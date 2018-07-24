7 мифов о Байройте

В преддверии крупнейшего фестиваля оперной музыки в Германии - фестиваля в Байройте - предлагаем вашему вниманию семь самых распространенных предрассудков, связанных с ним, - с их последующим разоблачением.

1. "Простому смертному невозможно пробиться на тот фестиваль"

Получить билеты в Байройт сложно, но можно. Для этого есть как минимум две легальные возможности, не считая путей "вне правового поля". Первая - встать в виртуальную очередь, ежегодно возобновляя заявку. Срок ожидания билетов составит от 7 до 13 лет, в зависимости от выбранного спектакля. Самый долгий срок ожидания - на "Тристана и Изольду". Руководство фестиваля гарантирует обработку каждого заявления.

Путь второй - приобретение билета через интернет. В открытую продажу поступает приблизительно треть фестивальных билетов (около 20 тысяч). День продажи сообщается заранее. Действует правило: кто первым пришел, тот и получил.

Третий путь на Зеленый холм ведет, увы, через черный рынок…

2. "Цены в Байройте такие, что они по карману лишь миллионерам"

Неправда! Средняя стоимость билета составляет от 100 до 160 евро, но есть и билеты в ценовой категории 15-24 евро. В любом случае, Байройтский фестиваль на порядок дешевле главного конкурента - фестиваля в Зальцбурге, но и эксклюзивнее. Правда, цены черного рынка превышают порой означенную на билете стоимость в десять раз. Но руководство фестиваля старается вести систематическую борьбу против спекулянтов.

3. "Байройт - оплот реакционных и консервативных идей"

Нет, нет и нет! Со времен самого основателя Рихарда Вагнера (Richard Wagner), завещавшего наследникам "Дети, творите новое!", на фестивале проходят "проверку истеблишментом" самые радикальные творческие идеи. Работать здесь почитают за честь новаторы музыкального театра. Правда, создатели спектаклей находятся в состоянии хронического конфликта с консервативной частью аудитории. Впрочем, разновидность "вагнерианца старого образца" сегодня встречается все реже.

Ангела Меркель не раз появлялась в Байройте в одном платье. Одни критикуют канцлера, другие хвалят за бережливость...

4. "Рихард Вагнер был нацистом"

Рихард Вагнер, как известно, умер в 1883 году. Но был ли он духовным предтечей национал-социализма? Он был антисемитом и сторонником идеи великой Германии. Но, кроме того, он был на разных этапах своей жизни еще и анархистом, левым революционером, европейским космополитом, бакунинцем, ницшеанцем, вегетарианцем, сумасбродом и много еще кем. Как бы то ни было: за "коричневый Байройт", случившийся через полвека после его смерти, композитор ответственности не несет.

5. "Байройт - центр немецкой культуры"

Нет. Байройт - провинциальный городок, лишь на один месяц в году становящийся точкой международного притяжения. Конечно, тут и в "мирное" (то есть нефестивальное) время можно посетить некоторые достопримечательности, как Маркграфский оперный театр. Город связан не только с Вагнером, но и с такими именами, как Ференц Лист или Жан Поль (Jean Paul). Но "центром культуры" его все-таки не назовешь.

6. "Музыка Вагнера невыносимо громкая"

Это утверждают те, кто слышал музыку Вагнера только в фильмах, где она использовалась в качестве саундтрека, как, например, в знаменитом "Апокалипсисе сегодня" Фрэнсиса Форда Копполы. Каждый, кто хоть раз послушал одну из опер Вагнера полностью, знает, что эта музыка живет и дышит за счет контрастов между мощными оркестровыми пассажами и нежными, филигранными отрезками партитуры.

7. "Сюжеты Вагнера - страшно запутанные, в этих всех героях-рыцарях черт ногу сломит..."

Это не так. Да, тексты Вагнера, который неизменно писал сам свои либретто, порою звучат тяжеловесно. Но его сюжеты - скорее простые, порою символично-условные, по-оперному драматичные в лучшем смысле этого слова. Темы Вагнера - это центральные темы человеческого бытия: высокая любовь и испепеляющая страсть, дружба и предательство, смерть и бессмертие.

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Маркграфский оперный театр

Маркграфский оперный театр Маркграфский оперный театр в Байройте, Бавария

Маркграфский оперный театр Маркграфский оперный театр в Байройте, Бавария

Маркграфский оперный театр Маркграфский оперный театр в Байройте, Бавария

Маркграфский оперный театр Маркграфский оперный театр в Байройте, Бавария

Маркграфский оперный театр Маркграфский оперный театр в Байройте, Бавария

Маркграфский оперный театр Маркграфский оперный театр в Байройте, Бавария

Маркграфский оперный театр Маркграфский оперный театр в Байройте, Бавария

Маркграфский оперный театр Маркграфский оперный театр в Байройте, Бавария

Маркграфский оперный театр Маркграфский оперный театр в Байройте, Бавария

Маркграфский оперный театр Маркграфский оперный театр в Байройте, Бавария Автор: Максим Нелюбин

