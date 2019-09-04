 Клаудия Шиффер: в 50 лет жизнь только начинается | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Клаудия Шиффер: в 50 лет жизнь только начинается

Знаменитая и неподражаемая супермодель Клаудия Шиффер отмечает сегодня 50-летие. По ее словам, возраста она не боится и никогда в жизни не была так счастлива, как сейчас.

  • Клаудиа Шиффер на капоте автомобиля

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Новая звезда на модельном небосклоне

    В конце 1980-х на мировом модельном небосклоне взошла новая звезда - блондинка из Германии Клаудия Шиффер (Claudia Schiffer). Красавицу "открыл" на дискотеке в Дюссельдорфе мэтр модельного бизнеса Мишель Леватон. Девушка приехала в Париж - и тут же его покорила.

  • Клаудиа Шиффер, 1994 год

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Долговязая красавица

    Клаудия Шиффер родилась 25 августа 1970 года под Дюссельдорфом в семье преуспевающего юриста. Если бы не модельный бизнес, дочь пошла бы по стопам отца. Ее рост - 180 см, вес - 58 кг. Грудь - 95 см, талия - 62 см, объем бедер - 92 см. Параметры сохранились и после рождения троих детей. А в юности Клаудия себя стеснялась: ее дразнили за высокий рост и якобы X-образные ноги.

  • Клаудия Шиффер: старт в Париже

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Старт в Париже

    Клаудия действительно хотела стать адвокатом, и когда ей предложили попробовать себя в модельном бизнесе, подумала, что это розыгрыш. Но Мишель Леватон, директор известного парижского модельного агентства, сумел убедить девушку и ее родителей в том, что это серьезно. С его подачи Клаудия отправилась в 1987 году в Париж. А уже через год ее фото попало на обложку французского журнала Elle.

  • Клаудия Шиффер, 1995 год

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    С немецким усердием

    Эта девушка из немецкой провинции ни малейшего понятия не имела о модельном бизнесе, но отличалась дисциплинированностью и усердием. В Париже, где соблазны подстерегают на каждом шагу, она не позволяла себе ничего, что могло бы отрицательно сказаться на карьере - ни участия в вечеринках, ни походов в ночные клубы.

  • Клаудия Щиффер - муза Карла Лагерфельда

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Муза Карла Лагерфельда

    Усердие и железная дисциплина Клаудии окупились сторицей: в 1988 году она получила выгодный контракт от Chanel, а его художественный директор Карл Лагерфельд объявил белокурую красавицу своей музой. Фото с изображением Клаудии украшали обложки множества глянцевых журналов.

  • Роман с Дэвидом Копперфильдом

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Роман с Дэвидом Копперфильдом

    В 1993 году на гала-представлении в Берлине Клаудия Шиффер познакомилась со звездным американским иллюзионистом Дэвидом Копперфильдом. Год спустя они обручились, но до свадьбы дело так и не дошло. В 1997 году пара рассталась. Одна из версий: этот роман был ничем иным, как пиар-акцией, благодаря которой две звезды хотели привлечь к себе больше внимания. Но это только гипотеза…

  • Клаудия Шиффер как телеведущая

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Не только лавры

    В 1995 году Клаудия Шиффер была признана самой красивой девушкой в мире по версии журнала Paris Match. На этой волне топ-модель решила утвердиться на телевидении и стала вести ток-шоу, болтая о пустяках со знаменитостями. На снимке - сцена из третьей и последней ее передачи, интервью с автогонщиком Михаэлем Шумахером. Шоу получилось скучным. Проект провалился.

  • Клаудия Шиффер: кадр из фильма Амнезия

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Несколько ролей в кино

    Кинозвезды из Шиффер не вышло, но на экранах она все же засветилась. Причем не один раз. Это фото - кадр из фильма "Амнезия" ("The Blackout"), вышедшего на экраны в 1997 году. Режиссер - Абель Феррара. Жесткое кино про алкоголь, наркотики и секс.

