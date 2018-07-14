 53 морских конька были конфискованы на таможне в Мюнхене | Кадр дня | DW | 15.07.2018

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Кадр за кадром

53 морских конька были конфискованы на таможне в Мюнхене

Путешественник утверждает, что купил этих морских животных во Вьетнаме в качестве подарков. Теперь ему грозит штраф.

Конфискованные морские коньки в Мюнхене

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Тайны медуз

  • Сцифоидная медуза ризостома

    Медузы и их тайны

    Животное с двумя нервными системами

    Медуза - уникальный представитель морской фауны. Это не растение, не рыба, а именно животное. На 98 процентов медуза состоит из воды. Скелета у нее нет, глаз нет, головного мозга тоже нет, но обычно есть фактически сразу две нервные системы. Медузы уже более 500 миллионов лет населяют Землю. На снимке: сцифоидная медуза ризостома, которую из-за формы еще называют "морской цветной капустой".

  • Медуза ризостома

    Медузы и их тайны

    В море и на берегу

    Это тоже разновидность ризостомы, которых насчитывается около 80 различных видов. В летнее время их можно чаще всего встретить близ побережья Атлантического океана и в проливе Ла-Манш, реже - в Средиземном и Северном морях. Из-за большого зонтика (колокола) течение нередко выносит эти медузы на берег. Они ядовиты, но, как правило, для человека не опасны.

  • Гребневики-гермафродиты

    Медузы и их тайны

    Гребневики-гермафродиты

    Гребневики - один из самых распространенных видов медуз. Их особенность - так называемые "гребни" из ресничек, которые могут достигать длины до полутора метров. Они живут почти во всех регионах Мирового океана. Интересно, что большинство разновидностей гребневиков - гермафродиты, они производят и яйца, и сперму.

  • Гигантская сцифоидная медуза Номура

    Медузы и их тайны

    Медуза-гигант

    У большинства медуз тело прозрачное, иногда оно отливает бледно-молочной окраской. Но есть и более яркие разновидности. Например, гигантская медуза Номура (лат. Nemopilema nomurai) из отряда корнеротов (на снимке). По размеру она может достигать двух метров в диаметре, а по весу – 200 килограммов.

  • Плывущая по течению медуза

    Медузы и их тайны

    Плывущая по течению

    Ученые выяснили, что, подобно планктону, медузы плывут по течению: передвигаться самостоятельно им непросто. "Заглатывая" воду своим телом-зонтом, они ее снова выталкивают и с помощью такого толчка продвигаются дальше. Скорость передвижения может достигать десяти километров в час.

  • Медуза цианея

    Медузы и их тайны

    Грациозна и ядовита

    Какими бы красивыми и грациозными ни казались медузы в воде, не следует забывать о том, что контакт со многими из них может закончиться печально - от легкого ожога до летального исхода. Арктическая цианея, прозванная "львиной гривой" или "огненной медузой" (на снимке), касаясь своей жертвы, впрыскивает ей яд, которым снабжены стрекательные клетки щупалец.

  • Биолюминесценция глубоководных медуз

    Медузы и их тайны

    Биолюминесценция

    Глубоководные медузы вида Пелагия-ночесветка (лат. Pelagia noctiluca, на снимке) названы "морскими свечками" за особую способность светиться в темноте, особенно на больших глубинах. С помощью яркого свечения медузы приманивают добычу.

  • Ушастая медуза Аурелия

    Медузы и их тайны

    Жизненный цикл

    Метагенез, то есть чередование полового (медуза) и бесполого поколений (полип), - так характеризуется цикл жизни этих морских животных. Оплодотворенное яйцо медузы превращается в ресничную личинку планулу. Она преобразовывается в полип. Дальнейшее развитие протекает от полипа к медузе, затем цикл повторяется. На снимке: так называемая ушастая медуза Аурелия.

  • Донная сидячая медуза Кассиопея

    Медузы и их тайны

    Сидячая Кассиопея

    Не все медузы путешествуют по морским просторам. Есть среди них и сидячие виды (на снимке: донная сидячая медуза Кассиопея). При этом они не просто сидят или лежат на дне морском, но еще и спят. Выяснилось, что во время сна сокращение купола таких медуз происходит гораздо медленнее: 39 вместо 58 раз в минуту.

  • Светящиеся медузы

    Медузы и их тайны

    Мертвецы жалят

    "Нашествие" медуз наблюдается на морских пляжах мира в последнее время все чаще. Биологи предполагают, что причина кроется в постепенном сокращении популяции морских черепах и некоторых видов рыб, которые питаются медузами. Кстати, если медуза лежит на песке и кажется мертвой, лучше ее все равно не касаться: она и в таком состоянии может ужалить.

