

    Карьера: взлеты и падения

    Этап 5: пик работоспособности

    Это кульминация. Именно на пятый этап приходится пик вашей работоспособности. В этот период вам постоянно сопутствует успех, будь то повышение зарплаты или в должности. Вас то и дело ставят в пример коллегам и доверяют все больше работы, требующей большой ответственности.

  • Менеджер на пляже

    Карьера: взлеты и падения

    Успех и карьерный рост

    На пятом этапе вы на гребне успеха. Из вас прямо-таки бьет фонтан креативных идеей для бизнеса. И то, что ваш вклад в развитие компании оценивают по заслугам, мотивирует вас еще больше. Вы много работаете над собой, посещаете различные курсы повышения квалификации. Психологически вы настроены только на успех.

  • Этап 6: кризис профессионального развития

    Карьера: взлеты и падения

    Этап 6: кризис профессионального роста

    Но, как это ни печально, после профессионального взлета наступает время, когда трудоспособность снижается, а творческие идеи больше не бьют ключом. Успехи, к которым вы уже успели привыкнуть, постепенно остаются позади. Получается, после того как вершина достигнута, путь один - вниз? Не отчаивайтесь! Это всего лишь период стагнации. Скорее всего, кризис пройдет.

  • Менеджер

    Карьера: взлеты и падения

    Стресс и недовольство собой

    На шестом этапе, в период профессионального кризиса, вы постоянно ощущаете моральный дискомфорт, начинаете сомневаться в себе и все чаще задумываетесь о поисках другой работы. В то же время внутренний голос подсказывает, что не так уж все плохо. В конце концов, вам удается себя убедить в том, что "везде хорошо, где нас нет".

  • Йога

    Карьера: взлеты и падения

    Этап 7: время перемен

    Вы все чаще задаетесь вопросом, правильно ли вы выборали профессию. В результате чуть ли не каждый день оборачивается моральным стрессом. У вас плохое предчувствие. Нарушен сон. И вам теперь даже не верится, что когда-то вы с удовольствием ходили на работу. Чем дольше будет продолжаться такая фаза, тем хуже для вашего здоровья. Тогда выход один - найти другую работу.

  • Девушка смотрит в бинокль

    Карьера: взлеты и падения

    Пора принимать решение

    Понятное дело, представленная модель трудового пути относительна. И то, как протекают его фазы, зависит от индивидуальных особенностей. И нельзя с полной уверенностью утверждать, что несколько лет спустя после старта в новой компании на смену вашему энтузиазму придет хандра. Седьмой этап - время задуматься о достигнутом и дальнейших перспективах.

    Автор: Наталия Королева


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    Автор: Татьяна Вайнман


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