5 женских табу-тем в России

Несмотря на глубокие перемены, которые пережило российское общество в последние три десятилетия, ряд тем и проблем, связанных с женщинами, в нем до сих пор табуированы. DW - о некоторых из них.

"Меня бьет муж": право на защиту от сексуального насилия

В конце ноября издания "Медиазона" и "Новая газета" опубликовали исследование, согласно которому большинство женщин, осужденных в России за убийство, защищались от домашнего насилия. Так, среди женщин, осужденных за превышение пределов необходимой обороны, 91% защищались от своих мужей, парней или других родственников-мужчин. При этом мужчины защищались от женщин всего в 3% случаев.

Акция в Санкт-Петербурге в поддержку сестер Хачатурян

Женщины, которых бьют мужья или партнеры, по-прежнему не получают достаточно поддержки ни от государства, ни от общества, утверждают эксперты. Полиция игнорирует подобного рода вызовы, чтобы не вмешиваться в дела семьи. Общество, как правило, реагирует типичным образом: "Сама виновата, мужика довела".

"Вместо того, чтобы защищать пострадавших, наше государство уверено, что их нужно примирить (с виновными. - Ред.), - указывает директор Центра "Насилию.нет" Анна Ривина. - Судя по позиции прокуратуры в деле сестер Хачатурян, сегодня женщина вместо того, чтобы защищать себя и свое здоровье, должна терпеть насилие". Домашнее насилие исторически везде было делом, которое не нужно "выносить из избы", полагает Ривина. Сейчас РФ - последняя страна, входящая в Совет Европы, в которой не принят закон о домашнем насилии.

"Сама нарожала": как работает стигматизация материнства

В конце октября молодая москвичка Полина Хлынова рассказала, что смотрительница попросила ее покинуть Третьяковскую галерею, когда она начала кормить там грудью ребенка. "Очень настойчиво попросила меня покинуть залы экспозиции, аргументируя это так: "Нас за это наказывают", "Не дай бог увидят дети, их родители или иностранные туристы", "Это неприлично", "Кормить надо в предназначенных местах" и так далее", - написала девушка.

Отношение российского общества к материнству амбивалентно, отмечают эксперты

Отношение российского общества к материнству сейчас амбивалентное, оно по разным поводам стигматизируется в повседневной жизни, уверена старший научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ, социолог Ольга Исупова. С одной стороны, люди воспринимают это как нечто естественное и само собой разумеющееся, как часть инстинкта. А потому от женщины ожидается самоотверженное выполнение материнской работы - без оплаты и соцподдержки.

"С другой - последние двадцать лет мы наблюдаем смену идеологии. Ребенок - уже не предназначение свыше, как это было в позднесоветское время, когда надо рожать, даже если нет мужа - государство тебе поможет, воспитает. Теперь ребенок - это каприз и личная ответственность женщины, которая должна быть "наказана", если вдруг ребенок закричит в самолете или в театре. Или если она взяла его с собой на митинг", - поясняет социолог.

В этом смысле общество копирует политику государства - символически женщин поощряют рожать детей, но на практике вместо помощи они получают оценивающие суждения и порицание, если вдруг женщина оказывается, по мнению чиновника или общества, "плохой матерью". На фоне этих изменений и сигналов от общества растет число семей, которые сознательно отказываются от рождения детей. По данным недавнего опроса "Левада-центра", бездетными предпочитают оставаться 9% россиян.

Проблема "двойной смены"

С проблемой навязанных обществом идеалов женщина сталкивается не только став матерью, но и просто вступив в отношения или в брак. "Это образ суперженщины, которая с легкостью управляется с домашней работой и детьми, никогда не просит помощи, выглядит красиво. Плюс зарабатывает деньги, но, конечно, "на чулки и цацки" - ничего серьезного, - говорит исследовательница феминизма, соосновательница образовательно-просветительского проекта FEM TALKS Катерина Денисова.

Катерина Денисова

На деле больше половины россиянок (53%) работают и нередко являются единственными кормильцами в семье. При этом они тратят на домашнюю работу 200 рабочих дней в год (по 4 часа 25 минут в день) - втрое больше, чем мужчины.

По словам эксперта, женщины в России оказываются в двусмысленной ситуации - добившись права работать и распоряжаться своими финансами, они все равно вынуждены заниматься монотонным и сложным домашним трудом в нерабочее время. Эта проблема получила название "двойная смена". "Недостижимость этого идеала закономерно подталкивает многих женщин к очарованию "традиционным" укладом, который обещает снять с них хотя бы часть этих требований", - продолжает Денисова.

"Ты - аномальная женщина": как развивается комплекс "старой девы"

Наконец, стигматизированной остается и группа женщин в возрасте от тридцати лет и старше, которые ни разу не были замужем (около 7 процентов россиянок, по данным ВЦИОМ на 2018 год) и не рожали детей. Женщины в России, которые живут одни после тридцати лет, вынуждены прятать свое одиночество под разными формулировками, уверена Нурия Фатыхова, программный координатор московского представительства Фонда имени Генриха Бейля (Heinrich-Böll-Stiftung), основательница проекта "SH.E - She is an expert".

