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1990 год

В 1990 году произошло объединение Германии.

В 1990 году произошло важнейшее событие в послевоенной истории Германии - почти через год после падения Берлинской стены ГДР вошла в состав ФРГ. Страна воссоединилась, единым стал и Берлин, которому предстояло стать столицей объединенной Германии.

Eine Dollar-Note wird aus einer Geldbörse genommen am Freitag, 3. Januar 2013 in Washington. Der US-Dollar ( United States Dollar - USD ) ist die offizielle Währungseinheit der Vereinigten Staaten.

Инфляция в США - самая высокая с 1990 года 10.11.2021

Драйверами инфляции стали, среди прочего, цены на бензин, продукты питания, аренду жилья и подержанные автомобили. Цены на энергоносители за двенадцать месяцев выросли на 30 процентов.

Популярная афганская певица о запретах талибов (09.11.2021) 09.11.2021

Уже три месяца, как талибы захватили власть в Афганистане. Какое будущее ожидает теперь афганских поп-исполнителей? В конце 1990-х, когда экстремистская группировка правила страной, поп-музыка была полностью запрещена.
Firefighters douse flames inside the National Library in Sarajevo 26 August 1992. Thousands of books and historical documents are housed in the building which was hit by shells during artillery duels in the capital. An international conference in London met 26 August to resolve the conflict. (Photo credit should read MANOOCHER DEGHATI/AFP/Getty Images)

Босния и Герцеговина на грани распада? Что предпринимают США и ЕС 03.11.2021

Сербские и хорватские националисты близки к тому, чтобы разрушить боснийское государство. ЕС и США делают ставку на политику умиротворения - и повторяют тем самым ошибки 1990-х годов.
Mit einer Deutschland-Flagge freuen sich zwei junge Berliner am 02.10.1990 vor dem Brandenburger Tor in Berlin über die bevorstehende deutsche Wiedervereinigung am 03.10.1990. Rund eine Million Menschen feierten zu mitternächtlicher Zeit in Berlin die wiedergewonnene Deutsche Einheit. Die Deutschen sind 45 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges wieder in einem souveränen Staat vereint. Der Untergang des SED-Regimes hatte sich in einem rasanten Tempo vollzogen: Unter dem Druck der Bevölkerung öffnete die DDR am 9.11.1989 ihre Grenzen. +++(c) dpa - Report+++

Воссоединение Германии: как это было 03.10.2021

В ночь на 3 октября 1990 года Германия праздновала воссоединение страны. Свершилось то, что еще недавно казалось невероятным. С тех пор 3 октября в стране празднуют День германского единства.
Portraits Claudia Schiffer © 2021 Cloudy Film Limited --- Captivate! Modefotografie der 90er – kuratiert von Claudia Schiffer 15.9.2021 - 9.1.2022 Erstmals kuratiert Claudia Schiffer, Supermodel, Fashion Insiderin und Modeikone eine Ausstellung und präsentiert mit Captivate! dem Publikum einige der einflussreichsten Modefotograf*innen der letzten Dekade des analogen Zeitalters vor der digitalen Revolution. Anhand von rund 150 Bildern demonstriert Claudia Schiffer die Bedeutung von Modefotografie und stellt Künstler*innen vor, die einige der bekanntesten Bilder der Welt kreierten.

Мир моды 90-х глазами Клаудии Шиффер 16.09.2021

Выставка в дюссельдорфском Museum Kunstpalast рассказывает о модной фотографии 1990-х и супермоделях той эпохи. А Клаудия Шиффер впервые попробовала себя в роли куратора.
LONDON, ENGLAND - OCTOBER 09: Bellingcat journalist Christo Grozev makes a statement to the media on College Green about the Skripal poisoning case on October 9, 2018 in London, England. The investigative journalism website Bellingcat has announced further details on what they say is the true identity of 'Alexander Petrov', the second suspect in the attempted murder of Russian former spy Sergei Skripal and his daughter Yulia. (Photo by Jack Taylor/Getty Images)

Христо Грозев утверждает, что в РФ готовят замедление иностранного сегмента интернета 11.09.2021

По версии Грозева, скорость в зарубежном сегменте интернета в РФ через два года может быть снижена до 24 Кбит в секунду. На этой скорости в РФ в 1990-х "через телефон подключались к интернету", говорит журналист.
Oleh Hennadijowytsch Senzow ist ein ukrainischer Filmregisseur. Portrait und Filmstills Rhino

"Носорог". Бандиты из Украины 1990-х празднуют премьеру в Венеции 09.09.2021

На Венецианском кинофестивале впервые покажут фильм "Носорог". В нем режиссер Олег Сенцов рассказывает о том, как криминальные банды заправляли в Украине после распада СССР.

