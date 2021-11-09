Бабарико допустил румынский сценарий смены власти в Беларуси

Находящийся в СИЗО КГБ Беларуси Виктор Бабарико в интервью РБК заявил, что никто не выиграет, если ситуация в стране будет развиваться по сценарию, аналогичному событиям в Румынии в 1989 году.