 40-летние офицеры ГРУ: что мы знаем о подозреваемых в покушении на Скрипалей | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 05.09.2018

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Европа

40-летние офицеры ГРУ: что мы знаем о подозреваемых в покушении на Скрипалей

Великобритания представила новые свидетельства причастности России к использованию химического оружия на британской территории.

Подозреваемые в деле об отравлении Скрипалей россияне

Подозреваемые в деле об отравлении Скрипалей россияне

"Мы были правы в марте, заявив, что ответственность несет российское государство", - заявила, выступая в парламенте в среду, 5 сентября, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Говоря об "ответственности", Мэй имела в виду покушение на бывшего полковника военной разведки Министерства обороны РФ, двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое было совершено в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года.

Уже тогда Лондон обвинил Россию в причастности к применению химического оружия на британской территории и потребовал объяснений. В ответ Москва обвинения отвергла и потребовала доказательств. Спустя полгода после атаки Великобритания назвала подозреваемых в этом деле.

Подозреваемые в покушении на Скрипалей. Они въехали в Великобританию под именами Александр Петров и Руслан Боширов

Подозреваемые в покушении на Скрипалей. Они въехали в Великобританию под именами "Александр Петров" и "Руслан Боширов"

Мэй: Использование химоружия - не "акт самодеятельности"

Первым в течение дня выступила Королевская прокурорская служба Великобритании, заявив, что собрано достаточно улик и есть основания для того, чтобы предъявить обвинения двумя россиянам, Александру Петрову и Руслану Боширову, в покушении на Скрипалей. Практически одновременно Скотленд-Ярд опубликовал их фотографии, добавив, что обоим около 40 лет.

Затем в парламенте Великобритании выступила Тереза Мэй. Она заявила: "На основании собранных данных правительство пришло к выводу, что два человека, названных ранее полицией и прокурорской службой, являются офицерами российской военной разведки, известной как ГРУ". Главное разведывательное управление (ГРУ) сегодня называется Главным управлением Генштаба РФ. Мэй добавила, что это не было "актом самодеятельности": "Эта операция практически наверняка была одобрена за пределами ГРУ на высшем уровне российского руководства", - несколько раз подчеркнула британский премьер.

Путь подозреваемых в Великобритании

Имена обоих подозреваемых, как предполагают британские власти, скорее всего ненастоящие, хотя прибыли они в Лондон по действующим российским паспортам. Это был, по данным полиции, не первый их визит в Великобританию. По данным Скотленд-Ярда, россияне прилетели в лондонский аэропорт Гэтвик за два дня до покушения, 2 марта, рейсом "Аэрофлота". Чтобы отследить перемещения россиян со второго по четвертое марта, понадобилась работа 250 следователей, отсмотревших в общей сложности 11 тысяч часов видеосъемок.

Подозреваемые в Солсбери 4 марта: по версии полиции, в момент уже после нанесения яда на ручку двери дома Скрипаля

Подозреваемые в Солсбери 4 марта: по версии полиции, в момент уже после нанесения яда на ручку двери дома Скрипаля

Они остановились в лондонском отеле City Stay Hotel, где позже были найдены следы химического отравляющего вещества, известного как "Новичок". Оттуда они дважды съездили в Солсбери. Первый день, как предполагает следствие, был отдан на подготовку, второй - на убийство. Оба раза они провели в городе не более 2 часов. Следователи смогли проследить, куда эта парочка ходила во время своего пребывания, и опубликовали ряд их фотографий на месте. В день атаки "Боширов" и "Петров" приехали в 11.48 утра, через два часа - уже уехали обратно в Лондон. Камеры зафиксировали их приближение и удаление от дома Скрипаля. В тот же день, спустя несколько часов, они улетели обратно в Москву тем же "Аэрофлотом".

Просить Россию об экстрадиции подозреваемых власти Великобритании не намерены, считая это бесперспективной задачей: Россия не выдает своих граждан. Однако выписан европейский ордер на арест россиян.

Фотографии флакона, в котором содержался Новичок

Фотографии упаковки и флакона, в котором содержался "Новичок"

Злополучный флакон с "Новичком"

Скотленд-Ярд опубликовал и фотографии злополучного флакона, в котором находилась ядовитая жидкость. Это самодельная упаковка духов "Нина Ричи" - именно ее спустя несколько недель подобрал безработный британец Чарли Роули и подарил своей подруге Дон Стерджес, которая позже скончалась от последствий отравления.

За день до выступления британского премьера Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что в случае с Роули и Стерджес речь идет о том же ядовитом веществе из группы "Новичок", который использовался при отравлении Скрипалей. Вместе с тем, риск новых заражений от отравляющего вещества на британской территории премьер-министр обозначила как "низкий".

Контекст

С 2014 года Вашингтон принял против Москвы многочисленные ограничительные меры. Причиной введения санкций были не только аннексия Крыма и позиция России по Украине. (27.08.2018)

По данным Скотленд-Ярда, британка Дон Стерджес погибла от отравления ядом группы "Новичок". Ранее им были отравлены экс-агент Скрипаль и его дочь. DW - с основными фактами об этом веществе. (09.07.2018)

Организация по запрещению химического оружия обнародовала результаты расследования по делу об отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери. (12.04.2018)

В МИД России сочли расследование ОЗХО по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери "плохо спланированной провокацией в отношении РФ". (12.04.2018)

Правоохранительные органы Великобритании начали расследование по обвинению в убийстве в связи с гибелью 44-летней Дон Стерджес. (08.07.2018)

Лондон обещает "противостоять ГРУ"

После представленных Терезой Мэй свидетельств причастности России британский парламент по ее призыву единогласно осудил Кремль за "варварскую деятельность", в результате которой "четыре человека до сих пор борются за свою жизнь, а один умер".

