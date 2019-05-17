7 этапов карьеры: от эйфории до кризиса

Карьера: взлеты и падения

Стресс и недовольство собой

На шестом этапе, в период профессионального кризиса, вы постоянно ощущаете моральный дискомфорт, начинаете сомневаться в себе и все чаще задумываетесь о поисках другой работы. В то же время внутренний голос подсказывает, что не так уж все плохо. В конце концов, вам удается себя убедить в том, что "везде хорошо, где нас нет".