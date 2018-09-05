40-летние офицеры ГРУ: что мы знаем о подозреваемых в покушении на Скрипалей

"Мы были правы в марте, заявив, что ответственность несет российское государство", - заявила, выступая в парламенте в среду, 5 сентября, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Говоря об "ответственности", Мэй имела в виду покушение на бывшего полковника военной разведки Министерства обороны РФ, двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое было совершено в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года.

Уже тогда Лондон обвинил Россию в причастности к применению химического оружия на британской территории и потребовал объяснений. В ответ Москва обвинения отвергла и потребовала доказательств. Спустя полгода после атаки Великобритания назвала подозреваемых в этом деле.

Подозреваемые в покушении на Скрипалей. Они въехали в Великобританию под именами "Александр Петров" и "Руслан Боширов"

Мэй: Использование химоружия - не "акт самодеятельности"

Первым в течение дня выступила Королевская прокурорская служба Великобритании, заявив, что собрано достаточно улик и есть основания для того, чтобы предъявить обвинения двумя россиянам, Александру Петрову и Руслану Боширову, в покушении на Скрипалей. Практически одновременно Скотленд-Ярд опубликовал их фотографии, добавив, что обоим около 40 лет.

Затем в парламенте Великобритании выступила Тереза Мэй. Она заявила: "На основании собранных данных правительство пришло к выводу, что два человека, названных ранее полицией и прокурорской службой, являются офицерами российской военной разведки, известной как ГРУ". Главное разведывательное управление (ГРУ) сегодня называется Главным управлением Генштаба РФ. Мэй добавила, что это не было "актом самодеятельности": "Эта операция практически наверняка была одобрена за пределами ГРУ на высшем уровне российского руководства", - несколько раз подчеркнула британский премьер.

Путь подозреваемых в Великобритании

Имена обоих подозреваемых, как предполагают британские власти, скорее всего ненастоящие, хотя прибыли они в Лондон по действующим российским паспортам. Это был, по данным полиции, не первый их визит в Великобританию. По данным Скотленд-Ярда, россияне прилетели в лондонский аэропорт Гэтвик за два дня до покушения, 2 марта, рейсом "Аэрофлота". Чтобы отследить перемещения россиян со второго по четвертое марта, понадобилась работа 250 следователей, отсмотревших в общей сложности 11 тысяч часов видеосъемок.

Подозреваемые в Солсбери 4 марта: по версии полиции, в момент уже после нанесения яда на ручку двери дома Скрипаля

Они остановились в лондонском отеле City Stay Hotel, где позже были найдены следы химического отравляющего вещества, известного как "Новичок". Оттуда они дважды съездили в Солсбери. Первый день, как предполагает следствие, был отдан на подготовку, второй - на убийство. Оба раза они провели в городе не более 2 часов. Следователи смогли проследить, куда эта парочка ходила во время своего пребывания, и опубликовали ряд их фотографий на месте. В день атаки "Боширов" и "Петров" приехали в 11.48 утра, через два часа - уже уехали обратно в Лондон. Камеры зафиксировали их приближение и удаление от дома Скрипаля. В тот же день, спустя несколько часов, они улетели обратно в Москву тем же "Аэрофлотом".

Просить Россию об экстрадиции подозреваемых власти Великобритании не намерены, считая это бесперспективной задачей: Россия не выдает своих граждан. Однако выписан европейский ордер на арест россиян.

Фотографии упаковки и флакона, в котором содержался "Новичок"

Злополучный флакон с "Новичком"

Скотленд-Ярд опубликовал и фотографии злополучного флакона, в котором находилась ядовитая жидкость. Это самодельная упаковка духов "Нина Ричи" - именно ее спустя несколько недель подобрал безработный британец Чарли Роули и подарил своей подруге Дон Стерджес, которая позже скончалась от последствий отравления.

За день до выступления британского премьера Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что в случае с Роули и Стерджес речь идет о том же ядовитом веществе из группы "Новичок", который использовался при отравлении Скрипалей. Вместе с тем, риск новых заражений от отравляющего вещества на британской территории премьер-министр обозначила как "низкий".

Лондон обещает "противостоять ГРУ"

После представленных Терезой Мэй свидетельств причастности России британский парламент по ее призыву единогласно осудил Кремль за "варварскую деятельность", в результате которой "четыре человека до сих пор борются за свою жизнь, а один умер".

Тереза Мэй посвятила часть своего выступления российской военной разведке и тому, какую, по ее словам, она представляет "угрозу для всех наших союзников и для наших граждан". Она призвала союзников усилить меры, заметив, что Лондон, в свою очередь, приготовил "полный набор средств с использованием всей национальной системы безопасности" для дальнейшего "противодействия ГРУ".

Мэй не исключила новых санкций в отношении Москвы за использование химического оружия на британской территории - со стороны самого Лондона и союзников. "Сегодняшние свидетельства демонстрируют, почему это важно", - добавила Мэй. Днем ранее Мэй, как передали агентства, проинформировала о выводах следствия в деле Скрипалей президента США Дональда Трампа. Также Великобритания запросила срочное заседание Совета безопасности ООН по данному делу.

В России все обвинения отрицают. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что имена и фотографии подозреваемых в совершении отравления Скрипалей "ничего России не говорят".

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