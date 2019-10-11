 Вести с прудов: 50 тысяч карпов - к праздничному столу (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 14.11.2020

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По Германии

Вести с прудов: 50 тысяч карпов - к праздничному столу (фото)

Сегодня у нас - вести с немецких полей, вернее - с рыбных прудов, где как раз начался сезон ловли карпов к рождественско-новогоднему сезону.

Вылов карпов на прудах около города Нойштадт-Глеве

Нойштадт-Глеве • На календаре - середина ноября, а это значит, что пора составлять рождественские и новогодние меню. Пандемия - пандемией, но от семейных традиций встречи этих праздников в Германии отказываться не намерены. Просто придется как-то приспособиться к необычным условиям и действующим требованиям.

Однако в проверенных временем и многими поколениями рецептах можно ничего не менять, вернее - в этом нет никакой необходимости. В некоторых домах на праздники готовят карпов. Сейчас в немецких рыбоводческих хозяйствах как раз начался заготовительный сезон.

Как вылавливают карпов

Вылов карпов на прудах около города Нойштадт-Глеве
Вылов карпов на прудах около города Нойштадт-Глеве
Вылов карпов на прудах около города Нойштадт-Глеве
Вылов карпов на прудах около города Нойштадт-Глеве

Живая рыба 

Эти фотографии агентства dpa были сделаны около города Нойштадт-Глеве в земле Мекленбург - Передняя Померания. Здесь находится самый большой такой комплекс в северной Германии. Общая площадь карповых прудов составляет 750 гектаров. Каждый сезон только из этих прудов вылавливают около 50 тысяч карпов.

Более подробно о традициях разведения карпов в Германии можно узнать из нашей фотогалереи ниже, а среди ссылок есть также немецкие рецепты приготовления этой рыбы.

Смотрите также: 

  • Саксония

    Немецкие карпы

    Немцы предпочитают готовить карпов по традиционным и старым семейным рецептам во время рождественских и новогодних праздников, однако отлавливать и продавать их начинают в сентябре-октябре, то есть сезон уже в самом разгаре. В Саксонии, одном из традиционных регионов выращивания этой рыбы в Германии, даже коронуют собственную карповую королеву.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Более четырех десятков предприятий разводят карпов в соседнем Бранденбурге. Одно из крупнейших находится около города Пайц (Peitz). Отсюда в продажу обычно поступают карпы-двухлетки. В некоторых других местах - карпы от четырех до шести лет. В прудах под Пайцем также обитают сомы, судаки, окуни и щуки.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    Помимо широко распространенных обыкновенных карпов в Германии попытались выращивать пестрых толстолобиков, которых немцы называют мраморными карпами, однако покупателям они не пришлись по вкусу. Некоторые толстолобики, вроде такого 30-летнего красавца из Мекленбурга, исполняют роль редких показательных экземпляров. На стол такие "долгожители" никогда не попадают.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    Этот и предыдущий снимки были сделаны в районе ландшафтного заповедника Левиц (Lewitz) в Мекленбурге-Передней Померании. Здешнее карповое хозяйство является самым большим в Северной Германии. С тридцати его прудов каждый год получают около 300 тонн рыбы.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    В Левице и других хозяйствах сразу после отлова карпов сортируют вручную по размеру и весу, а затем отпускают в бассейны с водой. В магазины и рестораны их поставляют живыми. Килограмм стоит около 7,5 евро.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Для разведения карпов годятся естественные и искусственные водоемы глубиной не менее 70 сантиметров, а для зимовки - местами они должны быть около метра. Более глубокие пруды и озера весной прогреваются дольше, что замедляет рост. В XIII-XV веках, как предполагают историки, число карповых прудов, например, в той же самой Баварии превышало нынешнее в три-четыре раза.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Перед началом ловли воду спускают, а работать начинают на утренней заре. Этот снимок сделан в Бранденбурге. Вместе с Баварией и Саксонией Бранденбург входит в тройку федеральных земель, где больше всего разводят карпов в Германии. На их долю приходится около 80 процентов всех выращенных карпов.

  • Мекленбург-Передняя Померания

    Немецкие карпы

    По данным Федерального статистического ведомства, ежегодно в Германии выращивают более 5 тысяч тонн карпов. Они уступают лишь радужной форели (8 тысяч тонн). На первом месте в Европе по производству карпов находится Польша (20 тысяч тонн).

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Немецкие карпы

    Некоторые районы, в которых выращивают карпов, получили европейский сертификат соответствия традиционных региональных продуктов. Среди них - голштинские карпы (Holsteiner Karpfen) из Шлезвиг-Гольштейна. Объем производства в этой федеральной земле небольшой - всего двести тонн. Более подробно о таких региональных деликатесах мы уже рассказывали в отдельном репортаже.

  • Бавария

    Немецкие карпы

    На первом месте прочно находится Бавария. Эти дети в традиционных костюмах приняли участие в открытии баварского карпового сезона 2015 года, проходившем в Средней Франконии.

  • Бранденбург

    Немецкие карпы

    Карпов разводили еще древние греки и римляне, а пришла эта традиция из Китая. Широкое распространение в Германии они получили в Средние века благодаря монахам, которые выращивали их для постных дней. Первое письменное упоминание карповых прудов на территории нынешней Германии относится к временам правления императора Карла Великого (742-814).

  • Бавария

    Немецкие карпы

    Карпы умеют хорошо приспосабливаться и отлично чувствуют себя не только в рыбоводческих хозяйствах, но и в старых дворцовых и парковых прудах, например, в мюнхенском Нимфенбурге. Правда, осенью их здесь отлавливают, чтобы переселить на зимовку.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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