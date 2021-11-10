В 1990 году произошло объединение Германии.
В 1990 году произошло важнейшее событие в послевоенной истории Германии - почти через год после падения Берлинской стены ГДР вошла в состав ФРГ. Страна воссоединилась, единым стал и Берлин, которому предстояло стать столицей объединенной Германии.
По версии Грозева, скорость в зарубежном сегменте интернета в РФ через два года может быть снижена до 24 Кбит в секунду. На этой скорости в РФ в 1990-х "через телефон подключались к интернету", говорит журналист.
Тысячи беженцев из Афганистана бежали в Индию после захвата власти талибами в 1990-е годы. Поток возобновился после того, как власти США объявили о выводе войск. Большинство из беженцев живут в Дели, и надежд на скорое возвращение на родину у них все меньше.
Владимир Каминер уехал из Москвы в Берлин в 1990 году. Сегодня он - популярный немецкий писатель, автор сборника Russendisco. Тридцать лет спустя он продолжает объяснять немцам Россию. В интервью DW он предположил, почему Владимир Путин и бывшие офицеры КГБ могут быть несчастны, виноват ли народ, который поддерживает власть, а также поделился тем, что его больше всего разочаровало в Германии.