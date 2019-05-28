 30 тысяч человек осуждены в РФ за нарушение правил проведения митингов | Новости из Германии о России | DW | 07.11.2019

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Россия

30 тысяч человек осуждены в РФ за нарушение правил проведения митингов

За 15 лет суды рассмотрели почти 50 тысяч дел по статье о нарушении права проведения митингов. Общая сумма выписанных ими штрафов превысила 160 млн рублей.

Власти Москвы летом 2019 года жестко подавили несанкционированные протестные акции

Власти Москвы летом 2019 года жестко подавили несанкционированные протестные акции

За 15 лет существования в российском Кодексе об административных правонарушениях статьи 20.2 ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") суды рассмотрели 49274 дела и признали виновными 30159 человек. Общая сумма выписанных им штрафов превысила 160 млн рублей. Эту статистику, опубликованную в четверг, 7 ноября, собрал и обобщил правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Контекст

"Черные шапочки" Навального, разговоры о страхе и призывы к люстрациям - как и за что митингуют москвичи, когда выборы закончились, а часть фигурантов "московского дела" отпустили. Репортаж DW. (29.09.2019)

Участники народного схода хотели выразить свой протест против пыток в правоохранительных органах и поддержать фигурантов двух резонансных уголовных дел - "Сети" и "Нового величия". (28.10.2018)

За это же время текст статьи разросся вчетверо (было 1068 символов, стало - 4360), количество частей увеличилось с трех до десяти, отмечают правозащитники. Появились отдельные наказания за проведение мероприятий без согласования, участие в них и за "вовлечение несовершеннолетних" в такие акции. Минимальный штраф для участника акции вырос с одной до десяти тысяч рублей.

Если ранее арест был возможен только за несогласованные акции рядом с ядерными объектами, то теперь его предусматривают почти все части статьи - восемь из десяти. "Статья 20.2 КоАП  - основной инструмент преследования участников и организаторов протестных акций", - заявляют правозащитники.

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    Автор: Евгений Жуков


Смотреть видео 20:36

Митинг в Москве и новые задержания: что будет дальше? – DW Новости

Контекст

Москвичи в борьбе за честные выборы

Задержанием сотен человек закончилась 3 августа очередная протестная акция в Москве. Выразить солидарность с москвичами на улицы вышли тысячи жителей Петербурга. (04.08.2019)  

Ссылки в интернете

Статья 20.2 КоАП

Статистика по статье 20.2 КоАП на сайте "ОВД-Инфо"

Аудио- и видеофайлы по теме

Митинг в Москве и новые задержания: что будет дальше? – DW Новости  

Ильдар Дадин: "Московское дело" - как день сурка в России  

Отберут ли ребенка за якобы участие в митинге?  

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