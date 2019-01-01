 270 контейнеров упали за борт грузового судна в Северном море | Новости из Германии о Европе | DW | 02.01.2019

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Европа

270 контейнеров упали за борт грузового судна в Северном море

Не менее четырех контейнеров, упавших в шторм с борта MSC Zoe, содержат быстро воспламеняющиеся опасные грузы. Поиски ведут береговые службы Нидерландов и Германии.

Контейнеры на борту MSC ZOE

Контейнеры на борту MSC ZOE

270 контейнеров упали в шторм за борт грузового судна MSC Zoe в Северном море в среду, 2 января. Корабль направлялся из бельгийского Антверпена в немецкий Бремерхафен.

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Три четверти немецких машин продаются за границу. Отправка их идет в основном через Бремерхафен. Через этот же порт на берегу Северного моря поступают в Германию автомобили из Азии. (24.11.2010)

Не менее четырех контейнеров содержат опасные грузы, сообщил представитель управления по чрезвычайным происшествиям на море немецкого города Куксхафен. Речь идет о быстро воспламеняющихся органических пероксидах, которые используются в производстве пластмасс.

Часть контейнеров вынесло на берег

Береговые службы двух государств ведут поиск с привлечением судов и авиации. Шесть контейнеров замечены в территориальных водах Германии. Еще 21 вынесло на берег в районе Западно-Фризских островов, сообщила береговая охрана Нидерландов.

По словам очевидцев, в числе выброшенных на пляж грузов - игрушки, лампочки, одежда и мебель. Представитель властей острова Терсхеллинг заявил, что на очистку может потребоваться несколько суток.

MSC Zoe является одним из крупнейших контейнеровозов в мире. Судно способно взять на борт свыше 19 тысяч контейнеров.

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    Автор: Инза Вреде, Ксения Сафронова


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