  • Клаудия Шиффер, 1996 год

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Самая высокооплачиваемая модель

    В свои лучшие годы Клаудия Шиффер была самой высокооплачиваемой моделью в мире. Ее дневной гонорар составлял около 50 тысяч долларов. Плюс рекламные съемки - такие, например, как в 1996 году вместе с топ-моделью Синди Кроуфорд и теннисистом Андре Агасси. Они прилетели в Лондон на перекрашенном в синий цвет самолете Concorde, рекламируя выпущенную в честь Олимпиады синюю "Пепси-колу".

  • Клаудия Шиффер с принцем Уильямом, 2002 год

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Что было с принцем Уильямом?

    Клаудия кружила головы многим мужчинам. В 2002 году, когда ей уже было за тридцать, появились слухи о ее романе с принцем Уильямом, которому в то время было всего 20 лет. Сама Клаудия позже утверждала, что они с принцем просто решили немного подурачиться, разыграть журналистов. На этом фото модель вручает кубок принцу Уильяму, победившему в благотворительном турнире по конному поло.

  • Клаудия Шиффер с мужем и детьми, 2004 год

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Жизнь после подиума

    Сегодня для Клаудии Шиффер самое главное - семья. Бывшая супермодель живет в Лондоне вместе с британским продюсером и режиссером Мэттью Воном и детьми: сыном Каспаром и дочерями Клементиной и Козимой. Это фото сделано в 2008 году. Клаудия предпочитает не обнародовать детали своей частной жизни, и в прессе ее семейные фотографии - большая редкость.

  • Клаудия Шиффер. Фото с первенцем Каспером

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Соцсети и дети

    У профиля Шиффер в "Инстаграме" - 1,3 млн подписчиков (@claudiaschiffer). Сегодня, в день 50-летия, она опубликовала фотографию с праздничным тортом и в потрясающем голубом платье - под цвет глаз. Фотографий в кругу семьи в соцсетях звезды вы не найдете. Детей Клаудия крайне редко показывает публике. Это фото с первенцем Каспером сделано в 2003 году. Сегодня старшему ребенку модели уже 17 лет.

  • С мужем на кинопремьере

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Вместе по жизни

    Клаудия и Мэттью поженились в 2002-м. А этот снимок сделан в прошлом году - на премьере фильма "Рокетмен" ("Rocketman"). Мэттью Вон, супруг Шиффер, - один из продюсеров успешной картины.

    Автор: Наталия Королева, Дарья Брянцева


  • Клаудиа Шиффер на капоте автомобиля

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Новая звезда на модельном небосклоне

    В конце 1980-х на мировом модельном небосклоне взошла новая звезда - блондинка из Германии Клаудия Шиффер (Claudia Schiffer). Красавицу "открыл" на дискотеке в Дюссельдорфе мэтр модельного бизнеса Мишель Леватон. Девушка приехала в Париж - и тут же его покорила.

  • Клаудиа Шиффер, 1994 год

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Долговязая красавица

    Клаудия Шиффер родилась 25 августа 1970 года под Дюссельдорфом в семье преуспевающего юриста. Если бы не модельный бизнес, дочь пошла бы по стопам отца. Ее рост - 180 см, вес - 58 кг. Грудь - 95 см, талия - 62 см, объем бедер - 92 см. Параметры сохранились и после рождения троих детей. А в юности Клаудия себя стеснялась: ее дразнили за высокий рост и якобы X-образные ноги.

  • Клаудия Шиффер: старт в Париже

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Старт в Париже

    Клаудия действительно хотела стать адвокатом, и когда ей предложили попробовать себя в модельном бизнесе, подумала, что это розыгрыш. Но Мишель Леватон, директор известного парижского модельного агентства, сумел убедить девушку и ее родителей в том, что это серьезно. С его подачи Клаудия отправилась в 1987 году в Париж. А уже через год ее фото попало на обложку французского журнала Elle.

  • Клаудия Шиффер, 1995 год

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    С немецким усердием

    Эта девушка из немецкой провинции ни малейшего понятия не имела о модельном бизнесе, но отличалась дисциплинированностью и усердием. В Париже, где соблазны подстерегают на каждом шагу, она не позволяла себе ничего, что могло бы отрицательно сказаться на карьере - ни участия в вечеринках, ни походов в ночные клубы.

  • Клаудия Щиффер - муза Карла Лагерфельда

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Муза Карла Лагерфельда

    Усердие и железная дисциплина Клаудии окупились сторицей: в 1988 году она получила выгодный контракт от Chanel, а его художественный директор Карл Лагерфельд объявил белокурую красавицу своей музой. Фото с изображением Клаудии украшали обложки множества глянцевых журналов.

