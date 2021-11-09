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1989 год

Главное событие 1989 года - падение Берлинской стены.

Самым важным событием 1989 года стало падение Берлинской стены, отделявшей Западный Берлин от столицы ГДР и всей Восточной Германии 28 лет, с 1961 года. 9 ноября под влиянием массовых народных выступлений правительство ГДР сняло ограничения на сообщение с Западным Берлином.

Bildnummer: 50353868 Datum: 09.11.1989 Copyright: imago/Sven Simon Westberliner begrüßen einen Trabi in der Nacht des Mauerfalls, Personen , Freude , Objekte; 1989, Berlin, Mauerfall, Wende, Wendezeit, DDR, Deutsche Demokratische Republik, Maueröffnung, abends, Abend, nachts, Nacht, Trabi, Trabis, Trabbi, Trabbis, Trabant, Trabanten, Auto, Begrüßung, Westdeutsche, Fahne, Deutschlandfahne, Deutschlandflagge; , quer, Kbneg, Totale, Deutschland, ,/ Symbolfoto

9 ноября - особый день в истории Германии 09.11.2021

В 1918 году кайзер Вильгельм II отрекся от престола, спустя 20 лет нацисты организовали еврейские погромы в "хрустальную ночь", а в 1989 году пала Берлинская стена.
Ausstellungsansicht Deutsches Design 1949 – 1989 Quelle: https://www.skd.museum/besucherservice/presse/2021/einladung-zur-pressekonferenz-deutsches-design-1949-1989-zwei-laender-eine-geschichte/

Немецкий классический дизайн - между Восточной и Западной Германией 22.10.2021

Выставка в Дрездене "Немецкий дизайн 1949-1989" прослеживает историю развития дизайна в бывшей ГДР и ФРГ.
Stele für Chris Gueffroy, den letzten Mauertoten in Berlin # Eine Stele am Britzer Verbindungskanal erinnert an Chris Gueffroy. Der 20-jährige Kellner war am 5. Februar 1989 bei einem Fluchtversuch erschossen worden und das letzte Opfer der Berliner Mauer. Foto: Thilo Rückeis | Verwendung weltweit

Берлинская стена: как и за что застрелили 20-летнего Криса Геффроя 12.08.2021

В 1989 году, всего за пару месяцев до падения Берлинской стены, Криса Геффроя застрелили пограничники ГДР. 20-летний парень хотел с приятелем перебраться на Запад. Попытка не удалась.
Viktor Babariko, former head of Belgazprombank and challenger in the 2020 presidential election, who was jailed on corruption charges, gestures inside a defendants' cage before a court hearing in Minsk, Belarus February 17, 2021. Oxana Manchuk/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Бабарико допустил румынский сценарий смены власти в Беларуси 18.06.2021

Находящийся в СИЗО КГБ Беларуси Виктор Бабарико в интервью РБК заявил, что никто не выиграет, если ситуация в стране будет развиваться по сценарию, аналогичному событиям в Румынии в 1989 году.
Inbesitznahme der Grenzanlagen vor dem Brandenburger Tor durch die Bevölkerung (Bezirke Mitte / Tiergarten), Februar 1990

Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника 14.04.2021

С падением Берлинской стены 9 ноября 1989 года закончилась холодная война. Роберт Конрад, шаг за шагом, запечатлел ее демонтаж.
Ein Foto des Soldaten Conrad Schumann, der bei seiner Flucht am 15. August 1961 fotografiert wurde, ist am 13.08.2015 auf dem Gelände der Mauergedenkstätte an der Bernauer Straße in Berlin zusehen. Im Hintergrund ist der Fernsehturm zusehen. Vor 54 Jahren, am 13. August 1961, begann der Bau der Berliner Mauer. Foto: Rainer Jensen/dpa | Verwendung weltweit

Комментарий: "Прыжок к свободе" и Берлинская стена 2.0 09.11.2020

9 ноября 1989 года рухнула Берлинская стена. Разлом между востоком и западом города начинает стираться, но пандемия заново делит его на части. Полина Аронсон - о возвращении старых страхов.
Symbolbild - Sprintstart #41822552

Власти Германии поддержали заявку на проведение Универсиады в 2025 году 28.09.2020

Возможность принять Универсиаду-2025 дает Германии шанс показать себя любящей спорт и дружелюбной к гостям страной, заявил глава МВД. Единственная в ФРГ Универсиада прошла в 1989 году в Дуйсбурге.
29.07.2020, Baden-Württemberg, Blaubeuren: Hansjörg Bayer, Finder des Steinmeteoriten, legt den größten Steinmeteorit Deutschlands in eine Vitrine im Urgeschichtlichen Museum. Bis zum 25. Oktober 2020 wird der Fund im Museum ausgestellt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Самый крупный метеорит Германии выставили в музее (фото) 30.07.2020

