 40 человек ранены в результате нападения на школу в Китае | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.06.2020

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Мир

40 человек ранены в результате нападения на школу в Китае

Мужчина с ножом ворвался в начальную школу на юге страны и ранил детей и учителей.

Машина скорой помощи в Китае

Более 40 учеников и сотрудников начальной школы на юге Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе получили ножевые ранения в результате нападения, сообщили в четверг, 4 июня, государственные СМИ КНР.

Атака произошла утром в деревне Ванфу недалеко от города Учжоу. 50-летний мужчина, который работал охранником в школе, неожиданно бросился с ножом на детей и взрослых, которые были в тот момент в здании.

Большинство жертв, по предварительным данным, дошкольники в возрасте до шести лет. Один из учеников, директор школы и другой охранник, как сообщают китайские СМИ, получили серьезные ранения. Нападавший арестован полицией, мотивы нападения пока не установлены.

СМИ напоминают, что это не первая ножевая атака в Китае, обычно такие действия совершают психически неуравновешенные люди. Именно поэтому школы в Китае охраняются. 

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