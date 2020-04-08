 10 шедевров, найденных случайно: Венера Милосская и другие | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.04.2020

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Культура и стиль жизни

10 шедевров, найденных случайно: Венера Милосская и другие

Ровно 200 лет назад греческий крестьянин и французский моряк нашли знаменитую статую Венеры Милосской. И это не единственная сенсационная случайная находка такого рода.

  • Драка за Венеру

    Неожиданные шедевры

    Драка за Венеру

    Венеру Милосскую нашел греческий крестьянин Йоргос Кентротас - вместе с французским морским офицером Оливье Вутье. Они откопали статую на развалинах амфитеатра на острове Милос. Нашли ее, кстати, с руками! Руки Венере обломали во время отправки, когда завязалась драка с местными чиновниками, которые не хотели, чтобы статую увозили. Венера упала на землю...

  • Гробница Тутанхамона

    Неожиданные шедевры

    Гробница Тутанхамона

    Самое знаменитое захоронение Древнего Египта было обнаружено в 1922 году совершенно случайно. Англичанин Говард Картер споткнулся в темном провале о ступеньку. В результате раскопали лестницу, которая вела к замурованной двери. За ней была гробница фараона, остававшаяся нетронутой 3 тыс. лет, а в ней - бесценные произведения искусства. Среди них - массивная золотая маска Тутанхамона.

  • Дело арт-дилера третьего рейха

    Неожиданные шедевры

    Дело арт-дилера "третьего рейха"

    В 2010 году таможенники обнаружили в поезде Цюрих-Мюнхен у пассажира Корнелиуса Гурлитта крупную сумму денег, которую тот не декларировал. Он получил их за продажу картин. Выяснилось, что у Гурлитта хранятся около 1500 полотен, которые его отец скупал почти за бесценок у евреев, вынужденных бежать из "третьего рейха". Многие картины, как и этот портрет кисти Тома Кутюр, вернули наследникам.

  • Картина в нише

    Неожиданные шедевры

    Картина в нише

    "Портрет женщины" Густава Климта украли в 1997 году, когда галерея в итальянском городе Пьяченца закрылась на реконструкцию и отключили сигнализацию. Картину нашел через 22 года садовник, который чистил стены галереи от плюща. Очистил - и увидел нишу в стене, закрытую железной дверцей, а за ней - картину, которую воры, видимо, не смогли забрать позже из-за усилившихся мер безопасности.

  • Терракотовая армия

    Неожиданные шедевры

    Терракотовая армия

    В 1974 году китайские крестьяне бурили около горы Лишань скважину для артезианского колодца и наткнулись на пустоты под землей. Так нашли легендарную терракотовую армию - более 8 тыс. статуй воинов и их лошадей, сотни фигур чиновников, музыкантов и акробатов. Они должны были сопровождать в загробный мир императора Цинь Шихуанди, жившего в начале III века до н.э.

  • Диван с секретом

    Неожиданные шедевры

    Диван с секретом

    У студентки, обживавшейся в Берлине, денег не было, и ей пришлось покупать себе диван-кровать на блошином рынке. За старую, но вполне приличную мебель она заплатила 150 евро. Дома студентка стала пылесосить диван и обнаружила внутри старую картину. Оказалось, что это картина - кисти венецианского художника XVII века! Ее продали на аукционе - и "бедная" студентка получила 20 тысяч евро.

  • Богиня на дороге

    Неожиданные шедевры

    Богиня на дороге

    В феврале 1978 года в Мехико решили сделать то, что давно уже надо было сделать: проложить подземный электрический кабель на одной из оживленных улиц города. Каково же было удивление электриков, когда они обнаружили под землей многотонный каменный барельеф! На нем главный ацтекский бог расчленяет (именно так!) богиню Луны. Так в начале XV века ацтеки объясняли метеоритные дожди.

  • Париж 120 лет назад

    Неожиданные шедевры

    Париж 120 лет назад

    Француз Эжен Атже считается одним из пионеров современной фотографии, классиком городского репортажа. Часть его наследия считалась безвозвратно утерянной. Лишь в наше время парижские фотографии 1896-98 годов случайно нашли, разбирая архив художника Андре Дерена. В 2016 году эти работы Атже продали на аукционе в Лондоне за 730 тысяч фунтов стерлингов.

  • Подарок к 90-летию

    Неожиданные шедевры

    Подарок к 90-летию

    Много лет эта небольшая (28 х 20 см) картина висела в простенке между столовой и кухней в частном доме в Компьене, на севере Франции. Хозяйка считала, что это - русская икона. Когда ей предстояло справлять 90-летие, "икону" решили продать. Выяснилось, что это - часть диптиха "Христос осмеянный" флорентийца Чимабуэ и написана она в 1280 году. На аукционе ее купили за 24 миллиона евро!