  • Роман с Дэвидом Копперфильдом

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Роман с Дэвидом Копперфильдом

    В 1993 году на гала-представлении в Берлине Клаудия Шиффер познакомилась со звездным американским иллюзионистом Дэвидом Копперфильдом. Год спустя они обручились, но до свадьбы дело так и не дошло. В 1997 году пара рассталась. Одна из версий: этот роман был ничем иным, как пиар-акцией, благодаря которой две звезды хотели привлечь к себе больше внимания. Но это только гипотеза…

  • Клаудия Шиффер как телеведущая

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Не только лавры

    В 1995 году Клаудия Шиффер была признана самой красивой девушкой в мире по версии журнала Paris Match. На этой волне топ-модель решила утвердиться на телевидении и стала вести ток-шоу, болтая о пустяках со знаменитостями. На снимке - сцена из третьей и последней ее передачи, интервью с автогонщиком Михаэлем Шумахером. Шоу получилось скучным. Проект провалился.

  • Клаудия Шиффер: кадр из фильма Амнезия

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Несколько ролей в кино

    Кинозвезды из Шиффер не вышло, но на экранах она все же засветилась. Причем не один раз. Это фото - кадр из фильма "Амнезия" ("The Blackout"), вышедшего на экраны в 1997 году. Режиссер - Абель Феррара. Жесткое кино про алкоголь, наркотики и секс.

  • Клаудия Шиффер, 1996 год

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Самая высокооплачиваемая модель

    В свои лучшие годы Клаудия Шиффер была самой высокооплачиваемой моделью в мире. Ее дневной гонорар составлял около 50 тысяч долларов. Плюс рекламные съемки - такие, например, как в 1996 году вместе с топ-моделью Синди Кроуфорд и теннисистом Андре Агасси. Они прилетели в Лондон на перекрашенном в синий цвет самолете Concorde, рекламируя выпущенную в честь Олимпиады синюю "Пепси-колу".

  • Клаудия Шиффер с принцем Уильямом, 2002 год

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Что было с принцем Уильямом?

    Клаудия кружила головы многим мужчинам. В 2002 году, когда ей уже было за тридцать, появились слухи о ее романе с принцем Уильямом, которому в то время было всего 20 лет. Сама Клаудия позже утверждала, что они с принцем просто решили немного подурачиться, разыграть журналистов. На этом фото модель вручает кубок принцу Уильяму, победившему в благотворительном турнире по конному поло.

  • Клаудия Шиффер с мужем и детьми, 2004 год

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Жизнь после подиума

    Сегодня для Клаудии Шиффер самое главное - семья. Бывшая супермодель живет в Лондоне вместе с британским продюсером и режиссером Мэттью Воном и детьми: сыном Каспаром и дочерями Клементиной и Козимой. Это фото сделано в 2008 году. Клаудия предпочитает не обнародовать детали своей частной жизни, и в прессе ее семейные фотографии - большая редкость.

  • Клаудия Шиффер. Фото с первенцем Каспером

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Соцсети и дети

    У профиля Шиффер в "Инстаграме" - 1,3 млн подписчиков (@claudiaschiffer). Сегодня, в день 50-летия, она опубликовала фотографию с праздничным тортом и в потрясающем голубом платье - под цвет глаз. Фотографий в кругу семьи в соцсетях звезды вы не найдете. Детей Клаудия крайне редко показывает публике. Это фото с первенцем Каспером сделано в 2003 году. Сегодня старшему ребенку модели уже 17 лет.

  • С мужем на кинопремьере

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Вместе по жизни

    Клаудия и Мэттью поженились в 2002-м. А этот снимок сделан в прошлом году - на премьере фильма "Рокетмен" ("Rocketman"). Мэттью Вон, супруг Шиффер, - один из продюсеров успешной картины.