Афганские беженцы в Индии: без шансов на скорое возвращение (16.08.2021) 16.08.2021

Тысячи беженцев из Афганистана бежали в Индию после захвата власти талибами в 1990-е годы. Поток возобновился после того, как власти США объявили о выводе войск. Большинство из беженцев живут в Дели, и надежд на скорое возвращение на родину у них все меньше.
Das Kraftwerk Niederaußem von RWE gesehen vom Colonius. (Themenbild, Symbolbild) Köln, 09.09.2020 | Verwendung weltweit

Еврокомиссия представила план борьбы с изменением климата до 2050 года 14.07.2021

Цель Брюсселя - к 2030 году сократить в Евросоюзе выбросы двуокиси углерода на 55 процентов по сравнению с уровнем 1990 года и до нулевого уровня - к 2050 году.
30.03.2018, Nordrhein-Westfalen, Gronau: Teilnehmer des Ostermarsches 2018 demonstrieren vor der Uran-Anreicherungsanlage Urenco gegen Atomkraft und Atomwaffen. Foto: Caroline Seidel/dpa | Verwendung weltweit

Германия официально перестала быть производителем урана 01.06.2021

В плановом порядке добыча урана в Германии завершилась в 1990 году, но продолжались доразработка и сворачивание производств. Они осуществлялись под контролем Евратома и IAEA.
Skinheads und Punker in Ost-Berlin unter sich, aufgenommen am 25. Juli 1989. Laut Berichten der Ostberliner Medienorgane wächst auch in der DDR zunehmend die Ausländerfeindlichkeit und der Rechtsextremismus. Unter den Jugendlichen haben sich Gruppen von Skinheads und sogenannten Faschos gebildet, die als noch extremer gelten. | Verwendung weltweit

Как прожигала жизнь берлинская молодежь в 90-е? 27.05.2021

Бесконечные вечеринки, алкоголь, секс и... поиски смысла жизни и своей идентичности. Новая книга рассказывает о ночной жизни Берлина после падения Стены.
ARCHIV - 30.09.2019, Brandenburg, Jänschwalde: Die dampfenden Kühltürme des Braunkohlekraftwerkes Jänschwalde der Lausitzer Energie Bergbau AG (LEAG) spiegeln sich in einer Pfütze wieder. Der Energieverbrauch in Deutschland wird in diesem Jahr nach vorläufigen Berechnungen um rund zwei Prozent auf 437 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten zurückgehen. Da der Verbrauch von Kohlen in den ersten neun Monaten besonders stark rückläufig war, sei auch von einem merklichen Rückgang der CO2-Emissionen auszugehen, teilte die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen in Berlin mit. Foto: Patrick Pleul/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Германия хочет стать климатически нейтральной на пять лет раньше 12.05.2021

Правительство ФРГ одобрило новую версию закона о защите климата. Цель - климатическая нейтральность к 2045 году и сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году на 65 процентов по сравнению с 1990-м.

Какой будет Россия после Путина и почему несчастны бывшие офицеры КГБ. Владимир Каминер #вТРЕНДde 22.01.2021

Владимир Каминер уехал из Москвы в Берлин в 1990 году. Сегодня он - популярный немецкий писатель, автор сборника Russendisco. Тридцать лет спустя он продолжает объяснять немцам Россию. В интервью DW он предположил, почему Владимир Путин и бывшие офицеры КГБ могут быть несчастны, виноват ли народ, который поддерживает власть, а также поделился тем, что его больше всего разочаровало в Германии.

DW-Interview von Konstantin Eggert mit Schriftsteller Wladimir Kaminer 25.11.2020

Чем разочаровывает Германия и почему офицеры КГБ несчастны: Владимир Каминер "вТРЕНДde" 22.01.2021

Владимир Каминер переехал из Москвы в Берлин в 1990 году и стал известным благодаря книге Russendisco. В интервью DW он рассказал о влиянии пандемии на культуру, наследии СССР и будущем России.

ARCHIV - Wasserdampfschwaden steigen am frühen Morgen des 29.11.2016 aus den Kühltürmen des Braunkohlekraftwerkes Jänschwalde unweit von Peitz (Brandenburg). (zu dpa Kritik an Plänen von Union und SPD zum Aus für Klimaziele 2020 vom 09.01.2018) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

На фоне пандемии Германия выполнила цель по снижению выбросов CO2 04.01.2021

Объем выбросов парниковых газов в Германии в минувшем году был на 42,3 процента ниже уровня 1990 года. Но с восстановлением экономики в 2021 году эмиссии CO2 могут вновь возрасти.
Jelena Sacharenko Bilder zum Beitrag DW Exklusiv Todesschwadronen in Weißrussland Ende der 90er Jahre von Christian Trippe SPERRFRIST Montag 16.12.2019 14 Uhr

Дочь Юрия Захаренко: Лукашенко ждет судьба Януковича или Каддафи 17.12.2020

Дочь пропавшего без вести экс-главы МВД Беларуси Елена Захаренко, получившая политическое убежище в ФРГ 20 лет назад, считает, что нынешние репрессии в Беларуси тесно связаны с событиями конца 1990-х.
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