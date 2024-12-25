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Пожар в доме престарелых Мюнхена. 15 человек пострадали

Николай Линке
25 декабря 2024 г.

В канун Рождества в Мюнхене загорелось историческое здание старейшего дома престарелых. 15 человек попали в больницы.

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Машина пожарной службы Мюхена, иллюстративное фото
Машина пожарной службы Мюхена, иллюстративное фотоФото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Пожар охватил дом престарелых  "Винцентинум" в центре Мюнхена во вторник, 24 декабря. Об этом сообщается в отчете пожарной службы столицы Баварии.

Дом престарелых находится в районе Альтштадт-Леэль у берега реки Изар. Это старейший дом престарелых в городе, основанный в 1857 году католическим обществом св. Викентия де Поля. В историческом здании располагается домовая церковь с колокольней.

Пожар в канун Рождества

Во вторник днем огонь возник в помещении на третьем этаже. Пламя быстро перекинулось на крышу и башню.

На место прибыли более 180 сотрудников экстренных служб. Пожар тушили до позднего вечера. Около 60 человек эвакуировали. 15 из них доставлены в больницы Мюнхена. По данным агентства dpa, у них легкое отравление угарным газом.

Как сообщают пожарные, пострадавшая часть здания непригодна для проживания. Полиция расследует причины возгорания.

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