    Автор: Наталия Королева, Дарья Брянцева


Смотрите также:

  • Антон Чехов

    Звездные юбиляры 2020 года

    Антон Чехов: 160 лет

    "Вишневый сад", "Три сестры", "Дядя Ваня", "Человек в футляре", - Антон Павлович Чехов, классик мировой литературы с образованием врача, создал более 500 произведений. Они переведены на 100 языков. В Германии, где Чехов провел последние дни жизни, его творения по популярности сравнимы лишь с шекспировскими. 29 января весь мир отмечает 160-летие со дня рождения выдающегося прозаика и драматурга.

  • Федерико Феллини: 100 лет

    Звездные юбиляры 2020 года

    Федерико Феллини: 100 лет

    Итальянский кинорежиссер, сценарист, обладатель пяти премий "Оскар" и "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля Федерико Феллини любил устраивать представления с детства. Но до того как прийти в кино, будущий создатель "Сладкой жизни" и "Ночей Кабирии" учился на репортера, а на жизнь зарабатывал карикатурами для прессы и текстами для рекламы и варьете. 20 января - его 100-летний юбилей.

  • Борис Пастернак: 130 лет

    Звездные юбиляры 2020 года

    Борис Пастернак: 130 лет

    Свои первые стихи русский поэт, писатель и переводчик Борис Леонидович Пастернак написал, когда ему было чуть за 20: он пребывал в тоске из-за отказа любимой девушки, на которой хотел жениться. Одним из самых значимых произведений Пастернака в прозе стал роман "Доктор Живаго". За него писатель удостоен Нобелевской премии по литературе. 10 февраля исполняется 130 лет со дня рождения Пастернака.

  • Фредерик Шопен

    Звездные юбиляры 2020 года

    Фредерик Шопен: 210 лет

    Польский композитор и пианист Фредерик Шопен, который в зрелые годы жил и работал во Франции, отличался не только талантом, но и изысканными манерами и чутким сердцем. Его любила публика и обожали женщины. Казалось бы, чего еще желать. Однако в его душе всегда была боль - из-за ностальгии по родине, несчастной любви, мук от страшной болезни. 1 марта - 210 лет со дня его рождения.

  • Oonagh: 30 лет

    Звездные юбиляры 2020 года

    Oonagh: 30 лет

    Самобытная немецкая певица, музыкант и актриса Зента-София Деллипонти, выступающая под сценическим псевдонимом Oonagh, родилась в Германии в семье болгарки и итальянца. На каких только языках она не поет - на немецком, эльфийском, кечуа, кельтском, ведийском санскрите, испанском, английском. А ее удивительная музыка сочетает самые разные стили. 16 апреля поп-звезда отмечает свое 30-летие.

  • Ума Турман: 50 лет

    Звездные юбиляры 2020 года

    Ума Турман: 50 лет

    "Опасные связи", "Милый друг", "Мой лучший любовник", - фильмов с участием звездной американской актрисы и бывшей модели Умы Турман, в жилах которой течет немецкая и шведская кровь, не счесть. Но истинная слава пришла к ней после лент "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино и "Генри и Джун" Филипа Кауфмана. "Секс-символу для интеллектуалов", как называют эту актрису, 29 апреля исполняется 50 лет.

  • Петр Чайковский: 180 лет

    Звездные юбиляры 2020 года

    Петр Чайковский: 180 лет

    Кто бы мог подумать, что в юности великий русский композитор Петр Ильич Чайковский писал слабые стихи и учился на юриста. А кантата "К радости", представленная им по окончании консерватории в качестве дипломной работы, на музыкантов и критиков впечатления не произвела. 7 мая - 180-летие со дня рождения создателя "Лебединого озера", "Щелкунчика", "Спящей красавицы", других непревзойденных шедевров.

  • Наоми Кэмпбелл: 50 лет

    Звездные юбиляры 2020 года

    Наоми Кэмпбелл: 50 лет

    Этой темнокожей красавице было 15 лет, когда в одном из лондонских парков, где она гуляла с подругами, ее заприметил сотрудник модельного агентства. Его предложение поучаствовать в фотосессии было с восторгом принято. С тех пор Наоми Кэмпбелл, которую за ее взрывной характер порой называют Черной пантерой, не сходит с подиумов. 22 мая британская топ-модель, актриса и певица отмечает свое 50-летие.

