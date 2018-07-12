7 чисел, которые помогают добиться успеха

И в Германии есть люди, которые верят в неблагоприятные свойства "чертовой дюжины" и стараются избегать числа 13. Особый страх связан с пятницей 13-го: если на этот день выпадает экзамен или сделка, то неудача так и поджидает. У таких опасений есть и положительный эффект: немецкая страховая компания Zürich Gruppe выявила, что в пятницу 13-го происходит на 20 процентов меньше несчастных случаев, чем в остальные пятницы. Боязнь числа 13 сложилась исторически, и все же основывается на суеверии. Между тем, есть ряд чисел, воздействие которых на исход дела доказан исследовательским путем.

3 дня на раздумья

Магическое число 72 нередко упоминается на тренингах по психологии и семинарах по развитию карьеры, проводимых в Германии. То, что вы запланировали, следует непременно начать осуществлять в течение 72 часов. При выполнении этого условия вероятность того, что цель будет достигнута, равна 99 процентам. Речь идет именно о первом шаге. Чтобы его было легче сделать, психологи советуют задаться тремя вопросами: кто должен этим заниматься? чем именно? и какое время? Это правило применимо как в карьере, так и личной жизни.

Есть план? Действуйте!

Закон Парето

20 процентов усилий дают 80 процентов результата, а остальные 80 процентов усилий - лишь 20 процентов результата. Правило, названное в честь итальянского экономиста и социолога Вильфредо Парето, помогает повысить эффективность своих действий: необходимо сконцентрироваться на минимуме самых важных из них, чтобы получить максимум отдачи. Соотношение "20:80" является условным и означает неравномерность распределения усилий и результатов. Сегодня им руководствуются в экономике и менеджменте.

Первое впечатление за 100 миллисекунд

Даже при беглом просмотре профилей в соцсетях достаточно всего мгновения, а точнее десятой доли секунды, чтобы сложилось первое впечатление о человеке. Привлекательный ли он, открытый? Можно ли ему доверять? К такому выводу пришли британские ученые из Йоркского университета, проанализировав реакции участников исследования на фотографии незнакомых им людей. Как самые открытые и располагающие к общению были восприняты те, кто смеялся или улыбался. Почему бы не учесть этот факт, готовя фотографию для резюме или того же профиля в соцсетях, который может увидеть рабодатель мечты?

Искусство презентации

Специалистам по бизнес-консалтингу известно давно: нечетные числа лучше воспринимаются клиентами, чем четные. При оформлении концепций и презентаций они руководствуются негласным правилом "3-5-7", прибегая к магии натуральных чисел. Информация разбивается на три, пять или семь пунктов или смысловых блоков. Эффективность этого подхода научно пока не объяснена. Любопытно, что нередко меню в дорогих ресторанах оформляют по такому же принципу.

Повторение - мать учения?

С середины 1990-х психологи считали, что профана от эксперта отделяют 10 тысяч часов упражнений. Лишь упорная тренировка поможет достичь высокого уровня мастерства. Ученые Принстонского университета это утверждение недавно опровергли. Сравнив результаты исследований за последние 20 лет, они установили, что между тренировкой и достижениями существует связь, но не настолько сильная, как полагалось до сих пор.

Гроссмейстерами не рождаются, ими становятся в результате многолетнего тренинга

В среднем, интенсивный тренинг лишь на 12 процентов определяет выдающийся результат. Лишь в случае спортсменов, танцоров и музыкантов тренировка с раннего возраста составляет примерно четверть от всех факторов успеха. Решающими же факторами являются большой объем рабочей памяти, то есть способность одновременно удерживать в уме различную информацию, выносливость и самодисциплина, ну и, конечно же, природный талант.

Кривая забывания

А вот чтобы надолго удержать в памяти изученную информацию, без повторения не обойтись. Еще в 19-м веке немецкий психолог Герман Эббингауз выявил, что уже через 20 минут забывается 40 процентов информации, через час - до 60 процентов, а через неделю - до 80 процентов. Скорость процесса забывания зависит от материала и способа его усвоения: осмысленное запоминание в разы эффективнее механического заучивания. Если информацию надо надолго сохранить в памяти, то психологи советуют повторять ее, увеличивая временной интервал: сразу после прочтения, затем через 20-30 минут после первого повторения, через день после второго, через 2 недели после третьего, и так далее.

Сила слабых связей

Соцсети могут положительно повлиять на карьеру. Однако главное здесь - не количество, а качество социальных контактов. 150 друзей - максимальное число значимых социальных связей, которые владелец профиля, скажем, в Facebook или Xing может регулярно поддерживать. Это число, выведенное антропологом из Оксфорда Робином Данбаром, отмечает когнитивный предел. Для большей эффективности люди в "друзьях" должны быть как можно разнообразнее - по возрасту, опыту, взглядам.

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