Вести с прудов: 50 тысяч карпов - к праздничному столу (фото)

Нойштадт-Глеве • На календаре - середина ноября, а это значит, что пора составлять рождественские и новогодние меню. Пандемия - пандемией, но от семейных традиций встречи этих праздников в Германии отказываться не намерены. Просто придется как-то приспособиться к необычным условиям и действующим требованиям.

Однако в проверенных временем и многими поколениями рецептах можно ничего не менять, вернее - в этом нет никакой необходимости. В некоторых домах на праздники готовят карпов. Сейчас в немецких рыбоводческих хозяйствах как раз начался заготовительный сезон.

Как вылавливают карпов

Живая рыба

Эти фотографии агентства dpa были сделаны около города Нойштадт-Глеве в земле Мекленбург - Передняя Померания. Здесь находится самый большой такой комплекс в северной Германии. Общая площадь карповых прудов составляет 750 гектаров. Каждый сезон только из этих прудов вылавливают около 50 тысяч карпов.

Более подробно о традициях разведения карпов в Германии можно узнать из нашей фотогалереи ниже, а среди ссылок есть также немецкие рецепты приготовления этой рыбы.

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