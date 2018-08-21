 100 дней голодовки: что нужно знать о ″деле Сенцова″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 21.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

100 дней голодовки: что нужно знать о "деле Сенцова"

Украинский режиссер Олег Сенцов продолжает голодовку в российской колонии. Главные факты об уголовном преследовании Сенцова в РФ - в статье DW.

Олег Сенцов во время судебного процесса

Олег Сенцов во время судебного процесса

Во вторник, 21 августа, прошло сто дней с момента, когда украинский режиссер Олег Сенцов объявил о начале голодовки с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России. До сих пор он голодает безуспешно. Уже некоторое время его состояние оценивается как критическое. Попытки добиться помилования или обмена Олега Сенцова, приговоренного ранее к 20 годам тюремного заключения и уже отсидевшего три года, ничем не увенчались. DW напоминает об обстоятельствах ареста и заключения Сенцова.

Чем занимался Олег Сенцов до ареста

42-летний режиссер Олег Сенцов родом из Симферополя. Успел снять в 2011 году один фильм, "Гамер", который привлек к себе внимание и получил несколько премий на международных кинофестивалях. В картине с участием актеров-любителей рассказывается история профессионального киберспортсмена, отсюда и ее название. Успех первого фильма помог привлечь внимание к его новому проекту, фильму "Носорог", о детях 90-х годов.

Но вскоре начались протесты на Майдане, которые заставили Сенцова отложить работу над картиной. Он был одним из активистов "Автомайдана", а после того, как украинские воинские части в Крыму в феврале 2014 года были заблокированы российскими военными, он помогал украинским военнослужащим, - привозил им еду.

В каких преступлениях обвинили Сенцова?

Сотрудники ФСБ РФ в мае 2014 года задержали Олега Сенцова вместе с тремя другими лицами по подозрению в терроризме . По версии ФСБ, основной целью всех четверых было совершение диверсионно-террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте. Сенцов, как утверждало следствие, возглавлял диверсионную группу из семи человек (еще четверо по-прежнему в розыске), близкую к националистическому украинскому движению "Правый сектор".

Акция солидарности с Олегом Сенцовым в Москве (фото из архива)

Акция солидарности с Олегом Сенцовым в Москве (фото из архива)

Конкретно речь шла о двух ночных поджогах - дверей офиса "Единой России" и общественной организации "Русская община Крыма". Кроме того, Сенцова обвинили в подготовке и координации планировавшихся взрывов памятника Ленину и мемориала "Вечный огонь".

Вину Сенцова смогли доказать?

Доказательства вины Олега Сенцова строятся на показаниях против режиссера, которые дали ранее осужденные крымчане Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний. Последние были пойманы с поличным во время поджога дверей. К моменту начала следствия по делу Сенцова и активиста Александра Кольченко, арестованного 16 мая, Афанасьев и Чирний согласились сотрудничать со следствием и признали свою вину. Несмотря на то, что во время поджогов не было нанесено крупного материального ущерба, Чирний и Афанасьев получили по семь лет колонии строгого режима. 

До ареста Сенцов был знаком только с Афанасьевым. Позже Афанасьев отказался от своих показаний, заявив, что они даны под пытками. Критики уверены, что суду не было представлено достаточных доказательств вины режиссера.

Приговор: 20 лет колонии строгого режима

25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима. Кольченко получил десять лет тюрьмы. Верховный суд РФ оба приговора оставил в силе. В начале 2016 года Сенцова этапировали в Якутию, а оттуда - в колонию Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.

Джонни Депп принял участие в кампании в поддержку освобождения Олега Сенцова

Джонни Депп принял участие в кампании в поддержку освобождения Олега Сенцова

Приговор Сенцову вызвал большой резонанс, в том числе из-за вопросов к соразмерности вынесенного судом наказания. Подсудимые заявляли о том, что подвергались пыткам, однако суд эти заявления проигнорировал. Сам Сенцов вины не признал, заявив, что его пытали, требуя дать показания на лидеров "Майдана".

"Майдан - это главный поступок, который я совершил в своей жизни. Но это не значит, что я радикал, сжигал "Беркут" или пил чью-то кровь. Мы прогнали нашего президента-преступника. Когда ваша страна оккупировала Крым, я вернулся туда и занимался той же волонтерской работой, что и на Майдане. Я общался с сотнями людей. Мы думали, что делать дальше, но никогда я не призывал ни к каким действиям, которые могли бы привести к жертвам, не создавал террористических организаций, и тем более не имел отношения к "Правому сектору", - заявил Сенцов на суде.