  • Иосиф Бродский

    Звездные юбиляры 2020 года

    Иосиф Бродский: 80 лет

    "Судьба - это время с примесью биографии", - любил говорить Иосиф Бродский, один из величайших поэтов XX века, человек с тяжелой судьбой и необычайным даром. Отвергнутый на родине и вынужденный эмигрировать в США, он не озлобился. До конца своих дней Бродский оставался добрым, честным человеком и создавал стихи, которые учат сопереживать и безвозмездно любить. 24 мая - 80 лет со дня его рождения.

  • Роберт Шуман

    Звездные юбиляры 2020 года

    Роберт Шуман: 210 лет

    Ему прочили блестящую карьеру пианиста. Но из-за травмы руки Роберту Шуману пришлось посвятить свою жизнь сочинению музыки. И мир обрел композитора, завоевавшего статус величайшего романтика XIX века. Чего стоят лишь его чувственные фортепианные произведения - "Карнавал", "Вариации", "Бабочки", "Детские сцены", "Крейслериана". 8 июня музыкальный мир отмечает 210-летие этого немецкого композитора.

  • Гойко Митич: 80 лет

    Звездные юбиляры 2020 года

    Гойко Митич: 80 лет

    Неспешный поворот головы, пронизывающий взгляд, крепкий торс, - серб Гойко Митич много лет воплощал на экране вождей американских индейцев - Чингачгука, Текумсе и других. По "заслуженному индейцу соцлагеря" вздыхали девушки, а мальчишки стремились во всем походить на него. Сейчас Гойко Митич живет в Берлине, играет в театре и остается в отличной физической форме. 13 июня ему исполняется 80 лет.

  • Марго Робби

    Звездные юбиляры 2020 года

    Марго Робби: 30 лет

    История австралийской актрисы и кинопродюсера Марго Робби - все равно что сказка про Золушку. Она родилась в многодетной семье и воспитывалась без отца. Девочка была удивительно трудолюбивой, хорошо училась и не гнушалась никакой работы. В результате она прошла путь от уборщицы до звезды Голливуда. 2 июля исполнительница главных ролей в "Волке с Уолл-стрит" и "Отряде самоубийц" отмечает 30-летие.

  • Ринго Старр

    Звездные юбиляры 2020 года

    Ринго Старр: 80 лет

    Каждый участник "ливерпульской четверки" The Beatles - легенда. Не исключение и Ринго Старр. Этот барабанщик при жизни стал легендарным музыкантом, лауреатом "Грэмми", кавалером Ордена Британской империи, а еще - удостоен личной звезды на Аллее звезд Голливуда. Он и сейчас в прекрасной форме и не уходит со сцены. 7 июля Ринго Старру исполняется 80 лет.

  • Пина Бауш

    Звездные юбиляры 2020 года

    Пина Бауш: 80 лет

    Постановки скончавшейся более десяти лет назад Пины Бауш поражали воображение зрителя. Эта немецкая танцовщица и хореограф работала на стыке жанров и направлений: в своем творчестве она обращалась к опере, шлягерам, джазу, оперетте. И тем самым сделала революцию в танце. Созданный ею театр продолжает работать и собирать аншлаги. 27 июля "хореографу в черном" исполнилось бы 80 лет.

  • Клаудия Шиффер

    Звездные юбиляры 2020 года

    Клаудия Шиффер: 50 лет

    В 1990-е годы на мировом модельном небосклоне взошла новая звезда – блондинка из Германии Клаудия Шиффер. Длинноногую красавицу, которая сама себя считала нескладной и долговязой, случайно "открыли" на дискотеке в Дюсельдорфе. Со временем девушка из немецкой глубинки стала самой высокооплачиваемой моделью в мире. 25 августа Клаудии исполняется 50 лет.

  • Исаак Левитан

    Звездные юбиляры 2020 года

    Исаак Левитан: 160 лет

    Исаака Ильича Левитана не зря называли мастером пейзажа. Этот художник, творчество которого пришлось на вторую половину XIX века, открыл для современников скромную красоту русской природы. Прекрасное он видел в самом простом деревенском мотиве. Именно поэтому его картины всегда находили большой отклик. 30 августа отмечается 160-летие великого русского пейзажиста.

