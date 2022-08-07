 165-й день войны России против Украины: главные события | Новости из Германии об Украине | DW | 07.08.2022

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Украина

165-й день войны России против Украины: главные события

Зеленский призвал к решительному международному ответу на "российский ядерный террор". В Киеве просят Берлин нарастить поставки оружия.

Российский солдат на Запорожской АЭС

Российский солдат на Запорожской АЭС (фото из архива)

На 165-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в воскресенье, 7 августа, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Ход боевых действий

Российские войска провели ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, а также к востоку и югу от Бахмута в Донецкой области, указали в американском Институте изучения войны (ISW). Кроме того, по данным ISW, военнослужащие РФ пытались прорвать украинские оборонительные рубежи к северу, западу и югу от Донецка. В то же время на юге Украины российская армия не вела наступательные операции, а сосредоточилась на обороне, считают аналитики.

В свою очередь британская разведка сообщила о "тактических и оперативных трудностях" ВС РФ и частично увязывает их с гибелью на поле боя и смещением со своих постов целого ряда командующих. Как указали в Минобороны Великобритании, "неудовлетворительные действия вооруженных сил России во время вторжения в Украину" дорого обошлись российскому военному руководству и, вероятно, привели к увольнению по меньшей мере шести российских командующих. Кроме того, минимум 10 российских генералов погибли на поле боя, утверждают в британском оборонном ведомстве.

Генеральная прокуратура самопровозглашенной "Луганской народной республики" ("ЛНР") сообщила об одном погибшем и девяти раненых в результате попадания снаряда вечером 6 августа в многоквартирный дом в Алчевске в Луганской области. В "ЛНР" обвинили в обстреле ВС Украины. 

Между тем Черновицкая область остается единственным регионом в Украине, куда с начала войны не прилетали ракеты. Как сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, российские войска нанесли больше всего ударов по Луганской области: ее обстреляли четыре тысячи раз. Кроме того, по словам Енина, сильно пострадали Донецкая (более трех тысяч обстрелов) и Николаевская (семьсот обстрелов) области.

Во всех областях Украины, кроме аннексированного РФ полуострова Крым и оккупированной Херсонской области, вечером 7 августа была объявлена воздушная тревога. В Виннице прозвучали взрывы, аналогичные сообщения приходили и из других регионов Украины.

"Энергоатом": В результате обстрела ранен сотрудник Запорожской АЭС

В результате обстрела Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 6 августа осколочное ранение получил один работник станции - он доставлен в городскую больницу, сообщили в украинской Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом". По ее данным, снаряды ВС РФ попали по территории ЗАЭС, в непосредственной близости от сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ). Речь идет о 174 контейнерах, в каждом из которых - по 24 сборки ОЯТ. Повреждены три датчика радиационного мониторинга, в связи с чем своевременное устранение утечки пока невозможно, указали в корпорации. По ее сведениям, 6 августа были также обстреляны завод и водозабор в Энергодаре. В украинской корпорации призвали незамедлительно вывести военных РФ с территории ЗАЭС и установить там демилитаризованную зону.

В свою очередь в "администрации" Энергодара, который находится во временно оккупированной РФ части области, заявили, что в ночь на 7 августа был применен кассетный снаряд калибра 220 мм, выпущенный ВС Украины из реактивной системы залпового огня "Ураган".

В связи со сложной ситуацией на АЭС президент Украины Владимир Зеленский призвал к более решительному международному ответу на "российский ядерный террор". Украинский лидер провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем. По мнению Зеленского, необходимы санкции в отношении российской атомной промышленности, а также применения российского ядерного топлива.

В Киеве призвали Берлин нарастить поставки современного оружия

Советник руководителя администрации президента Украины Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию Tagesspiegel, призвал Берлин увеличить поставки современного оружия. По словам Подоляка, Украине необходимы дальнобойная артиллерия и реактивные системы залпового огня для эффективного уничтожения логистических цепочек и материально-технических складов российских военных, - а также беспилотники и системы ПВО.

Кроме того, Киев ждет противовоздушные системы, - такие, как IRIS-T, о готовности предоставить которые ранее говорила Германия, отметил советник. "Нам их нужно больше, чтобы защитить, по крайней мере, Киев, Харьков, Днепр, Николаев и Одессу", - заявил Подоляк. Украина надеется на активное участие в этом вопросе канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), отметил собеседник издания. 

Из портов Одессы и Черноморска вышли четыре судна с украинской сельхозпродукцией

Четыре судна с украинской сельхозпродукцией вышли из портов Одессы и Черноморска. Об этом сообщили министерство обороны Турции и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Сухогруз MV GLORY с 66 тыс. тонн кукурузы направляется в Стамбул, MV STAR HELENA с 45 тыс. тонн муки - в Китай, MV RIVA WIND с 44 тыс. тонн кукурузы - в Искендерун на юге Турции, MV MUSTAFA NECATI с 6 тыс. тонн подсолнечного масла - в итальянский порт Монополи.

Между тем замминистра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий сообщил изданиям германской медиагруппы Funke, что в 2022 году в Украине, вероятно, будет собрано около 20 миллионов тонн пшеницы - примерно две трети от урожая прошлого года. 

AI частично извинилась за доклад о ВСУ, но не отказалась от выводов

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) принесла частичные извинения за свой отчет, в котором обвинила Украину в том, что ее военные подвергают опасности мирных жителей. "Amnesty International глубоко сожалеет о гневе и ярости, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике украинских военных", - говорится в письме, направленном агентству Reuters.

При этом правозащитники не намерены отказываться от выводов, изложенных в отчете. "Приоритетом Amnesty International в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц. Действительно, это было нашей единственной целью при публикации последнего исследования. Хотя мы полностью поддерживаем свои выводы, мы сожалеем о причиненной боли", - указывается в заявлении.

Госсекретарь США пытается заручиться расположением стран Африки

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в ЮАР в рамках первого этапа турне по трем странам Африки - после визита на континент его российского коллеги Сергея Лаврова в июле. По оценкам ряда экспертов, главы МИД США и РФ стремятся заручиться расположением африканских государств на фоне неготовности многих из них ранее выступить в поддержку одной из сторон в войне в Украине. В ходе поездки Блинкен, как ожидается, объявит о новой стратегии Вашингтона в отношении стран Африки, указали в Госдепартаменте США. Глава американского внешнеполитического ведомства также посетит Демократическую Республику Конго и Руанду.

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    Автор: Виталий Кропман


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