Нурия Фатыхова

"Есть несколько сценариев того, как реагируют окружающие, когда я открыто заявляю, что живу одна. В этом проявляется мой комплекс "старой девы": я вынуждена придумывать то, что скажу в свое оправдание, когда кому-то понадобится разобраться, почему я одна. Это форма защиты", - признается Фатыхова.

По ее словам, в России одинокие женщины - по-прежнему аномалия в глазах общества, поскольку они не вписываются в патриархальную психологию. Во многом это связано с госполитикой - как советской, так и нынешней. "Нам транслировалось, что каждая женщина должна испытать радость семейных уз и деторождения. Если даже посмотреть советское кино, то там быть одиноким после 35 лет позволено только мужчине", - отмечает Нурия Фатыхова.

Женская телесность в России: почему менструацию называют "этими днями"?

Тема менструации остается одной из самых табуированных не только в российском общества, но и во многих странах мира. О том, с чем женщина сталкивается примерно половину своей жизни, молчат реклама и кино. "Когда я была подростком, и по телевизору только началась реклама прокладок, я вообще не поняла, о чем речь. Напрямую не говорилось, для чего эти средства гигиены, а вместо крови показывали некую голубую жидкость", - вспоминает Татьяна Никонова.

Чтобы хоть как-то привлечь внимание к проблеме, известная российская супермодель Наталья Водянова посвятила этому флешмоб, а Американская киноакадемия вручила в 2019 году "Оскар" документальной короткометражке о проблемах менструации в Индии. Но до того, чтобы так открыто обсуждать эту тему, России еще далеко.

По словам Катерины Денисовой, в России "женское" традиционно считается стыдным и неважным, тем, чем нельзя тревожить и пугать мужчин: "Я знаю семью, в которой мать запрещает дочери выкидывать использованные прокладки в домашние мусорки - их нужно заворачивать в отдельный пакет и сразу же выбрасывать в мусоропровод. Все для того, чтобы отец и брат их случайно не увидели. В патриархальном обществе естественный биологический процесс превращается в объект стыда".

Блогер Татьяна Никонова уверена, что в России в принципе принято воспринимать женщину как бестелесное существо: "Обсуждение всего, что связано с женской физиологией, особенно, с репродуктивной функцией, так или иначе табуируется. Когда женщина ходит с большим декольте, все нормально. Как только она показывает гораздо меньшее количество груди, чтобы покормить ребенка, оказывается, что она ведет себя непристойно".

По ее словам, открытый разговор о менструации нужен для того, чтобы люди были более образованными, чтобы знали, как живет половина населения мира: "Например, в России до сих пор нет эффективных препаратов, чтобы купировать менструальную боль. Люди пьют все, что угодно".

Смотрите также:

Художники выступили против насилия Борьба за жизнь 25 ноября объявлен ООН Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в память о сестрах Мирабаль, убитых за сопротивление диктаторскому режиму в Доминиканской Республике. Обратить внимание на проблему насилия - задача художников, чьи работы выставлены в Женском музее Бонна. Картины серии "Курдские женщины и их борьба за жизнь" написаны беженками из Ирака, Сирии и Турции.

Художники выступили против насилия Холодное оружие Палки, ножи, бутылки - объекты снимков фотографа Дирка Дэмлова (Dirk Dähmlow). В серии под названием "Называть вещи своими именами" запечатлены орудия издевательств над женщинами из Германии, России, Бразилии, Индии, Эфиопии, Замбии и Буркина-Фасо.

Художники выступили против насилия Сто тысяч в год По данным Федерального ведомства по уголовным делам (Bundeskriminalamt - BKA), в 2015 году жертвами домашнего насилия в Германии стали более ста тысяч женщин. В 331 случае полученные ими травмы оказались смертельными.

Художники выступили против насилия Знакомые преступники В странах ЕС с сексуальным и физическим насилием хотя бы один раз сталкивалась каждая третья женщина. В большинстве случаев преступниками являются бывшие и настоящие мужья и партнеры.

Художники выступили против насилия Тревожный сигнал К насилию относятся не только побои, но и угрозы, оскорбления, психологическое и эмоциональное давление. Эти действия по отношению к женщинам могут стать первыми сигналами к возможному физическому насилию.

Художники выступили против насилия Незаменимая поддержка До сих пор тема насилия является табу. Тем не менее, во всех городах Германии круглосуточно работают горячие линии для жертв преступлений. Помимо немецкого консультанты владеют несколькими иностранными языками и могут оказать необходимую поддержку. Кроме того, женщины могут обратиться в специальные дома - Frauenhäuser, в которых можно переночевать и получить первую помощь. Автор: Ксения Сафронова