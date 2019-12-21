20 лет правления Башара Асада: путь от символа надежды до диктатора

Одного пункта пропуска через границу вполне достаточно. Отныне гуманитарная помощь в те немногие районы Сирии, которые контролируются противниками режима Башара Асада, будет поступать только через КПП близ населенного пункта Баб эль-Хава, расположенного на турецко-сирийской границе. Три других пропускных пункта окончательно закроются. Этого добились Россия и Китай, выступившие 8 июля против проекта резолюции Совета Безопасности ООН, в котором предлагалось продлить на год действие как минимум еще одного КПП.

КПП на турецко-сирийской границе близ селения Баб аль-Хав останется единственной возможностью для доставки гуманитарной помощи ООН

Две страны, обладающие правом вето в Совбезе ООН, утверждают, что ооновская программа помощи нарушает суверенитет Сирии, поскольку правительство Дамаска не одобрило ее официально. Во многих западных СМИ пишут, что Москва хочет постепенно прекратить поставки гуманитарной помощи в районы Сирии, не находящиеся под правительственным контролем. Однако, по данным ООН, только на северо-западе страны от нее зависят 2,8 млн человек.

Водрузить ботинок на голову своему народу

Самоутверждение с помощью безжалостного давления на жителей своей страны: эта стратегия характерна для стиля правления человека, интересы которого Россия и Китай представляют в высшем органе ООН. С момента принесения присяги 20 лет назад, 17 июля 2000 года, президент Сирии Башар Асад управляет страной методами устрашения и террора. "Нет другого способа править нашим обществом, кроме как водрузив свой ботинок на голову народу", - цитирует высказывание молодого Башара Асада в 1995 году журналист Сэм Дагер, который в течение многих лет писал репортажи из Дамаска для американской газеты Wall Street Journal.

Отец Башара, Хафиз аль-Асад, готовил младшего сына себе в преемники после гибели в автокатастрофе старшего сына Базиля

В 1995 году старший брат Башара, Базиль, погиб в автокатастрофе, и с тех пор Башара готовили в преемники отцу, Хафизу аль-Асаду, который железной рукой правил страной с 1970 года. Как пишет Дагер в книге о семье Асадов, опубликованной в 2019 году, с этого момента началось внутреннее преображение 30-летнего Башара, которому вначале пришлось выйти из тени своего всемогущего отца.

Модернизация полицейского государства

Поначалу Башар Асад казался многим совершенно другим типом правителя, нежели отец: менее напористым, более сдержанным. В середине 1990-х годов он жил в Лондоне, где после изучения медицины стал офтальмологом. Врач, получивший образование на Западе, как преемник ближневосточного диктатора: этот обнадеживающий имидж пригодился ему в первый период пребывания на посту главы государства. В течение недолгого времени в Сирии царила "Дамасская весна", когда интеллигенция могла сравнительно открыто говорить о демократии и участии гражданского общества в ее становлении. Многие возлагали на Башара большие надежды.

Это было ошибкой, уверена Кристин Хельберг (Kristin Helberg), автор нескольких книг о современной Сирии, на протяжении многих лет пишущая о событиях в Дамаске. "Образ символа надежды - недоразумение", - считает она. Многие сирийцы, да и западные политики, почему-то были уверены, что любой, кто интересуется компьютерами и интернетом и получил образование в Англии, будет демократическим реформатором.

Башар Асад, живший и учившийся в Лондоне и женившийся на британке сирийского происхождения, для многих был символом надежды

"Башар никогда не был реформатором, - говорит Хельберг в беседе с DW. - Хотя сам считал себя модернизатором. Но он был не готов ни отказаться от власти, ни коренным образом изменить систему правления своего отца". Он был и остается плоть от плоти лидером полицейского государства, 50 лет находившегося под властью тоталитарного режима и эксплуатируемого бессовестным правящим кланом, - даже если при этом он не выглядит грозным диктатором, указывает журналистка.