    Автор: Ханна Фукс, Инга Ваннер


Немецкие находки

  • Слитки золота

    Какие клады находят жители Германии

    Кто спрятал это золото?

    В конце июля житель Берлина нашел под деревом папку с 22 слитками золота на сумму 35 тысяч евро и 3500 евро банкнотами. Мужчина отнес клад в полицию, теперь он получит до 5 процентов от стоимости находки в качестве вознаграждения. Владелец папки уже забрал свои драгоценности: по его словам, он пристегивал велосипед и случайно оставил слитки возле дерева.

  • Клад из Пассау

    Какие клады находят жители Германии

    Слитки под стеной

    В конце июня 2015 года во время сноса стены на частном участке в баварском городе Пассау были обнаружены листовое золото и золотые слитки с надписью "Швейцарский банк". Находка рабочих оценена примерно в один миллион евро. Возможно, часть клада еще остается в земле. Спор о том, кому принадлежит если не весь клад, то хотя бы вознаграждение за его находку, обещает быть долгим.

  • Эберсвальдский клад

    Какие клады находят жители Германии

    Эберсвальдские "трофеи"

    Этот браслет - один из предметов Эберсвальдского клада, крупнейшего собрания доисторических золотых изделий, найденных на территории Германии. Более 80 предметов, в том числе золотые слитки и чаши,обнаружили на территории фабрики в Эберсвальде в 1913 году. В 1945 года клад был тайно вывезен советскими трофейными бригадами и хранится в музее имени Пушкина в Москве. В музеях Германии - только копии.

  • Небесный диск из Небры

    Какие клады находят жители Германии

    Небесный диск из Небры

    Это сокровище было конфисковано швейцарской полицией во время попыток нелегально продать его в 2001 году. Бронзовый диск с золотыми аппликациями диаметром 30 см, который был изготовлен около 3600 лет назад, считается самым древним изображением звездного неба. Безработный учитель нашел его недалеко от городка Небра. Сегодня страховая цена "Небесного диска" составляет 100 миллионов евро.

  • Золото в прочтовом ящике

    Какие клады находят жители Германии

    Золото в почтовом ящике

    Украшения, представленные на этом полицейском снимке, 77-летняя пенсионерка из Крефельда нашла в своем почтовом ящике в 2010 году. В двух больших неподписанных конвертах лежали золотые серьги, кольца, браслеты, жемчужные ожерелья... Старушка была приятно удивлена и сразу же обратилась в полицию. Скорее всего, эти украшения были у кого-то украдены. У кого - пока не нашли.

  • Золото Азии

    Какие клады находят жители Германии

    Золото Азии

    Клад бронзового века был обнаружен в Нижней Саксонии во время прокладки газопровода. Украшения были завернуты в ткань и зарыты около 3300 лет назад. Результаты химического анализа показали, что золото добыли в Азии, предположительно, на территории Афганистана, Казахстана или Узбекистана. Коллекция насчитывает 117 предметов общим весом почти два килограмма.

  • Сокровище варваров

    Какие клады находят жители Германии

    Сокровище варваров

    Археологу-любителю пришлось предстать перед судом из-за своей находки стоимостью в 575 тысяч евро. 23-летний "черный копатель" был приговорен к 15 месяцам условно за незаконные раскопки в феврале 2014 года. После обнаружения античных монет и золотых украшений он не сообщил об этом властям. Зато выложил фотографии клада в Интернете, где их увидели и сотрудники правоохранительных органов.

  • Семейный тайник

    Какие клады находят жители Германии

    Семейный тайник

    В 1993 году во время строительных работ на подземной стоянке в Трире было обнаружено более 18 килограммов золотых монет времен Римской империи. Они находились в кожаном мешочке, который хранился в металлическом котелке. Похоже, что это был тайник одной семьи, который пополнялся на протяжении многих десятилетий.

  • Драгоценности на кухне

    Какие клады находят жители Германии

    Драгоценности на кухне

    Эти драгоценности обнаружил плиточник во время ремонта кухни в одной из квартир Ганновера в 2012 году. Перед тем как заложить основу с новым кафелем, мастер разобрал старую печь и нашел золотые слитки, монеты и серебряные столовые приборы общей стоимостью 100 тысяч евро.

  • Клад Северного потока

    Какие клады находят жители Германии

    Клад "Северного потока"

    Золотое кольцо с голубой жемчужиной и другие украшения возрастом около трех тысяч лет обнаружены во время строительства "Северного потока" в Дипхольце в апреле 2011 года. Археологов удивило происхождение золота - оно было добыто в Азии - и способ изготовления драгоценностей. Древние мастера использовали технологию сплава, хотя ранее считалось, что в XIV веке до н.э. умели только ковать.

    Автор: Ксения Сафронова


ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

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