50 млрд долларов для экс-акционеров ЮКОСа - русская классика

Суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Карикатурист Сергей Елкин о призраке, который не отпускает Кремль, как героя стихотворения Пушкина.
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