 7 чисел, которые помогают добиться успеха | Учеба и работа в Германии | DW | 13.07.2018

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Учеба и карьера

7 чисел, которые помогают добиться успеха

С числом 13 кто-то связывает неудачу, а кто-то, наоборот, везение. Однако не стоит выпускать из виду другие числа, которые могут способствовать успеху. Научные факты, никакого суеверия!

Таблички с номерами

И в Германии есть люди, которые верят в неблагоприятные свойства "чертовой дюжины" и стараются избегать числа 13. Особый страх связан с пятницей 13-го: если на этот день выпадает экзамен или сделка, то неудача так и поджидает. У таких опасений есть и положительный эффект: немецкая страховая компания Zürich Gruppe выявила, что в пятницу 13-го происходит на 20 процентов меньше несчастных случаев, чем в остальные пятницы. Боязнь числа 13 сложилась исторически, и все же основывается на суеверии. Между тем, есть ряд чисел, воздействие которых на исход дела доказан исследовательским путем.

3 дня на раздумья

Магическое число 72 нередко упоминается на тренингах по психологии и семинарах по развитию карьеры, проводимых в Германии. То, что вы запланировали, следует непременно начать осуществлять в течение 72 часов. При выполнении этого условия вероятность того, что цель будет достигнута, равна 99 процентам. Речь идет именно о первом шаге. Чтобы его было легче сделать, психологи советуют задаться тремя вопросами: кто должен этим заниматься? чем именно? и какое время? Это правило применимо как в карьере, так и личной жизни.

Блокнот

Есть план? Действуйте!

Закон Парето

20 процентов усилий дают 80 процентов результата, а остальные 80 процентов усилий - лишь 20 процентов результата. Правило, названное в честь итальянского экономиста и социолога Вильфредо Парето, помогает повысить эффективность своих действий: необходимо сконцентрироваться на минимуме самых важных из них, чтобы получить максимум отдачи. Соотношение "20:80" является условным и означает неравномерность распределения усилий и результатов. Сегодня им руководствуются в экономике и менеджменте.

Контекст

Жители Германии довольно суеверны. Многие избегают встреч с черными кошками и ни в коем случае не согласятся начать какое-либо важное дело в пятницу, 13-го...

Что поможет притянуть к себе удачу? Какую роль играют суеверия в достижении профессионального успеха? Поддержкой каких талисманов пользуются немцы?

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Первое впечатление за 100 миллисекунд

Даже при беглом просмотре профилей в соцсетях достаточно всего мгновения, а точнее десятой доли секунды, чтобы сложилось первое впечатление о человеке. Привлекательный ли он, открытый? Можно ли ему доверять? К такому выводу пришли британские ученые из Йоркского университета, проанализировав реакции участников исследования на фотографии незнакомых им людей. Как самые открытые и располагающие к общению были восприняты те, кто смеялся или улыбался. Почему бы не учесть этот факт, готовя фотографию для резюме или того же профиля в соцсетях, который может увидеть рабодатель мечты?

Искусство презентации

Специалистам по бизнес-консалтингу известно давно: нечетные числа лучше воспринимаются клиентами, чем четные. При оформлении концепций и презентаций они руководствуются негласным правилом "3-5-7", прибегая к магии натуральных чисел. Информация разбивается на три, пять или семь пунктов или смысловых блоков. Эффективность этого подхода научно пока не объяснена. Любопытно, что нередко меню в дорогих ресторанах оформляют по такому же принципу.

Повторение - мать учения?

С середины 1990-х психологи считали, что профана от эксперта отделяют 10 тысяч часов упражнений. Лишь упорная тренировка поможет достичь высокого уровня мастерства. Ученые Принстонского университета это утверждение недавно опровергли. Сравнив результаты исследований за последние 20 лет, они установили, что между тренировкой и достижениями существует связь, но не настолько сильная, как полагалось до сих пор.

Шахматы

Гроссмейстерами не рождаются, ими становятся в результате многолетнего тренинга

В среднем, интенсивный тренинг лишь на 12 процентов определяет выдающийся результат. Лишь в случае спортсменов, танцоров и музыкантов тренировка с раннего возраста составляет примерно четверть от всех факторов успеха. Решающими же факторами являются большой объем рабочей памяти, то есть способность одновременно удерживать в уме различную информацию, выносливость и самодисциплина, ну и, конечно же, природный талант.

Кривая забывания

А вот чтобы надолго удержать в памяти изученную информацию, без повторения не обойтись. Еще в 19-м веке немецкий психолог Герман Эббингауз выявил, что уже через 20 минут забывается 40 процентов информации, через час - до 60 процентов, а через неделю - до 80 процентов. Скорость процесса забывания зависит от материала и способа его усвоения: осмысленное запоминание в разы эффективнее механического заучивания. Если информацию надо надолго сохранить в памяти, то психологи советуют повторять ее, увеличивая временной интервал: сразу после прочтения, затем через 20-30 минут после первого повторения, через день после второго, через 2 недели после третьего, и так далее.

