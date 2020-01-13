45 000 человек эвакуированы из-за извержения вулкана на Филиппинах

Извержение вулкана Тааль в 65 километрах от столицы Филиппин Манилы началось в понедельник, 13 января, на Филиппинах. Вслед за столбами пепла и пара, которые наблюдались накануне, из вулкана начали извергаться потоки лавы. Одновременно сейсмологи наблюдают разряды молний над кратером, вызванные статическим электричеством. Сейсмологи предупредили, что возможно "взрывное извержение" в ближайшие "часы или дни", тогда под угрозой окажутся до 200 тысяч жителей региона.

45 000 человек, включая туристов, уже эвакуированы из зоны вулканической активности. Один человек погиб в ходе эвакуации, когда его грузовик перевернулся на крутом повороте из-за плохой видимости, вызванной облаком пепла. Оно поднималось на высоту 15 километров и накрыло территорию до ста километров в радиусе от вулкана. Было зафиксировано 75 подземных толчков.

В Маниле в понедельник закрыты школы, некоторые правительственные учреждения и фондовая биржа. Властям пришлось отменить 240 рейсов с начала вулканической активности в воскресенье, в понедельник днем авиасообщение удалось восстановить лишь частично.

Вулкан Таал очень привлекателен для туристов: кратер находится на острове в центре озера, которое образовалось из-за вулканической активности. По данным филиппинского института вулканологии и сейсмологии Phivolcs, с 1572 года Тааль извергался в общей сложности 33 раза. В 1911 году он стал причиной гибели 1300 человек, а последний раз его активность зафиксирована в 1977 году.

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