Главное событие 1989 года - падение Берлинской стены.
Самым важным событием 1989 года стало падение Берлинской стены, отделявшей Западный Берлин от столицы ГДР и всей Восточной Германии 28 лет, с 1961 года. 9 ноября под влиянием массовых народных выступлений правительство ГДР сняло ограничения на сообщение с Западным Берлином.
По оценкам экспертов, в столице Германии насчитывается около двух тысяч сохранившихся фрагментов Берлинской стены. Многим из них грозит исчезновение. На севере Берлина памятником истории объявлен чудом уцелевший 10-метровый отрезок.