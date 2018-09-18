 13 антидопинговых агентств выступили против восстановления РУСАДА в правах | Новости из Германии о России | DW | 18.09.2018

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Россия

13 антидопинговых агентств выступили против восстановления РУСАДА в правах

В своем обращении международные антидопинговые агентства просят отложить рассмотрение вопроса о возвращении аккредитации РУСАДА в исполкоме WADA, намеченное уже на 20 сентября.

Мужчина в спортивной куртке стоит спиной возле стенда с надписью Допинг-контроль

Тринадцать национальных антидопинговых агентств, включая Национальное антидопинговое агентство Германии (NADA), выступили против восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах. В соответствующем обращении, обнародованном во вторник, 18 сентября, они попросили отсрочить рассмотрение вопроса о восстановлении РУСАДА в исполнительном комитете Всемирного антидопингового агентства (WADA), намеченное на 20 сентября.

Контекст

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"Мы, международные антидопинговые агентства, поражены тем компромиссным решением по восстановлению прав РУСАДА, которое было предложено… большинством голосов комитета WADA по соответствию", - подчеркивается в документе. По мнению его авторов, сначала российская сторона должна доказать, что вновь соответствует критериям WADA, в частности, предоставив все системные данные московской лаборатории (LIMS).

Рекомендация о восстановлении прав РУСАДА

Ранее сообщалось, что 14 сентября WADA рекомендовало восстановить РУСАДА в правах, если российское антидопинговое агентство выполнит ряд требований, в том числе признает доклад Ричарда Макларена о масштабном применении допинга российскими спортсменами.

В тот же день планы по восстановлению РУСАДА в правах подверг жесткой критике глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт.  Днем позже, 15 сентября, комитет WADA по соответствию покинула золотая чемпионка зимней Олимпиады-2002 Ребекка Скотт. В свою очередь, NADA назвало решение WADA "неожиданным" и "недоступным для понимания". Возмущение возможной реабилитацией РУСАДА высказывали и депутаты бундестага.

При невыполнении этих условий WADA рекомендует исполкому организации вновь признать РУСАДА не соответствующим кодексу. Ожидается, что восстановление РУСАДА в правах может произойти на ближайшем заседании исполкома WADA 20 сентября. РУСАДА лишено аккредитации при WADA с ноября 2015 года.

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    Автор: Илья Коваль


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Допинговый скандал: какие требования должно выполнить РУСАДА

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Ссылки в интернете

Обращение антидопинговых агентства к WADA на сайте NADA

Аудио- и видеофайлы по теме

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