"Ищи предателей и не испытывай жалости"

Башар Асад знал не только открытый всему миру Лондон. Он так же хорошо понимал механизм правления диктаторского режима в своей стране - как и риски, которые могут угрожать правящей семье. В его юности арестовали шофера, работавшего на семейство Асадов. Говорили, что шофер планировал убийство юного Башара. "Из этого инцидента дети Асада извлекли урок: враг может скрываться где угодно. И ему нельзя давать никаких шансов", - рассуждает биограф Асада Сэм Дагер. "Предателей нужно искать повсюду. Ты должен выдергивать их отовсюду, где бы ты их ни нашел, - учил Хафиз аль-Асад сына. - И не испытывай никакой жалости!"

Орудия пыток, использовавшиеся при допросах узников подземной тюрьмы в городе Дума

Сам Асад-старший последовательно следовал этому принципу с начала 1970-х годов. Он превратил Сирию в государство полицейского надзора и пыток. Журналист Мустафа Халифа, давно живущий во Франции, за критику сирийского режима много лет просидел в печально известной тюрьме Тадмур недалеко от Пальмиры. В романе "Домик улитки" он описывает систематические пытки заключенных: от повседневных избиений до случаев, когда тюремщики заставляли заключенных пить воду из канализационной трубы, "смесь слюны, соплей, мочи и других нечистот".

Основой правления Асада стал страх

Пытки характерны для отношений режима с критиками и оппонентами. "Весь народ Сирии испытывает страх, - говорит Халифа в интервью DW. - Все знают о существовании этих тюрем, о пытках и убийствах. Всем известно, что в стране действует закон сильнейшего, но люди не хотят рисковать своей жизнью. Таковы методы режима".

Манаф Тлас (справа) до побега в Турцию был доверенным лицом Башара Асада

Вскоре Башар Асад перенял этот стиль правления. Модернизация - да, политические реформы - нет: именно этими идеями он руководствуется. "Эти люди сошли с ума, они живут в мире иллюзий", - так после вступления в должность в 2000 году прокомментировал он в разговоре со своим доверенным лицом, позднее бежавшим в Турцию генералом Манафом Тласом, призывы сирийцев к развитию демократии в период "Дамасской весны". "Дай им палец - и они захотят отнять всю руку", - сказал он другому приближенному.

Чтобы подавить подобные устремления, сегодня Асаду больше, чем когда-либо, необходим изощренный и разветвленный аппарат безопасности, говорит Кристин Хельберг. "Для Асада он играет жизненно важную роль. Его отец создал целую сеть секретных служб, которые конкурируют друг с другом, тем самым сдерживая друг друга. Ни у одного шефа разведки нет достаточно сил, чтобы организовать государственный переворот против Асада", - объясняет журналистка.

Асад проиграл свою независимость

Тем не менее, на десятом году войны Башар Асад уже вряд ли станет хозяином Сирии - даже несмотря на то, что большая часть страны вновь формально находится под его контролем. Он жестоко подавил восстание 2011 года, и вспыхнувшая в результате война унесла более 500 тыс. жизней, за многие из которых он несет личную ответственность.

Сирии дорого обходится российская военная помощь

Обсуждение в Совете Безопасности ООН вопроса о поставках в Сирию гуманитарной помощи показывает, насколько Асад зависит прежде всего от помощи Москвы. Российская военная поддержка дорого обходится Сирии, так же, как и помощь Ирана, второго покровителя сирийского режима. В Сирии велико военное, политическое и экономическое присутствие России и Ирана. И дальнейшее развитие страны тоже будет определяться представлениями Москвы и Тегерана о правильном выборе. Так что в политическом смысле Асад проиграл независимость своей страны.

Но обратного пути для президента нет, говорит журналистка Кристин Хельберг. Любая реальная реформа поставит его систему на грань краха. "Поэтому его режиму остается лишь одно - как и прежде угнетать, пытать, тонуть в коррупции и любой ценой с помощью лжи и пропаганды выдавать борьбу за сохранение власти за войну с террором".

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