Почему Сенцов начал голодовку?

Олег Сенцов во время голодовки

Олег Сенцов во время голодовки в августе 2018 года

14 мая Олег Сенцов, отбывающий наказание в Лабытнанги на Ямале, объявил о том, что начинает бессрочную голодовку. Его главное требование, по его выражению, - освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.

МИД Украины считает таковыми 64 человека. Несмотря на то, что голодовка представляет прямую угрозу жизни и привела к критическому ухудшению его здоровья, адвокат Сенцова Дмитрий Динзе в интервью "Афиша Daily" заявил: "Его цель - не покончить жизнь самоубийством или умереть в застенках, а победить. То есть он хочет, чтобы его условия начали выполняться".

Кто просил власти России освободить режиссера

Арест режиссера, обвинения в его адрес и судебный процесс вызвали широкий резонанс в кинематографической среде. С призывами обеспечить безопасность обвиняемых и освободить их к российским властям обращались в разное время кинорежиссеры Педро Альмодовар, Вим Вендерс (Wim Wenders), Кшиштоф Занусси, Кен Лоуч, Аки Каурисмяки, Фолькер Шлёндорф (Volker Schlöndorff) и Анджей Вайда. Неоднократно призывала освободить Сенцова Европейская киноакадемия.

Контекст

Европарламент принял резолюцию о ситуации с правами человека в России, потребовав в ней от Москвы немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Подробности - у DW. (14.06.2018)

12 российских деятелей культуры написали публичное обращение к президенту РФ с просьбой помиловать украинского режиссера. В Кремле ответили, что общественный резонанс не изменит решение суда. (19.06.2018)

Заключенный Афанасьев заявил в суде, что в ходе следствия оговорил крымчан Олега Сенцова и Александра Кольченко, дав показания под давлением и принуждением. (31.07.2015)

Актер Джонни Депп выступил с призывом освободить из российской тюрьмы украинского режиссера Олега Сенцова. В кампании "Заключены за искусство" приняла участие и Надежда Толоконникова. (16.11.2016)

Письма в защиту Сенцова и с призывами о его освобождении на имя российского президента отправляли писатели Салман Рушди, Иэн Макьюэн, Джонатан Франзен и Герта Мюллер (Herta Müller). В кампании в поддержку Сенцова участвовал также известный голливудский актер Джонни Депп. Кроме того, за украинского режиссера вступались многие российские деятели искусства, в том числе режиссеры Александр Сокуров, Никита Михалков, Алексей Герман-младший и Андрей Звягинцев, музыкант Борис Гребенщиков и другие.

Руководители многих стран, включая Европейский Союз, а также многие ведущие международные организации обращались к России с призывом гуманитарного решения для Сенцова. 

Как Россия не отпускала Сенцова в Украину

В адрес властей России неоднократно звучали призывы помиловать украинского режиссера. "Скажите, пожалуйста, что нам делать, если кинорежиссер, а это доказано в суде, готовился к совершению террористических актов? Его отпустить только за то, что он режиссер?", - так ответил на прямой вопрос о судьбе Сенцова президент России Владимир Путин. Инициировать процедуру помилования российские власти отказываются. Сам Сенцов о помиловании не просил.

Хотя Олег Сенцов имеет только украинский паспорт, подвергся судебному преследованию он как гражданин России. Поэтому 7 октября 2016 года министерство юстиции России отказало в выдаче Сенцова Украине, утверждая, что в соответствии с законом о присоединении Крыма к России Сенцов стал гражданином РФ. Повторный отказ на просьбу о выдаче Сенцова и Кольченко был дан в феврале 2017 года.

Смотрите также:

  • Павел Гриб

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Павел Гриб

    20-летний Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, куда он отправился на встречу с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях. Позднее стало известно, что молодой человек пребывает в следственном изоляторе в городе Краснодаре по обвинению в терроризме. Его адвокат заявила, что Павла похитили сотрудники ФСБ.

  • Олег Сенцов

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Олег Сенцов

    Украинского режиссера задержали в Симферополе весной 2014 года, обвинив в создании террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский военный суд в Ростове приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая 2018 года, находясь в колонии "Белый медведь" в Заполярье, Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключённых в РФ.

