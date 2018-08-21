100 дней голодовки: что нужно знать о "деле Сенцова"

Во вторник, 21 августа, прошло сто дней с момента, когда украинский режиссер Олег Сенцов объявил о начале голодовки с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России. До сих пор он голодает безуспешно. Уже некоторое время его состояние оценивается как критическое. Попытки добиться помилования или обмена Олега Сенцова, приговоренного ранее к 20 годам тюремного заключения и уже отсидевшего три года, ничем не увенчались. DW напоминает об обстоятельствах ареста и заключения Сенцова.

Чем занимался Олег Сенцов до ареста

42-летний режиссер Олег Сенцов родом из Симферополя. Успел снять в 2011 году один фильм, "Гамер", который привлек к себе внимание и получил несколько премий на международных кинофестивалях. В картине с участием актеров-любителей рассказывается история профессионального киберспортсмена, отсюда и ее название. Успех первого фильма помог привлечь внимание к его новому проекту, фильму "Носорог", о детях 90-х годов.

Но вскоре начались протесты на Майдане, которые заставили Сенцова отложить работу над картиной. Он был одним из активистов "Автомайдана", а после того, как украинские воинские части в Крыму в феврале 2014 года были заблокированы российскими военными, он помогал украинским военнослужащим, - привозил им еду.

В каких преступлениях обвинили Сенцова?

Сотрудники ФСБ РФ в мае 2014 года задержали Олега Сенцова вместе с тремя другими лицами по подозрению в терроризме . По версии ФСБ, основной целью всех четверых было совершение диверсионно-террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте. Сенцов, как утверждало следствие, возглавлял диверсионную группу из семи человек (еще четверо по-прежнему в розыске), близкую к националистическому украинскому движению "Правый сектор".

Акция солидарности с Олегом Сенцовым в Москве (фото из архива)

Конкретно речь шла о двух ночных поджогах - дверей офиса "Единой России" и общественной организации "Русская община Крыма". Кроме того, Сенцова обвинили в подготовке и координации планировавшихся взрывов памятника Ленину и мемориала "Вечный огонь".

Вину Сенцова смогли доказать?

Доказательства вины Олега Сенцова строятся на показаниях против режиссера, которые дали ранее осужденные крымчане Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний. Последние были пойманы с поличным во время поджога дверей. К моменту начала следствия по делу Сенцова и активиста Александра Кольченко, арестованного 16 мая, Афанасьев и Чирний согласились сотрудничать со следствием и признали свою вину. Несмотря на то, что во время поджогов не было нанесено крупного материального ущерба, Чирний и Афанасьев получили по семь лет колонии строгого режима.

До ареста Сенцов был знаком только с Афанасьевым. Позже Афанасьев отказался от своих показаний, заявив, что они даны под пытками. Критики уверены, что суду не было представлено достаточных доказательств вины режиссера.

Приговор: 20 лет колонии строгого режима

25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима. Кольченко получил десять лет тюрьмы. Верховный суд РФ оба приговора оставил в силе. В начале 2016 года Сенцова этапировали в Якутию, а оттуда - в колонию Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.

Джонни Депп принял участие в кампании в поддержку освобождения Олега Сенцова

Приговор Сенцову вызвал большой резонанс, в том числе из-за вопросов к соразмерности вынесенного судом наказания. Подсудимые заявляли о том, что подвергались пыткам, однако суд эти заявления проигнорировал. Сам Сенцов вины не признал, заявив, что его пытали, требуя дать показания на лидеров "Майдана".

"Майдан - это главный поступок, который я совершил в своей жизни. Но это не значит, что я радикал, сжигал "Беркут" или пил чью-то кровь. Мы прогнали нашего президента-преступника. Когда ваша страна оккупировала Крым, я вернулся туда и занимался той же волонтерской работой, что и на Майдане. Я общался с сотнями людей. Мы думали, что делать дальше, но никогда я не призывал ни к каким действиям, которые могли бы привести к жертвам, не создавал террористических организаций, и тем более не имел отношения к "Правому сектору", - заявил Сенцов на суде.

Почему Сенцов начал голодовку?

Олег Сенцов во время голодовки в августе 2018 года

14 мая Олег Сенцов, отбывающий наказание в Лабытнанги на Ямале, объявил о том, что начинает бессрочную голодовку. Его главное требование, по его выражению, - освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.

МИД Украины считает таковыми 64 человека. Несмотря на то, что голодовка представляет прямую угрозу жизни и привела к критическому ухудшению его здоровья, адвокат Сенцова Дмитрий Динзе в интервью "Афиша Daily" заявил: "Его цель - не покончить жизнь самоубийством или умереть в застенках, а победить. То есть он хочет, чтобы его условия начали выполняться".

Кто просил власти России освободить режиссера

Арест режиссера, обвинения в его адрес и судебный процесс вызвали широкий резонанс в кинематографической среде. С призывами обеспечить безопасность обвиняемых и освободить их к российским властям обращались в разное время кинорежиссеры Педро Альмодовар, Вим Вендерс (Wim Wenders), Кшиштоф Занусси, Кен Лоуч, Аки Каурисмяки, Фолькер Шлёндорф (Volker Schlöndorff) и Анджей Вайда. Неоднократно призывала освободить Сенцова Европейская киноакадемия.

Письма в защиту Сенцова и с призывами о его освобождении на имя российского президента отправляли писатели Салман Рушди, Иэн Макьюэн, Джонатан Франзен и Герта Мюллер (Herta Müller). В кампании в поддержку Сенцова участвовал также известный голливудский актер Джонни Депп. Кроме того, за украинского режиссера вступались многие российские деятели искусства, в том числе режиссеры Александр Сокуров, Никита Михалков, Алексей Герман-младший и Андрей Звягинцев, музыкант Борис Гребенщиков и другие.

Руководители многих стран, включая Европейский Союз, а также многие ведущие международные организации обращались к России с призывом гуманитарного решения для Сенцова.

Как Россия не отпускала Сенцова в Украину

В адрес властей России неоднократно звучали призывы помиловать украинского режиссера. "Скажите, пожалуйста, что нам делать, если кинорежиссер, а это доказано в суде, готовился к совершению террористических актов? Его отпустить только за то, что он режиссер?", - так ответил на прямой вопрос о судьбе Сенцова президент России Владимир Путин. Инициировать процедуру помилования российские власти отказываются. Сам Сенцов о помиловании не просил.

Хотя Олег Сенцов имеет только украинский паспорт, подвергся судебному преследованию он как гражданин России. Поэтому 7 октября 2016 года министерство юстиции России отказало в выдаче Сенцова Украине, утверждая, что в соответствии с законом о присоединении Крыма к России Сенцов стал гражданином РФ. Повторный отказ на просьбу о выдаче Сенцова и Кольченко был дан в феврале 2017 года.

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