  • Александр Куприн

    Звездные юбиляры 2020 года

    Александр Куприн: 150 лет

    Рассвет творчества выдающегося русского писателя с нелегкой судьбой Александра Ивановича Куприна пришелся на начало XX века. Созданные им в тот период произведения, среди которых полные реализма, романтики и трагизма "Белый пудель", "Поединок", "Гранатовый браслет", "Жидкое солнце", вошли в сокровищницу мировой литературы. 7 сентября литературный мир отмечает его 150-летний юбилей.

  • Мэтт Деймон: 50 лет

    Звездные юбиляры 2020 года

    Мэтт Деймон: 50 лет

    Для звездного американского актера, продюсера и сценариста, обладателя "Оскара" и двух "Золотых глобусов" Мэтта Деймона участие сразу в нескольких проектах - обычное дело. Но при выборе ролей он не смотрит на размер гонорара: берется лишь за те, что ему интересны. Пример тому - второстепенная роль в культовом фильме Стивена Спилберга "Спасти рядового Райнера". 8 октября Мэтту исполняется 50 лет.

  • Иван Бунин

    Звездные юбиляры 2020 года

    Иван Бунин: 150 лет

    Ювелир слова, прозаик-живописец, гений русской литературы, ярчайший представитель Серебряного века, - так называют русского писателя, поэта и переводчика, нобелевского лауреата Ивана Алексеевича Бунина, автора произведений "Жизнь Арсеньева", "Господин из Сан-Франциско", "Темные аллеи", Митина любовь", "Легкое дыхание", "Чистый понедельник". 22 октября литературный мир отмечает его 150-летие.

  • Иван Крузенштерн

    Звездные юбиляры 2020 года

    Иван Крузенштерн: 250 лет

    Имя русского мореплавателя немецкого происхождения, адмирала Ивана Федоровича - Адама Иоганна - фон Крузенштерна, командовавшего первой русской кругосветкой, вписано в историю мореплавания. А еще он был почетным членом Московского университета, входил в состав Главного штаба императора России - и это далеко не полный список. 19 ноября отмечается 250 лет со дня рождения этого выдающегося человека.

  • Александр Блок

    Звездные юбиляры 2020 года

    Александр Блок: 140 лет

    "Осенний вечер так печален, смежает очи тающий закат", - по своему характеру лирика русского поэта и прозаика Александра Александровича Блока подобна музыке. По своей мелодике его произведения сродни романсам. Блока называют гением поэзии Серебряного века и камертоном мятежного человеческого духа, искавшего утешение то в красоте, то в разрушении. 28 ноября - 140-летие со дня его рождения.

  • Фридрих Энгельс

    Звездные юбиляры 2020 года

    Фридрих Энгельс: 200 лет

    Немецкий философ и историк Фридрих Энгельс входил в тройку основоположников марксизма-ленинизма. Он был соавтором и другом Карла Маркса, совместно с которым написал "Манифест Коммунистической партии", а потом оказывал финансовую поддержку Марксу, пока тот писал "Капитал". Потомственный фабрикант, миллионер стал одним из ярых критиков капитализма в XIX веке. 28 ноября - 200 лет со дня его рождения.

  • Максимилиан Шелл

    Звездные юбиляры 2020 года

    Максимилиан Шелл: 90 лет

    Фильмы с участием австрийского актера, продюсера и кинорежиссера, оскароносца Максимилиана Шелла знакомы зрителям нескольких поколений. Чего стоит одна только роль адвоката в кинодраме Стэнли Крамера "Нюрнбергский процесс" (фото), за которую Шелл удостоен "Золотого глобуса". Талантливый, харизматичный красавец покорил множество зрителей, но особенно - женщин. 8 декабря ему бы исполнилось 90 лет.

  • Людвиг ван Бетховен

    Звездные юбиляры 2020 года

    Людвиг ван Бетховен: 250 лет

    Ключевая фигура классической музыки в период между классицизмом и романтизмом и один из наиболее исполняемых композиторов в мире, - так в двух словах можно сказать о Людвиге ван Бетховене, авторе "Лунной сонаты, "Крейцеровой сонаты", "Императора", "Аппассионаты". 16 декабря отмечается 250-я годовщина со дня рождения этого великого немецкого композитора и исключительного человека.

