 66 стран обязались достичь углеродной нейтральности к 2050 году | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.09.2019

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Мир

66 стран обязались достичь углеродной нейтральности к 2050 году

На климатическом саммите в Нью-Йорке 66 стран, 10 регионов, 102 города и 93 фирмы обязались стать углеродно нейтральными, то есть принимать меры по полной компенсации выбросов CO2.

На открытии саммита ООН по климату

На открытии саммита ООН по климату

66 стран мира взяли на себя обязательство достичь к 2050 году углеродной нейтральности. Соответствующий документ был подписан в Нью-Йорке перед началом Саммита ООН по климату в понедельник, 23 сентября, сообщает информагентство AFP со ссылкой на бюро генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который проводит саммит.

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Как отмечается, к обязательству присоединились также 10 регионов, 102 города, 93 компании и 12 инвесторов. Участники соглашения намерены принимать меры по сокращению и компенсации выбросов CO2, чтобы добиться так называемого нулевого углеродного следа.

Саммит по защите климата в Нью-Йорке

В Нью-Йорке 23 сентября начался саммит по проблемам изменения климата, который проводит генеральный секретарь ООН. Как сообщается на сайте конференции, в ней примут участие мировые лидеры, члены правительств, финансовых кругов, представители бизнеса и гражданского общества.

Парижское соглашение по климату было принято в 2015 году, его основная цель – не допустить глобального рост температуры в текущем столетии выше 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровне. По состоянию на сентябрь 2019 года к соглашению присоединились 186 стран. Россия подписала соглашение в апреле 2016 года, 23 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о согласии России на обязательность для нее Парижского соглашения.

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    Автор: Марина Барановская


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