25-летие ВТО: юбилей под знаком кризиса

Всемирная торговая организация столкнулась с самым серьезным кризисом за всю историю своего существования. И произошло это в канун 25-летнего юбилея ВТО, основанной 1 января 1995 года. США на протяжении двух лет блокируют процедуру назначения судей в постоянный апелляционный орган организации - Арбитражный суд ВТО. 10 декабря истек мандат двоих из трех членов этой группы. Работа суда фактически заблокирована. Как это произошло и к чему приведет? Ответы на эти и другие вопросы - у DW.

Трамп недоволен ВТО. Почему?

Год назад, в январе 2019 года Вашингтон отверг предложение ВТО как можно скорее начать процесс выбора заседателей в ее апелляционный орган. В состав Арбитражного суда ВТО входят три заседателя, однако у двух из них в декабре 2019 года истек второй - и последний - срок полномочий.

Дональд Трамп грозился выйти из ВТО

Ранее Трамп неоднократно обрушивался с критикой на базирующуюся в Женеве ВТО и даже пригрозил, что США могут выйти из нее. Глава Белого дома обвинял организацию в том, что в торговых спорах она часто действует в чьих-либо интересах, например Китая или других соперников США.

Разногласия между Вашингтоном и ВТО существуют уже более века. США, среди прочего, критикуют Арбитражный суд организации за то, что он превышает свои полномочия. В Вашингтоне, в частности, указывают на то, что судьи расширили торговое право без согласования со странами - членами ВТО. По словам Трампа, США проиграли почти все спорные дела, которые рассматривала эта судебная инстанция.

Трамп делает упор на то, что согласно американской конституции никакой международный суд не может заменить американский. В Вашингтоне полагают, что судьи Арбитражного суда ВТО получают слишком высокую зарплату, а судебные процессы ведутся слишком долго. США грозятся заблокировать принятие бюджета торговой организации на следующий год, однако поддерживают компромиссное решение, в котором предусмотрено сокращение финансирования апелляционного органа ВТО.

Для чего нужен постоянный апелляционный орган ВТО?

Постоянный апелляционный орган ВТО часто называют высшим судом, рассматривающим дела, касающиеся международной торговли. Каждый член ВТО может обратиться в этот суд, если считает, что его права и интересы ущемляют. Таким образом, даже экономически слабые страны имеют шанс отстоять свои права в торговых спорах с сильными экономическими державами.

Какую альтернативу предлагают США?

Президент США Дональд Трамп придерживается мнения, что национальным интересам США больше соответствует заключение двусторонних торговых соглашений, а не правила и условия ВТО, полагают некоторые экономисты. По словам Мартина Брамля (Martin Braml), эксперта мюнхенского Института экономических исследований ifo, "CША больше заинтересованы в борьбе за власть, нежели в том, чтобы следовать международным правилам".

Что означает блокада Арбитражного суда ВТО

Сейчас трудно сказать, как долго будет продолжаться этот конфликт между США и ВТО, говорит Брамль. По его словам, "постоянный апелляционный орган может быть заблокирован на протяжении нескольких месяцев". Текущие дела нынешние судьи могут довести до конца, но из-за вынужденной паузы количество нерассмотренных дел может увеличиться.

Кроме того, в сложившейся ситуации страны могут начать игнорировать правила ВТО, зная, что им не грозит штраф или другое наказание. Следствием этого может стать тенденция к протекционизму. Несмотря на кризис вокруг Арбитражного суда, страны - члены ВТО по-прежнему будут иметь возможность обращаться с жалобами в суд. Но страны, которые недовольны вынесенными решениями, могут затягивать срок их вступления в силу, подавая жалобы в фактически недееспособный апелляционный орган ВТО.

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