Этот каменный метеорит весит немногим более 30 килограммов. Был найден случайно в 1989 году, но космическое происхождение объекта было установлено лишь недавно.
14.12.2019 *** KHARTOUM, SUDAN - DECEMBER 14: Sudan's ousted President Omar al-Bashir appears in court in Khartoum, Sudan on December 14, 2019. A Sudanese court on Saturday sentenced former President Omar al-Bashir to two years in prison for corruption. The court in Khartoum found al-Bashir, 75, guilty of corruption and illicit possession of foreign currency. Mahmoud Hajaj / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Экс-президент Судана предстал перед судом в Хартуме 21.07.2020

Омара аль-Башира судят по обвинению в подготовке заговора, приведшего к свержению правительства в 1989 году.
***ACHTUNG: Bild nur zur abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** via Vladimir Esipov Reste der Hinterlandmauer Dolomitenstrasse, Copyright: Stiftung Berliner Mauer

Историки отвоевали у строителей фрагмент Берлинской стены 17.05.2020

В столице Германии насчитывается около 2 тысяч сохранившихся фрагментов Берлинской стены. Многим из них грозит исчезновение. На севере города памятником истории объявлен уцелевший 10-метровый отрезок.

Как историки отвоевывают у строителей фрагменты Берлинской стены (15.05.2020) 15.05.2020

По оценкам экспертов, в столице Германии насчитывается около двух тысяч сохранившихся фрагментов Берлинской стены. Многим из них грозит исчезновение. На севере Берлина памятником истории объявлен чудом уцелевший 10-метровый отрезок.
View from Prague Castle Schlagworte: Prague, Aussicht, Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: Eesha Kheny Wann wurde das Bild gemacht?: November, 2015 Wo wurde das Bild aufgenommen?: Praha Bildbeschreibung: Bei welcher Gelegenheit / in welcher Situation wurde das Bild aufgenommen? Wer oder was ist auf dem Bild zu sehen? Reise nach Praha. Auf dem Bild sieht man die Aussicht vom Praha Schloss

В Чехии возбуждены уголовные дела в отношении лидеров бывшей ЧССР 27.11.2019

Экс-премьер ЧССР, бывший генсек компартии и экс-глава МВД обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями. Следствие считает, что они могли предотвратить несколько смертей на границе в 1976-1989 годах.
Bildnummer: 53518401 Datum: 02.10.2009 Copyright: imago/CTK Photo Velvet Revolution, Prague, November 1989, citizens waving Czech national flags cry for the change of the government at Wenceslas Square. The anger with the Communist government escalated after a brutal police crack down on students on November 17th at the National Boulevard. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Tschechoslowakei samtene revolution kbdig 2009 quer Bildnummer 53518401 Date 02 10 2009 Copyright Imago CTK Photo Velvet Revolution Prague November 1989 Citizens Waving Czech National Flags Cry for The Change of The Government AT Wenceslas Square The Anger With The Communist Government escalated After a brutal Police Crack Down ON Students ON November 17th AT The National Boulevard PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Czechoslovakia Velvet Revolution Kbdig 2009 horizontal

30 лет "бархатной революции": почему чехи вновь выходят на улицы? 16.11.2019

В ноябре 1989 года жители Чехословакии вышли на улицы, требуя положить конец коммунистическому режиму. Сегодня чехи вновь протестуют, пытаясь защитить завоевания "бархатной революции".
dpatopbilder - 09.11.2019, Berlin: Besucher stecken Blumen bei der Gedenkveranstaltung der Stiftung Berliner Mauer an der Bernauer Straße in Mauerschlitze der Hinterlandmauer. Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel erinnern bei der Gedenkveranstaltung gemeinsam mit den Staatsoberhäuptern Polens, der Slowakei, Tschechiens und Ungarns an die Öffnung der Berliner Mauer. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

Страны Балтии назвали падение Берлинской стены "крахом империи зла" 09.11.2019

По случаю 30-летия падения Берлинской стены главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы заявили о необходимости пресекать "попытки разделить европейские нации и построить новые стены".
Menschen auf der Berliner Mauer vor dem Brandenburger Tor in der Nacht vom 9. auf den 10.11.1989. Vom 13.08.1961, dem Tag des Mauerbaus, bis zum Mauerfall am 09.11.1989 waren die Bundesrepublik Deutschland und die DDR durch den Eisernen Vorhang zwischen West und Ost getrennt. | Verwendung weltweit

Комментарий: Борьба за свободу никогда не закончится 09.11.2019

Падение Берлинской стены во всем мире считают символом свободы. Но даже 30 лет спустя объединенная Германия все еще находится в поисках своей идентичности, пишет главный редактор DW Инес Поль.
ARCHIV - Nahezu eine Million Menschen strömten nach offiziellen Schätzungen am 4. November 1989 auf den Ostberliner Alexanderplatz. Oppositionsgruppen und Künstler hatten die Veranstaltung organisiert. Vier Tage später, am 8. November, tritt das Politbüro zurück. Am 9. November fällt die Mauer. dpa/lbn (zu dpa Korr - Serie Mauerfall Privilegien für alle - Riesen-Demo auf dem Alex vom 03.11.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Как и почему пала Берлинская стена 08.11.2019

30 лет назад произошло выдающееся историческое событие: пала Стена, разделявшая Германию и весь мир. Это случилось как будто совершенно неожиданно. Как будто...

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