Сила слабых связей

Соцсети могут положительно повлиять на карьеру. Однако главное здесь - не количество, а качество социальных контактов. 150 друзей - максимальное число значимых социальных связей, которые владелец профиля, скажем, в Facebook или Xing может регулярно поддерживать. Это число, выведенное антропологом из Оксфорда Робином Данбаром, отмечает когнитивный предел. Для большей эффективности люди в "друзьях" должны быть как можно разнообразнее - по возрасту, опыту, взглядам.

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  • Люксембург

    Зарплаты в Европе

    На высоте

    Самая высокая зарплата - в Люксембурге (на снимке). За 2015 год специалист, занятый в сфере экономики и бизнеса, в среднем получил 38500 евро - после уплаты налогов. Высокий годовой доход обеспечен и тому, кто работает в Дании, Нидерландах, Швеции, Великобритании. В Германии, Австрии, Ирландии и Финляндии уровень зарплат примерно одинаковый: около 30000 евро в год. Чуть ниже - в Бельгии и Франции.

  • Литва

    Зарплаты в Европе

    Нижний предел

    В Литве самый низкий уровень зарплат по ЕС. Похожая ситуация наблюдается в Болгарии и Румынии. Лучше обстоят дела в Чехии, Эстонии, Хорватии, Латвии, Польше и Словакии - около 10000 евро в год после вычета налогов.

  • Большая разница

    Зарплаты в Европе

    Большая разница

    Существенные различия в заработной плате наблюдаются не только между странами ЕС, но и внутри них. Так, в Германии самая высокая оплата труда за час почти в четыре раза превышает самую низкую почасовую оплату. В Бельгии, Дании, Финляндии и Франции - в два-три раза. Минимальная разбежка - в Швеции. Максимальная - в Польше.

  • Монеты

    Зарплаты в Европе

    Почасовая оплата брутто

    В Румынии, к примеру, человек, который занимается низкооплачиваемым трудом (заработок составляет две трети или менее от средней зарплаты), за час получает около 1 евро, в Литве и Латвии- два евро, в Германии - восемь евро, в Швеции - 14 евро, в Дании и Ирландии- около 18 евро.

  • Налоги и социальные взносы

    Зарплаты в Европе

    Налоги и социальные взносы

    В Eurostat сравнили и то, сколько у европейцев уходит на налоги и социальные взносы. За основу был взят низкооплачиваемый труд. В среднем по Европе из зарплаты вычитают 38,4%. Самый высокий процент налоговых и социальных выплат - более 40% - в Бельгии, Венгрии, Германии, Австрии, Франции, Италии, Латвии, Швеции. Самый низкий - менее 30% - на Мальте, в Ирландии и Великобритании.

  • Энергетика

    Зарплаты в Европе

    Прибыльные отрасли

    Финансы и страховое дело, сферы IT и телекоммуникаций - лидеры по зарплатам в большинстве стран ЕС. В Бельгии, Германии, Испании, Австрии максимальная оплата труда обеспечена в сфере энергоснабжения. В Дании, Нидерландах, Великобритании на первом месте - зарплаты в горной промышленности (в Польше и Румынии - на втором). Любопытно, что в Люксембурге больше всего получают воспитатель и учитель.

  • В ресторане

    Зарплаты в Европе

    Без больших надежд

    На другом конце рейтинга - гостиничное дело и гастрономия. В этих отраслях экономики доходы работников самые низкие. Исключение составляют Испания, Мальта и Словения, где зарплаты в этих сферах занимают не последнее, а предпоследнее место. Вообще работа в сфере услуг лишь в немногих странах сулит относительно хорошие доходы. К ним можно отнести Эстонию, Кипр, Мальту и Венгрию.

  • Гендерное неравенство

    Зарплаты в Европе

    Гендерное неравенство

    Еще одна тенденция, которую выделили европейские статистики, - сохраняющаяся разница в зарплатах мужчин и женщин. В среднем она составляет 16,7% в пользу сильного пола. Самая маленькая разбежка наблюдается в Бельгии, Италии, Люксембурге, Румынии и Словении. Самая ощутимая - более 20% - в Эстонии, Чехии, Германии, Австрии и Великобритании.

    Автор: Татьяна Вайнман


 

Контекст

Зарплаты в Европе

Статистическое ведомство ЕС - Eurostat - проанализировало ситуацию в европейских странах. (28.12.2016)  

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