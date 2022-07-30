157-й день войны России против Украины: главные события

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Появились списки погибших украинских военнопленных. Украина планирует обязательную эвакуацию жителей Донецкой области. В России формируют отряды "добровольцев" для участия в войне.
На 157-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в субботу, 30 июля, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.
Российские войска ночью нанесли два ракетных удара по Харькову. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов, частично разрушено трехэтажное здание одного из учебных заведений, в котором возник сильный пожар.
В то же время стало известно, что Россия стягивает военную технику и солдат к границе Харьковской областью. Согласно анализу спутниковых снимков в селе Соболевка Белгородской области России 28 июля наблюдалось увеличение количества военной техники и личного состава российской армии по сравнению со снимком из космоса этой местности за 19 июня.
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине. На Бахмутском направлении российские войска производили обстрелы из всех имеющихся огневых средств вдоль линии столкновения, нанесли авиационные удары, предприняли попытки наступления в направлении Пилипчатино - Покровское и Доломитное - Травневое. Успехов эти действия не имели, противник вынужден был отступить.
На этом же направлении российские войска, атакуя с трех направлений, пытались установить контроль над населенным пунктом Семигорье. Им удалось закрепиться на окраине.
На Славянском направлении атакующие действия российских войск успехов не имели.
Минобороны России опубликовало списки фамилий украинских военнопленных, как утверждается, погибших и раненных в результате ракетного удара по Волновахской исправительной колонии № 120 в поселке Еленовка в Донецкой области. В перечне погибших - 48 человек, чьи имена названы; "двое скончались по дороге в больницу", их личности устанавливаются, заявили в Минобороны. В списке раненых - 73 фамилии. По данным российского оборонного ведомства, на момент удара в колонии находились 193 военнопленных украинца.
В свою очередь Украина начала процедуру возвращения тел погибших в Еленовке военнопленных. Как заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, он обратился к Международному красному кресту и Мониторинговой миссии ООН, чтобы ему как украинскому омбудсмену предоставили возможность приехать в колонию и посетить раненых пленных украинцев.
В полку "Азов" расценили произошедшее в Еленовке как акт публичной казни, который Россия совершила из-за безнаказанности. Об этом заявил майор Никита Надточий, временно исполняющий обязанности командира "Азова". "Мы уже выясняем имена исполнителей и организаторов казни наших пленных. У нас есть предварительная информация, но пока не готовы ее озвучивать. Мы найдем их, где бы они ни находились - на оккупированных территориях Украины, в России или в третьих странах. Украина как государство обеспечит справедливое наказание", - подчеркнул он в видеообращении. Обращаясь к президенту России Владимиру Путину, который, по его словам, лично несет ответственность за это преступление, врио командира "Азова" заявил: "Россия думает, что убила "Азов", казнила. Но "Азов" теперь - вся страна. Каждый украинец будет мстить за каждого нашего замученного и погибшего побратима".
Перед началом отопительного сезона Украина проведет обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области. По оценкам вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, из региона придется эвакуировать более 200 тысяч жителей. "В Донецкой области абсолютно отсутствует газоснабжение, все газопроводы, которые можно было отремонтировать, они отремонтировали, но, к сожалению, враг снова и снова уничтожает все, что могло бы зимой обогреть людей. Нет надлежащего электроснабжения. Одним словом - тепла в Донецкой области в зимний период не будет. 33-я статья Кодекса о гражданской защите населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная", - объяснила она. У жителей Донецкой области будет возможность отказаться от эвакуации в письменном виде, добавила Верещук.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине "потрясена" видео с пытками и убийством украинского военного. В заявлении, опубликованном в соцсети Facebook, подчеркивается, что пытки военнопленных и лиц, не участвующих в боевых действиях, и казни без судебного разбирательства являются военными преступлениями.
"Чудовищные, абсолютно бесчеловечные военные преступления, совершенные российскими солдатами", - так прокомментировал Эксперт партии ХДС по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) видео, на котором предположительно солдат РФ кастрирует украинского военнопленного. По словам Рёттгена, Путин не будет знать пощады, если мы разрешим ему продолжать. "Поэтому есть только один способ защитить украинцев, при котором они победят Россию с помощью тяжелого оружия", - написал он в Twitter.
Украина знает всё о российском военном, который кастрировал украинского пленного. Киев будет добиваться его осуждения, сообщил в эфире телемарафона украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, известно всё и о его родственниках. Омбудсмен признал, что нельзя задержать этого россиянина для суда, пока он находится в РФ. Однако Лубинец заверил, что украинские и иностранные правоохранители сделают все, чтобы его задержали, как только он куда-то выедет.
Телеканал CNN рассказал, что по всей России формируются отряды "добровольцев" для отправки на войну с Украиной. Всего таким образом к боевым действиям могут привлечь до 30 тысяч человек, считают опрошенные телеканалом аналитики. Как указывают журналисты, Путин, избегая всеобщей мобилизации, с помощью таких батальонов рассчитывает восполнить потери армии. Вербовка, как ранее писали многие российские СМИ, ведется в бедных регионах. Людям предлагают отправиться на войну, обещая "заработать за лето" вплоть до миллиона рублей. При этом не во всех регионах от желающих требуются наличие боевого опыта, пишет CNN.
Катерина Степаненко из американского Института изучения войны (ISW) предположила в разговоре с CNN, что некоторые из этих батальонов будут служить в тылу, но часть из них используют и в боевых действиях. "Эти плохо обученные новобранцы, вероятно, будут использоваться в качестве пушечного мяса, учитывая прежнее отношение России к призывникам и прокси-подразделениям", - рассуждает Степаненко. По ее оценкам, на зарплаты одному подразделению из 400 человек из региональных бюджетов придется тратить порядка 1,2 млн долларов в месяц.
О подготовке нового пакета военной помощи Киеву на брифинге в Вашингтоне сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, о новой инициативе будет объявлено "очень скоро". США планируют обеспечить армию Украины запчастями для военных самолетов советского и украинского производства, а в августе передать новую партию беспилотников Phoenix Ghost.
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