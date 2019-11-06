30 лет спустя: насколько едина воссоединенная Германия?

В развитие восточных земель вложено столько средств, что теперь многие регионы там выглядят ничуть не хуже, чем западные. Но ведь внешность - не главное, не так ли?
Сегодня, три десятилетия спустя после воссоединения Германии, на первый взгляд и не определишь, где здесь - территория бывшей ГДР, а где - бывшей ФРГ. В развитие восточных земель за прошедшие годы было вложено столько средств, что теперь многие восточногерманские регионы выглядят современнее, чем западные. Но это - оболочка. По данным статистики, различия все еще имеют место, причем в самых разных сферах: в политике, экономике, общественной жизни.
Низкие доходы и безработица: где хуже?
Реальность такова, что на западе Германии людям живется лучше, чем на востоке, а на юге уровень жизни выше, чем на севере. Самыми сильными с точки зрения экономики федеральными землями являются Бавария и Баден-Вюртемберг. В баварском Ингольштадте, например, средняя зарплата вдвое выше, чем в саксонском Гёрлице. Вообще все 60 округов и городов с самыми низкими в Германии зарплатами находятся в восточной части страны.
Официально в "стране развитого социализма" ГДР безработицы не было. Каждый гражданин имел право на труд. И для того чтобы обеспечить полную занятость населения, в ГДР многие рабочие места создавались искусственно. Зачастую они были абсолютно не нужны. И когда Берлинская стена пала, их упразднили. В результате миллионы людей стали безработными.
За 30 лет, прошедших после падения Берлинской стены, уровень безработицы на востоке Германии постепенно приблизился к западному. Если в начале 2000-х годов безработных в восточных землях было на десять процентов больше, чем в западных, то теперь эта разница составляет около 2,5 процента. В некоторых восточных землях (например, в Саксонии и Тюрингии) уровень безработицы даже значительно ниже, чем кое-где на западе (в западных федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия, Гамбург, Саар и Бремен уровень безработицы выше среднего). В то же время, на востоке число безработных, которые не работают на протяжении длительного периода, значительно превышает средний показатель по стране. В результате многие восточные немцы, которые после воссоединения Германии долго жили на пособие по безработице, в старости получают маленькие пенсии.
Сельское хозяйство: где лучше?
Как показывают статистические данные, крупные фермерские хозяйства на востоке Германии, благодаря наличию у них больших земельных угодий и самой современной техники, значительно более доходны, нежели сельхозпредприятия на западе. В среднем аграрные хозяйства в восточных землях в пять раз крупнее, чем в западных. Дело в том, что в ГДР крестьяне-единоличники и мелкие крестьянские хозяйства обязаны были вступать в сельскохозяйственные производственные кооперативы и, став их членами, сдавать в общее пользование принадлежавшую им пахотную землю.
После воссоединения Германии некогда процветавшее сельское хозяйство восточных земель сначала погрузилось в глубокий кризис, причиной которого было то, что на первых порах потребители отдавали предпочтение продукции западного производства. После 1989 года ни в одной отрасли не сократили столько рабочих мест, как в сельском хозяйстве.
Во избежание такого кризиса, какой после воссоединения Германии произошел в восточных землях, государство оказало солидную поддержку предприятиям-преемникам гэдээровских сельскохозяйственных кооперативов. На протяжении ряда лет им предоставлялась возможность на выгодных условиях арендовать сельхозугодья, а также они имели преимущественное право на покупку земли. Это обеспечило успешное развитие сельского хозяйства востока страны.
Цены на жилье и места в детских садах
По данным статистики, цены на аренду жилья и земельных участков во многих населенных пунктах восточных земель по-прежнему значительно ниже, чем на западе. Квартплата там была чрезвычайно низкой еще во времена ГДР. В среднем у семьи, где оба родителя работали, на оплату жилищно-коммунальных услуг уходило всего лишь около трех процентов дохода. И квартплата никогда не повышалась. Зато состояние многих жилых домов оставляло желать лучшего, поскольку никто в их содержание не инвестировал. В настоящее время темпы роста цен на жилье и земельные участки на востоке Германии настолько выросли, что эта проблема стала обсуждаться на политическом уровне.
В ГДР государство заботилось о том, чтобы жилье было доступно для всех. Кроме этого, там были бесплатные детские сады и ясли. Да и сегодня, как показывает статистика, получить место в детском саду, как и в учреждении для престарелых людей, на востоке Германии гораздо проще, чем на западе.
Низкая рождаемость и отток населения
Поскольку среди жителей восточных земель выше доля безработных и людей с низкими зарплатами, там платят меньше налогов. А это негативно сказывается на инфраструктуре. В казне восточногерманских городов просто не хватает денег на содержание бюджетных учреждений: школ, детсадов, больниц, пожарных служб, полиции, плавательных бассейнов.
Нехватка инвестиций отражается непосредственно на качестве жизни людей. Впрочем, эта проблема актуальна для депрессивных регионов со слабой экономикой не только в восточной Германии, но и в западной - в частности, для тех регионов, где традиционно было много промышленных предприятий, которые закрылись по причине нерентабельности.
Согласно статистическим данным, в регионах со слабой экономикой и высоким уровнем безработицы наблюдается низкий уровень рождаемости и стремительный отток населения. Так, многие проживающие в восточных землях молодые квалифицированные специалисты, особенно девушки, переезжают на запад Германии.
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