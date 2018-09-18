13 антидопинговых агентств выступили против восстановления РУСАДА в правах

Тринадцать национальных антидопинговых агентств, включая Национальное антидопинговое агентство Германии (NADA), выступили против восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах. В соответствующем обращении, обнародованном во вторник, 18 сентября, они попросили отсрочить рассмотрение вопроса о восстановлении РУСАДА в исполнительном комитете Всемирного антидопингового агентства (WADA), намеченное на 20 сентября.

"Мы, международные антидопинговые агентства, поражены тем компромиссным решением по восстановлению прав РУСАДА, которое было предложено… большинством голосов комитета WADA по соответствию", - подчеркивается в документе. По мнению его авторов, сначала российская сторона должна доказать, что вновь соответствует критериям WADA, в частности, предоставив все системные данные московской лаборатории (LIMS).

Рекомендация о восстановлении прав РУСАДА

Ранее сообщалось, что 14 сентября WADA рекомендовало восстановить РУСАДА в правах, если российское антидопинговое агентство выполнит ряд требований, в том числе признает доклад Ричарда Макларена о масштабном применении допинга российскими спортсменами.

В тот же день планы по восстановлению РУСАДА в правах подверг жесткой критике глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт. Днем позже, 15 сентября, комитет WADA по соответствию покинула золотая чемпионка зимней Олимпиады-2002 Ребекка Скотт. В свою очередь, NADA назвало решение WADA "неожиданным" и "недоступным для понимания". Возмущение возможной реабилитацией РУСАДА высказывали и депутаты бундестага.

При невыполнении этих условий WADA рекомендует исполкому организации вновь признать РУСАДА не соответствующим кодексу. Ожидается, что восстановление РУСАДА в правах может произойти на ближайшем заседании исполкома WADA 20 сентября. РУСАДА лишено аккредитации при WADA с ноября 2015 года.

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