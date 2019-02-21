5 лет без Януковича: что изменилось в резиденции Межигорье

Шкура крокодила на обеденном столе. Чучело льва в зимнем саду среди тропических деревьев на одном из этажей "Хонки" - главного здания в резиденции, которое именуют по названию финской фирмы. Экс-президенту Украины Виктору Януковичу, похоже, нравилось окружать себя мертвыми и живыми животными. В Межигорье в свое время завезли целый зоопарк. Кроме того, возле "Хонки" плавали лебеди и утки. А по соседству жили страусы.

В Межигорье можно встретить и страусов

"Это страус Жорик. Он родился после побега Януковича", - рассказывает координатор зоопарка Елена Мигуль. Жорик живет в вольере со своими подругами, и они явно не скучают по своему бывшему хозяину. "Они бьются сильно. Потому мы заходим к ним с высокой палкой над головой, чтобы они думали, что мы выше ростом, и не кидались на нас", - объясняет Елена. По ее словам, в зоопарке Межигорья живут антилопы, ламы, олени, бараны, дикие кабаны, индюки, фазаны. За пять лет животных здесь стало в два раза больше.

Что сохранилось в Межигорье

Елена пришла в Межигорье, как и многие активисты в феврале 2014-го прямо с Майдана. И осталась с теми, кто заявил, что "берет Межигорье под свой контроль, чтобы добиться передачи имущества Януковича народу Украины". В 2014-м Межигорье объявили открытым для туристов. Вход сюда платный. Сейчас билет стоит не меньше полтора евро. За год, по данным активистов, здесь собирают примерно 30-36 млн гривен. Елена говорит, что в месяц только животные обходятся в 3 млн гривен: "Нас государство не поддерживает".

Внутреннее убранство бывшей резиденции Януковича

"Мы ведем постоянную борьбу с разными министерствами и ведомствами. Они все время хотят что-то забрать, но мы не отдаем", - рассказывает DW бессменный комендант "Хонки" Януковича Петр Олейник. Он говорит, что пару лет назад одно из министерств хотело забрать супер-лабораторию, проверявшую для Януковича все продукты, которые подавались на стол.

Петр показывает нам несколько этажей "Хонки". Спортивный зал Януковича, теннисный корт. "Не верьте, что Янукович "продвинутый теннисист". В теннис, по рассказам его персонала, не так часто играл", - говорит Петр с улыбкой. Обойдя за пару часов несколько помещений, мы приходим в холл "Хонки". Петр уверяет DW, что из Межигорья за 5 лет ничего не пропало: "Ни одна картина не исчезла, ни одна машина не выехала. И мы можем это доказать". Комендант "Хонки" сам лично подписывал документы Генпрокуратуры, которая произвела опись имущества Межигорья и передала его на ответственное хранение активистам.

В чем обвиняют активистов в Межигорье

Резиденция Януковича и ее содержимое в этом году решением суда было передано АРМА. Это государственный орган, который создан после Майдана для поиска и управления активами, приобретенными преступным путем.

Шкура крокодила на обеденном столе в одной из комнат в резиденции Межигорье

АРМА почти сразу заявила, что активисты, которые обосновались в Межигорье, занимаются незаконной предпринимательской деятельностью и могут быть причастны к разворовыванию имущества экс-президента. В частности, одной из машин из гаража Януковича, которая стоит миллионы долларов. Это отрицает комендант Межигорья Денис Тарахкотелик. По его данным, машину вывезли еще в 2014-м охранники Януковича. Он уверяет, что активисты в Межигорье ведут деятельность в рамках созданной ими общественной организации Национальный парк "Межигорье".

В Межигорье корреспондент DW наблюдала, как туристы покупают козье и коровье молоко на ферме Януковича. "Ведь у Януковича было 6 коров, теперь их 26, они все дают молоко, которое нужно куда-то девать", - рассказывает Денис Тарахкотелик. Из теплицы, в которой по голландским технологиям когда-то выращивали экологически чистые овощи для экс-президента, теперь продают помидоры, салат, базилик всем желающим. По-иному не получится, говорит DW ее руководитель Татьяна Задоя: "Нам нужно платить зарплату сотрудникам и поддерживать теплицу в рабочем состоянии". А комендант Межигорья поясняет, что теплицу нельзя остановить: "Ведь она описана Генпрокуратурой как функционирующий объект. А эти деньги идут на содержание".

Чиновники хотят избавиться от активистов и туристов?

Денис признается, что уже несколько устал от постоянной борьбы с государством. По его мнению, юридических оснований обвинять активистов вообще нет. Особенно, учитывая обстоятельство, которое за 5 лет государство так и не смогло изменить. "Хонка, все в ней, большинство движимого и недвижимого имущества за ее стенами юридически принадлежит либо самому Януковичу, либо подконтрольной ему фирме "Танталит". Суд арестовал имущество, да и то не все. Решения о конфискации имущества Януковича или фирмы "Танталит" еще не было", - уверяет он DW .

Если Генпрокуратура не сможет доказать в суде, что Янукович и его фирмы приобрели все, что есть в Межигорье преступным путем, то суд может вернуть резиденцию Януковичу. Этого Тарахкотелик не исключает. Именно это, по мнению коменданта Межигорья, стало причиной пока неудавшегося конкурса на управление Межигорьем, которое в этом году объявила АРМА. АРМА тоже признала, что очередей из бизнесменов не было. И не будет, уверен комендант Межигорья: "Для бизнеса очень рискованный объект для инвестиций".

Комендант "Хонки" Петр Олейник уверен, что Межигорьем нужно распорядиться иначе: "Ему нужно придать статус национального парка, а "Хонке" дать статус Музея коррупции". Из окна "Хонки" он показывает DW за забором Межигорья не менее богатые резиденции других украинских политиков. Он уверен, что государство ведет с ним и его друзьями борьбу ради того, чтобы "вообще убрать из Межигорья обычных граждан ". Мысль о том, что эту территорию кто-то из власти хочет себе забрать в личное пользование или вывезти то, что Янукович не успел, не отбрасывает ни Петр, ни Денис. Говорят, что будут стоять "на этих баррикадах до конца".

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