11 лет тюрьмы для экс-президента: как Атамбаев провалил операцию "Преемник"

Президент страны, взятый под стражу и приговоренный к тюремному сроку за коррупцию, - нечастое событие на постсоветском пространстве. На текущей неделе, 23 июня, суд Первомайского района Бишкека признал бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева виновным по делу о незаконном освобождении местного криминального авторитета Азиза Батукаева.

Экс-президента лишили государственных наград и конфисковали значительную часть его движимого и недвижимого имущества. После ухода в отставку в 2017 году политическая деятельность Атамбаева концентрировалась на конфликте с новым президентом Сооронбаем Жээнбековым, закончившемся вооруженным противостоянием и тюремным заключением экс-президента. На ком лежит вина за произошедшее? У опрошенных DW экспертов - четкий ответ на этот вопрос.

Первый киргизский президент, севший за решетку

"Атамбаев - первый киргизский президент, который осужден, причем очно. Но в Киргизии уже судили бывших президентов, как и премьер-министров. Так что это почти рядовая практика", - говорит научная сотрудница Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент (Beate Eschment). Действительно, в киргизских судах выносили обвинительные приговоры и в отношении первого президента Аскара Акаева, и пришедшего ему на смену в результате революции Курманбека Бакиева, но оба они при этом не присутствовали.

Научная сотрудница Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент (Beate Eschment)

Судебный процесс над Атамбаевым был закрытым, так что опрошенные эксперты были осторожны в оценках справедливости вынесенного киргизскому экс-президенту приговора. "Я не могу оценить, насколько справедливым был судебный процесс и приговор, но я вижу определенную логику и рациональные основания для уголовного преследования Атамбаева, и я бы не разделила мнение о том, что в этом случае речь идет только об инструментализации права, чтобы подвергнуть Атамбаева политическому наказанию", - заявила в интервью DW сотрудница берлинского фонда "Наука и политика" Андреа Шмиц (Andrea Schmitz). Судебный процесс "шел так, как он обычно идет в Киргизии, но не так, как мы привыкли на Западе", добавила Беате Эшмент.

В отношении экс-президента есть еще открытые уголовные дела, например, дело о смерти бойца киргизского спецназа, который погиб во время штурма резиденции Атамбаева в киргизском селе Кой-Таш. Так что бывшему президенту грозят новые судебные наказания, которые, вероятно, подведут черту под его попыткой остаться у власти посредством Сооронбая Жээнбекова, некогда сторонника Атамбаева по социал-демократической партии и его "ставленника" на высший пост, а теперь фактического противника.

На что рассчитывал Атамбаев

Сам Атамбаев и его сторонники поддерживали однопартийца на выборах 2017 года, но "расчет Атамбаева не оправдался, в отношении своего преемника он просчитался", говорит эксперт SWP Андреа Шмиц. "Расчет заключался в том, что Жээнбеков станет его марионеткой и из благодарности будет лежать у его ног", - говорит Эшмент. Жээнбеков был премьер-министром при Атамбаеве и, как считалось, не имел четкого политического профиля, тогда как Атамбаев надеялся сохранить через него значительное влияние в политике, по крайней мере, в своей партии, говорят эксперты. Но этого не произошло - действия Жээнбекова в роли президента не соответствовали ожиданиям Атамбаева. "Он (Жээнбеков. - Ред.) вел себя ровно так, как ведут себя все преемники на постсоветском пространстве", - добавила Эшмент.

Эксперт берлинского фонда "Наука и политика" Андреа Шмиц (Andrea Schmitz)

Проблемой, говорят эксперты, стала не столько претензия Жээнбекова как избранного президента на власть, сколько попытка Атамбаева сохранить при этом свое влияние на президента. "Атамбаев практически сам спровоцировал этот конфликт. Маловероятно, что без его активности произошло бы то, что произошло в последние два года", - заметила Андреа Шмиц. Эксперты в этой связи вспоминают, например, личные оскорбления Атамбаева в адрес нового первого лица республики. "Неуважительной критикой действующего президента он оттолкнул от себя даже часть политиков собственной партии СДПК и, в конечном итоге, добился раскола в ней", - добавила Шмиц.

Демократия - неверное определение для Киргизии?

Противостояние двух президентов, окончившееся судебным приговором одному из них, едва ли вписывается в образ Киргизии как "островка демократии" в Центральной Азии, сохранившийся на Западе, говорит Эшмент. "Среди наших немецких политиков все еще распространено мнение, что Киргизия демократичнее, чем другие постсоветские государства. Я в любом случае считаю это определение неверным. И примером того, что это неверно, может как раз служить вся история с передачей власти преемнику", - заметила эксперт ZOiS. Она имеет в виду как сам способ передачи власти с помощью преемника, так и конфликт между двумя президентами, который "происходил с использованием до зубов вооруженных людей с обеих сторон".

Сторонники Атамбаева во время столкновений у его резиденции в Кой-Таше, Киргизия

Эшмент также считает, что Атамбаев своим поведением нанес ущерб имиджу собственной страны: "Когда бывший президент проявляет такое неуважение по отношению к парламенту, к судам своей страны, которой он руководил, то я не могу в этом не увидеть и неуважения со стороны президента к конституции, которая как раз определяет Киргизию как демократическую страну". Эксперт ZOiS признает, что Киргизию отличает большая "либеральность населения" и "большая политическая активность", но, по ее словам, "вряд ли это можно описывать как демократию в нашем понимании".

"У Токаева нет шанса ударить Назарбаева в спину"

В Киргизии применяются механизмы передачи власти, типичные для всех постсоветских стран, несмотря на внешние отличия, говорит Беатэ Эшмент: "Вопрос преемника - типичная проблема авторитарного правителя". Если у государственного лидера нет преемника из своей семьи, но то он оказывается перед сложным выбором преемника - такого, который соответствовал бы его ожиданиям. "Я совершенно уверена, что лидеры соседних стран именно под этим углом и смотрят за событиями в Киргизии".

В этой связи Эшмент упомянула ситуацию в Казахстане, "где тоже происходит транзит власти. Но Назарбаев поставил человека, от которого не ждет удара в спину". По ее словам, ситуация отличается от киргизской тем, что Назарбаев за годы правления аккумулировал столько власти, что смог создать качественно иную ситуацию, при которой он "официально ушел с поста президента, но сохранил за собой столько полномочий, что у Токаева (президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - Ред.) нет шанса ударить предшественника в спину, даже если бы тот захотел. По сути, Токаева даже нельзя со всей ответственностью назвать преемником: пока там - дуумвират".

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