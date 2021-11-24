 26 миллионов долларов заплатят организаторы ультраправой акции в США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.11.2021

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Мир

26 миллионов долларов заплатят организаторы ультраправой акции в США

Суд в штате Вирджиния приговорил 12 человек к выплате крупных денежных компенсаций по гражданскому иску, выдвинутому девятью пострадавшими во время беспорядков в Шарлотсвилле в 2017 году.

Столкновения антифашистов и ультраправых в Шарлотсвилле в 2017 году

Столкновения антифашистов и ультраправых в Шарлотсвилле в 2017 году

Суд в США во вторник, 23 ноября, приговорил к крупным денежным выплатам организаторов праворадикального митинга Unite the Right ("Объединяйтесь, правые") в городе Шарлотсвилл, штат Вирджиния. В 2017 году там прошли столкновения между правыми радикалами и антифашистами.

Обвинения были выдвинуты против 12 человек, среди них несколько активистов, известных в среде "альтернативных правых", а также против пяти праворадикальных организаций. В совокупности им предстоит заплатить 26 миллионов долларов (около 23,1 млн евро) компенсаций за причиненный ущерб девяти истцам.

Процесс длился около месяца, присяжные не смогли прийти к единому мнению по двум из шести пунктов обвинения, но признали обвиняемых виновными по четырем другим. Обвиняемые выразили несогласие с решением суда и заявили, что оно будет обжаловано.

Столкновения в Шарлотсвилле

Шествие националистов в Шарлотсвилле, США

Шествие националистов в Шарлотсвилле

11-12 августа 2017 года в Шарлотсвилл съехалось множество националистов, устроивших шествие протеста и митинг против планов городских властей демонтировать памятник генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли, который считается противоречивой личностью в истории США.

В городе начались ожесточенные столкновения ультраправых с их противниками. Их апогеем стал инцидент, когда автомобиль, за рулем которого находился правый радикал, въехал в толпу контрдемонстрантов. В результате погибла 32-летняя женщина, еще около 20 человек были ранены. Сейчас водитель автомобиля отбывает пожизненный срок за убийство и преступления на почве ненависти.

Вскоре после начала беспорядков полиция объявила акцию незаконной и применила слезоточивый газ для разгона нарушителей. Местным властям пришлось объявить чрезвычайное положение. Акция имела большой международный резонанс.

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    Автор: Павел Мыльников


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