Тереза Мэй посвятила часть своего выступления российской военной разведке и тому, какую, по ее словам, она представляет "угрозу для всех наших союзников и для наших граждан". Она призвала союзников усилить меры, заметив, что Лондон, в свою очередь, приготовил "полный набор средств с использованием всей национальной системы безопасности" для дальнейшего "противодействия ГРУ".

Мэй не исключила новых санкций в отношении Москвы за использование химического оружия на британской территории - со стороны самого Лондона и союзников. "Сегодняшние свидетельства демонстрируют, почему это важно", - добавила Мэй. Днем ранее Мэй, как передали агентства, проинформировала о выводах следствия в деле Скрипалей президента США Дональда Трампа. Также Великобритания запросила срочное заседание Совета безопасности ООН по данному делу. 

В России все обвинения отрицают. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что имена и фотографии подозреваемых в совершении отравления Скрипалей "ничего России не говорят". 

Смотрите также:

  • Больница в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    "Новичок" выходит на сцену

    О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    "Новичок" и его жертвы

    Скрипалей удалось спасти

    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

    "Новичок" и его жертвы

    Споры о стране происхождения яда

    Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Вил Мирзаянов

    "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    "Новичок" и его жертвы

    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

    Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

  • Александр Петров и Руслан Боширов, разыскиваемые по подозрению в отравлении Скрипалей

    "Новичок" и его жертвы

    Подозреваемые в отравлении Скрипалей - россияне

    5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключают, что эти имена - вымышленные, тем не менее на обоих россиян был выписан европейский ордер на арест.

  • Александр Петров и Руслан Боширов в кадре с камеры наблюдения

    "Новичок" и его жертвы

    Путь подозреваемых в Солсбери

    Британская полиция также заявила, что располагает многочисленными кадрами с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов, - из аэропорта Гэтвик, со станции в Лондоне и с вокзала в Солсбери (на фото).

  • Упаковка и флакон от духов, в котором предположительно привезли Новичок на территорию Великобритании

    "Новичок" и его жертвы

    Тот самый флакон

    Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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Тереза Мэй обвинила ГРУ в отравлении Скрипалей

  • Инфокарта Места, связанные с отравлением Скрипалей

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Где нашли следы "Новичка"

    В день отравления, 4 марта 2018 года, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были в баре The Mills в центре Солсбери и обедали в итальянском ресторане Zizzi. Около 16 часов по местному времени их нашли без сознания на скамейке рядом с торговым центром The Maltings. Полиция обнаружила в баре и ресторане следы "Новичка". Самой высокой концентрация яда оказалась на ручке входной двери дома Скрипаля.

  • Инфокарта Где находится лаборатория Портно-Даун

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Между Солсбери и Эймсбери

    Военная научно-техническая лаборатория "Портон-Даун", где было установлено, что яд, которым отравили Скрипалей, - это "Новичок", находится почти ровно посередине между Солсбери и Эймсбери. В Эймсбери живет еще один пострадавший от отравления этим ядом - Чарли Роули.

  • Инфокарта Поездка Роули и Cтерджес в Солсбери 29 июня

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Еще двое пострадавших от "Новичка"

    В "Портон-Даун" установили, что Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая скончалась от отравления, тоже подверглись воздействию "Новичка". За день до того, как им стало плохо, Роули и Стерджес были в Солсбери. Они побывали в садах королевы Елизаветы в десяти минутах ходьбы от скамейки, где нашли Скрипалей, и в приюте для бездомных. где жила Стерджес. Вечером пара уехала в Эймсбери.

  • Инфокарта Где Роули и Стерджес былипосле отравления

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Как развивались события в Эймсбери

    Утром 30 июня "скорая" увезла Дон Стерджес из дома Роули в Эймсбери. В тот же день госпитализировали и ее друга. Перед тем, как ему стало плохо, Роули был в аптеке Boots и баптистской церкви в Эймсбери. Жителям города, посещавшим эти места, было рекомендовано принять меры предосторожности. Позднее в доме Роули полиция нашла флакон с веществом, идентифицированным как "Новичок".

    Автор: Ирина Филатова


Контекст

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

Галерея DW о главных местах в Солсбери и Эймсбери, связанных с отравлением ядом "Новичок".  

"Новичок" и его жертвы

Британские власти подозревают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Умершая британка Дон Стерджес также была отравлена ядом этой группы.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Тереза Мэй обвинила ГРУ в отравлении Скрипалей  

Британская прокуратура о подозреваемых в отравлении Скрипалей  

Отравление Скрипалей: в МИД РФ подозревают Лондон в синтезе "Новичка" - DW Новости  

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Лондон назвал фамилии подозреваемых в отравлении Скрипалей 05.09.2018

Британские власти полагают, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов.

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Полиция Лондона рассказала о спецоперации ГРУ по отравлению Скрипалей 05.09.2018

Британская полиция подробно описала пребывание в стране двух россиян, обвиняемых в отравлении Скрипалей. В Лондоне утверждают, что они является сотрудниками ГРУ и действовали с одобрения Кремля.

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