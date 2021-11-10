Какой будет Россия после Путина и почему несчастны бывшие офицеры КГБ. Владимир Каминер #вТРЕНДde

Владимир Каминер уехал из Москвы в Берлин в 1990 году. Сегодня он - популярный немецкий писатель, автор сборника Russendisco. Тридцать лет спустя он продолжает объяснять немцам Россию. В интервью DW он предположил, почему Владимир Путин и бывшие офицеры КГБ могут быть несчастны, виноват ли народ, который поддерживает власть, а также поделился тем, что его больше всего разочаровало в Германии.