  • Кристина Агилера

    Звездные юбиляры 2020 года

    Кристина Агилера: 40 лет

    Голосом поколения и дивой сцены называют американку Кристину Агилеру - певицу, сонграйтера, танцовщицу, актрису, продюсера, обладательницу "Грэмми", а также посла доброй воли ООН в одном лице. Свой дебютный альбом она представила, когда ей было 18. Сегодня у Агилеры восемь дисков, миллионы фанатов по всему миру, а ее имя - бренд. 18 декабря звезда отмечает свое 40-летие.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

Братья-чеченцы из Дюссельдорфа: как стать топ-моделями

Сразу четверо родных братьев из немецкого Дюссельдорфа стали топ-моделями. Однако главное в их жизни - семья и спорт. Корреспондент DW встретился с братьями Дулатовыми.  

Yorn - первый немец, покоривший модный Париж

Успех этого парня из Бремена в мире моды предопределил сам Кристиан Диор, через пять минут после знакомства сделавший его своим ассистентом. История, в которой удивляет все.  

Первая в мире ретроспектива фотографий Карла Лагерфельда (фото)

Работы для выставки в городе Галле были отобраны еще при жизни знаменитого немецкого модельера, фотографа и издателя.  

Фотограф, который открыл супермоделей

Умер известный немецкий фотограф Петер Линдберг. Он изменил стандарты фэшн-фотографии. У него всегда свой особенный взгляд на звезд.  

Карл Лагерфельд: человек и кутюрье (фотогалерея)

Известный немецкий модельер и креативный директор Chanel Карл Лагерфельд ушел из жизни в возрасте 85 лет. DW вспоминает его путь к мировой славе.  

Клаудиа Шиффер стала телеведущей

На немецком телевидении стартует новое шоу "Fashion Hero", в котором работы молодых дизайнеров одежды будет оценивать жюри под председательством супермодели.  

Клаудия Шиффер родила третьего ребенка

Клаудия Шиффер в третий раз стала мамой. Известная топ-модель родила девочку. Роды проходили в одной из клиник Лондона. И мать, и новорожденная чувствуют себя хорошо.  

Топ-модель Клаудию Шиффер охраняют верные непальцы

Мэттью Вон нанял для охраны своей супруги Клаудии Шиффер непальских гуркхов из элитных подразделений британской армии. Вон не хочет, чтобы его жену постигла та же участь, что и Джона Леннона, убитого одним из фанатов.  

Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

Белокурая красавица из Германии, рекордсменка модельного бизнеса отмечает 50-летие.  

Вольфгангу Йоопу - 75 лет!

Знаменитый немецкий модельер, а также актер, художник, писатель, телеведущий и предприниматель по совместительству, празднует юбилей и не думает о пенсии.  

Модель, певица, первая леди: Карле Бруни - 50 лет

Ее альбомы занимали первые строчки чартов. Ее фотопортреты продавались на аукционах за огромные деньги. Бывшей первой леди Франции Карле Бруни исполнилось 50 лет.  

Хайди Клум и ее мужчины

В Каннах немецкая супермодель, телеведущая и актриса впервые вышла к репортерам под руку с гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцем. А кем были ее "бывшие"?  

Красота и натиск Шарлиз Терон

Бывшая модель и несостоявшаяся балерина из Южной Африки по воле случая попала в Голливуд, где сделала головокружительную карьеру.  

Ссылки в интернете

Профиль Клаудии Шиффер в Instagram

Аудио- и видеофайлы по теме

Карьера фотомодели в 82 года  

Мода на ретро  

Анатомия костюма  

Дешево, но со вкусом  

В тренде - уродливые сандалии  

Также по теме

Deutschland | Ausstellung Peter Lindbergh - from fashion to reality

Фотограф, который открыл супермоделей 04.09.2019

Умер известный немецкий фотограф Петер Линдберг. Он изменил стандарты фэшн-фотографии. У него всегда свой особенный взгляд на звезд.

Brüder Dulatov am Anfang Ihrer Sport- und Modelkarriere

Братья-чеченцы из Дюссельдорфа: как стать топ-моделями 24.10.2019

Сразу четверо родных братьев из немецкого Дюссельдорфа стали топ-моделями. Однако главное в их жизни - семья и спорт. Корреспондент DW встретился с братьями Дулатовыми.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW