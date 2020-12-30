 32 участника путча в Турции приговорены к пожизненному заключению | Новости из Германии о Европе | DW | 07.04.2021

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Европа

32 участника путча в Турции приговорены к пожизненному заключению

По данным информационного агентства Anadolu, осужденные офицеры руководили захватом здания генерального штаба и телекомпании TRT, сотрудников которой они заставили выдать в эфир обращение путчистов к народу.

Повышенные меры безопасности перед зданием суда в Турции

Повышенные меры безопасности перед зданием суда в Турции

Спустя почти пять лет после неудачной попытки военного переворота в Турции суд в провинции Анкара в среду, 7 апреля, приговорил к пожизненному заключению  32 бывших военнослужащих, выступивших против власти президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоганав июле 2016 года. Как сообщают турецкие информационные агентства, приговоры являются частью огромного судебного разбирательства в отношении 497 подозреваемых в попытке переворота.

По данным информационного агентства Anadolu, осужденные офицеры руководили захватом здания генерального штаба и телекомпании TRT, сотрудников которой они заставили выдать в эфир обращение путчистов к народу. 

В тот же день еще 106 военнослужащих были приговорены за участие в террористической организации к различным срокам заключения - от 6 до 16 лет. 231 человек не получил никаких наказаний, 121 подсудимый был оправдан.

Неудачная попытка переворота

В результате попытки путча в июле 2016 года, согласно официальным данным, погибли более 250 человек, еще около двух тысяч были ранены. Власти Турции возложили ответственность за мятеж на движение исламского проповедника Гюлена, который с 1999 года живет в изгнании в США. Сам Гюлен отвергает обвинения в причастности к путчу.

После подавления путча власти Турции резко усилили давление на оппозицию. По всей стране прошли сотни судебных заседаний. Десятки тысяч людей были задержаны и арестованы, десятки тысяч госслужащих лишились работы. Только из рядов вооруженных сил Турции, согласно официальным данным, уволено более 20 500 человек.

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  • Человек перед танком в стамбульском аэропорту

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Танки в аэропорту

    Аналогичная картина в стамбульском аэропорту имени Ататюрка. Перед ним встали танки. Кроме того, мятежники заняли помещение, откуда осуществляется управление полетами, и остановили воздушное сообщение. Пока путчистам противостоят всего лишь отдельные группы людей.

  • Парламент после обстрела с воздуха

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Парламент под огнем

    Парламент в Анкаре также становится целью путчистов. Ровно в 2 часа 32 минуты по местному времени здание Великого народного собрания Турции было атаковано с воздуха несколькими истребителями F-16.

  • Человек, протестующий против путча, на мосту через Босфор

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

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    В ходе перестрелок и столкновений, по официальным данным, погибли 249 человек, более 2000 получили ранения. Те из них, кто выступили против путчистов, превозносятся сегодня властями как "мученики".

  • Человек схватил автомат в руках военного

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Отпор путчистам

    Еще ночью стало ясно, что попытка госпереворота провалится. На фото - полиция и другие военные задерживают на площади Таксим в Стамбуле солдат, причастных к военному мятежу.

  • Телеведущий показывает в камеру телефон, с экрана которого Реджеп Тайип Эрдоган обращается к туркам

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Эрдоган дает о себе знать

    Президент Турции предстает перед народом необычным способом. Телеведущий показывает в камеру телефон, с экрана которого Реджеп Тайип Эрдоган обращается к туркам: "Я призываю наш народ собираться на площадях и в аэропорту". Появление в эфире Эрдогана опровергает слухи об отстранении его от власти.

  • Жители Анкары, забравшись на танки, размахивают турецкими флагами

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Люди выходят на улицы

    Многие турки откликнулись на призыв президента. Они заполонили улицы, оказали сопротивление путчистам и, тем самым, способствовали тому, что попытка переворота провалилась. На фото - жители Анкары, забравшись на танки, размахивают турецкими флагами.

  • Человек бьет дубинкой солдат, принимавших участие в мятеже

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Акты мести

    На следующее утро путчисты почти повсеместно потерпели поражение. Только отдельные группы продолжали сопротивление. Теперь настал черед стихийных актов мести в отношении сторонников неудавшегося военного переворота.

  • Раздетые участники путча лежат на дороге под прицелом сотрудников сил безопасности

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Поиски путчистов

    Силы безопасности начали охоту на тех, кто был причастен к попытке госпереворота. Начались аресты.

  • проповедник Фетхуллах Гюлен

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Предполагаемый закулисный организатор

    Возможно, за попыткой военного переворота стоял он - проповедник Фетхуллах Гюлен. Турецкое руководство возложило вину именно на него. Гюлен отверг обвинения в свой адрес. Уже многие годы он проживает в США, американские власти отказали Анкаре в экстрадиции проповедника.

  • Празднование победы над путчистами на мосту через Босфор

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Празднование победы

    Спустя сутки после начала мятежа картина резко поменялась: тысячи людей праздновали победу над путчистами на мосту через Босфор. Позднее он был переименован в мост "Мучеников 15 июля".

  • Эрдоган объявляет чрезвычайное положение

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Чрезвычайное положение

    Через пять дней после попытки мятежа президент Эрдоган объявил в стране чрезвычайное положение, на следующие сутки оно вступило в силу. После этого у президента появились значительно более широкие полномочия. Кроме того, начались дискуссии о возобновлении применения смертной казни в стране. Спустя год после введения чрезвычайного положения в Турции оно все еще действует.

  • Сбежавших в Грецию турецких солдат доставляют в греческий суд

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Масштабные чистки

    После провала путча Эрдоган заговорил о "божьем благословении". Цель его - "очистить вооруженные силы, которые должны быть абсолютно безупречными". Между тем чистки затронули не только сторонников Гюлена в армии. В поле зрения попали противники Эрдогана из числа журналистов, ученых и других профессиональных групп. Всего были уволены более 100 000 госслужащих, свыше 50 000 человек взяты под арест.

  • Эрдоган с микрофоном в руках

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Эрдоган расширяет свою власть

    До путча Эрдогану не удалось ввести в Турции предпочитаемую им президентскую форму правления. Провалившийся мятеж он использовал как повод для выстраивания властной системы с одним человеком во главе. В середине апреля 2017 года цель была достигнута. С небольшим перевесом турки одобрили на референдуме соответствующие изменения конституции.

  • Акция протеста оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП)

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Ослабленная оппозиция

    Турецкая оппозиция после неудавшегося путча оказалась ослаблена - прежде всего, прокурдская Партия демократии народов (ПДН). Оба ее председателя, а также 9 других депутатов парламента были арестованы в ноябре 2016 года. Крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) долгое время хранит молчание. Нынешним летом она опять-таки воздержалась от проведения массовых демонстраций.

    Автор: Кристиан Вольф


Смотреть видео 02:30

Турецкие офицеры опасаются мести Эрдогана (17.07.2017)

 

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