  • Александр Кольченко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Александр Кольченко

    27-летний Александр, житель аннексированного Крыма, также проходит по "делу Сенцова". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе, обвинив в участии в террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский суд в Ростове приговорил его к 10 годам заключения. Свою вину, как и Олег Сенцов, он не признал. Заключение Александр Кольченко отбывает в колонии на Урале.

  • Олексій Чирній

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Алексей Чирний

    Преподаватель истории, крымчанин Алексей Чирний - еще один фигурант дела "крымских террористов". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе и подвергли пыткам, выбивая показания против Олега Сенцова. Чирний - единственный, кто пошел на сделку со следствием. Северо-Кавказский военный суд приговорил его к семи годам заключения. Чирний отбывает заключение в колонии в Шахтах Ростовской области РФ.

  • Сергей Литвинов

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Сергей Литвинов

    34-летнего жителя Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года и обвинили в участии в "карательных операциях" батальона "Днепр", в частности, в массовых убийствах и изнасилованиях. Позднее обвинения были сняты и заменены обвинением в разбое. Суд в Ростовской области приговорил Литвинова к 8 с половиной годам заключения. Литвинов содержится в колонии строгого режима в Магадане.

  • Николай Карпюк

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Николай Карпюк

    53-летний Николай Карпюк - житель Ровенской области, задержан в марте 2014 года. Обвинен в убийстве российских военных в Чечне в 1994-1995 годов. Дал признательные показания на себя и других участников дела, позднее отказался от них, заявив, что они были даны под пытками. Приговорен к 22,5 годам лишения свободы. Десять лет он будет сидеть в тюрьме, а затем его отправят в колонию строгого режима.

  • Станислав Клых

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Станислав Клых

    Клыха задержали в августе 2014 года в РФ по тем же обвинениям, что и Николая Карпюка. По данным защиты, доказательств пребывания Клыха в Чечне нет. За время следствия подвергался пыткам и воздействию психотропных веществ. Приговорен к 20 годам заключения, сначала в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. В настоящее время находится в психиатрической тюремной больнице в Магнитогорске.

  • Владимир Балух

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Владимир Балух

    Проживающего в аннексированном Крыму Владимира Балуха, вывесившего на своем доме флаг Украины и табличку "Улица героев Небесной сотни", приговорили к трем годам и трем месяцам колонии-поселения по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. По новому делу о нападении на начальника ИВС он приговорен к пяти годам колонии. 19 марта 2018 года Балух в знак протеста объявил голодовку.

  • Роман Сущенко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Роман Сущенко

    Корреспондента украинского информагентства "Укринформ" Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года во время поездки к брату. 4 июня 2018 года его приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже и сборе секретной информации о работе российских военных и Росгвардии. Процесс проходил в закрытом режиме.

  • Александр Костенко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Александр Костенко

    После аннексии Крыма бывшего украинского милиционера из Симферополя Александра Костенко обвинили в причинении вреда бойцу "Беркута" во время массовых протестов в Киеве в феврале 2014 года. Киевский районный суд Симферополя приговорил его к 4 годам и двум месяцам лишения свободы, после апелляции срок снизили до 3 лет 11 месяцев. Костенко отбывает наказание в исправительной колонии Кирово-Чепецка.

    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская



Смотреть видео 00:43
Now live
00:43 мин

Немцова.Интервью - Наталья Каплан о том, есть ли у Путина личная неприязнь к Олегу Сенцову

Контекст

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

В Ростове-на Дону 23 июля начался судебный процесс по делу украинца Павла Гриба, обвиняемого в терроризме. О некоторых других гражданах Украины, приговоренных в России к тюремным срокам, - в фотогалерее DW. (23.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сестра Сенцова Путину: Станьте героем, отпустите украинских заключенных - "Немцова.Интервью"  

Конфликт между Россией и Украиной на Берлинале  

Немцова.Интервью - Наталья Каплан о том, есть ли у Путина личная неприязнь к Олегу Сенцову  

Самые читаемые сегодня

Пошатнутся ли позиции доллара, и кто угрожает американской валюте  

Эксперт Commerzbank: У России проблем с урожаем больше, чем у Евросоюза  

Почему испортились отношения Греции и России?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно