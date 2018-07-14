53 морских конька были конфискованы на таможне в Мюнхене

Путешественник утверждает, что купил этих морских животных во Вьетнаме в качестве подарков. Теперь ему грозит штраф.
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Немецкие находки
Уж сколько раз вопрошали туристы, где и как можно порыбачить во время отпуска в Германии? DW объясняет.
Этих двух бесшерстных кошек немецкие таможенники задержали в аэропорту Штутгарта. Их пытались ввезти в Германию из Украины без документов о прививках.
Этот специальный корабль сейчас можно увидеть в германской столице. Как он работает?
Контрабандные сумки, кроссовки, запчасти для велосипедов из стран Дальнего Востока приходится регулярно изымать штутгартским таможенникам. Только за 2017 год они конфисковали 30 тысяч подделок.