  • Документ исторического значения

    Неожиданные шедевры

    Документ исторического значения

    Житель Филадельфии искал (и нашел) на блошином рынке старую раму для картины, которую он хотел повесить у себя дома. Купил раму за четыре доллара, вынул из нее дешевый порванный холст - и обнаружил сложенный документ. Это была одна из 24 дошедших до нас первых копий Декларации независимости США 1776 года - настоящая редкость огромного исторического значения!

    Автор: Ефим Шуман


  • Драка за Венеру

    Неожиданные шедевры

    Драка за Венеру

    Венеру Милосскую нашел греческий крестьянин Йоргос Кентротас - вместе с французским морским офицером Оливье Вутье. Они откопали статую на развалинах амфитеатра на острове Милос. Нашли ее, кстати, с руками! Руки Венере обломали во время отправки, когда завязалась драка с местными чиновниками, которые не хотели, чтобы статую увозили. Венера упала на землю...

  • Гробница Тутанхамона

    Неожиданные шедевры

    Гробница Тутанхамона

    Самое знаменитое захоронение Древнего Египта было обнаружено в 1922 году совершенно случайно. Англичанин Говард Картер споткнулся в темном провале о ступеньку. В результате раскопали лестницу, которая вела к замурованной двери. За ней была гробница фараона, остававшаяся нетронутой 3 тыс. лет, а в ней - бесценные произведения искусства. Среди них - массивная золотая маска Тутанхамона.

  • Дело арт-дилера третьего рейха

    Неожиданные шедевры

    Дело арт-дилера "третьего рейха"

    В 2010 году таможенники обнаружили в поезде Цюрих-Мюнхен у пассажира Корнелиуса Гурлитта крупную сумму денег, которую тот не декларировал. Он получил их за продажу картин. Выяснилось, что у Гурлитта хранятся около 1500 полотен, которые его отец скупал почти за бесценок у евреев, вынужденных бежать из "третьего рейха". Многие картины, как и этот портрет кисти Тома Кутюр, вернули наследникам.

  • Картина в нише

    Неожиданные шедевры

    Картина в нише

    "Портрет женщины" Густава Климта украли в 1997 году, когда галерея в итальянском городе Пьяченца закрылась на реконструкцию и отключили сигнализацию. Картину нашел через 22 года садовник, который чистил стены галереи от плюща. Очистил - и увидел нишу в стене, закрытую железной дверцей, а за ней - картину, которую воры, видимо, не смогли забрать позже из-за усилившихся мер безопасности.

  • Терракотовая армия

    Неожиданные шедевры

    Терракотовая армия

    В 1974 году китайские крестьяне бурили около горы Лишань скважину для артезианского колодца и наткнулись на пустоты под землей. Так нашли легендарную терракотовую армию - более 8 тыс. статуй воинов и их лошадей, сотни фигур чиновников, музыкантов и акробатов. Они должны были сопровождать в загробный мир императора Цинь Шихуанди, жившего в начале III века до н.э.

  • Диван с секретом

    Неожиданные шедевры

    Диван с секретом

    У студентки, обживавшейся в Берлине, денег не было, и ей пришлось покупать себе диван-кровать на блошином рынке. За старую, но вполне приличную мебель она заплатила 150 евро. Дома студентка стала пылесосить диван и обнаружила внутри старую картину. Оказалось, что это картина - кисти венецианского художника XVII века! Ее продали на аукционе - и "бедная" студентка получила 20 тысяч евро.

  • Богиня на дороге

    Неожиданные шедевры

    Богиня на дороге

    В феврале 1978 года в Мехико решили сделать то, что давно уже надо было сделать: проложить подземный электрический кабель на одной из оживленных улиц города. Каково же было удивление электриков, когда они обнаружили под землей многотонный каменный барельеф! На нем главный ацтекский бог расчленяет (именно так!) богиню Луны. Так в начале XV века ацтеки объясняли метеоритные дожди.

  • Париж 120 лет назад

    Неожиданные шедевры

    Париж 120 лет назад

    Француз Эжен Атже считается одним из пионеров современной фотографии, классиком городского репортажа. Часть его наследия считалась безвозвратно утерянной. Лишь в наше время парижские фотографии 1896-98 годов случайно нашли, разбирая архив художника Андре Дерена. В 2016 году эти работы Атже продали на аукционе в Лондоне за 730 тысяч фунтов стерлингов.

  • Подарок к 90-летию

    Неожиданные шедевры

    Подарок к 90-летию

    Много лет эта небольшая (28 х 20 см) картина висела в простенке между столовой и кухней в частном доме в Компьене, на севере Франции. Хозяйка считала, что это - русская икона. Когда ей предстояло справлять 90-летие, "икону" решили продать. Выяснилось, что это - часть диптиха "Христос осмеянный" флорентийца Чимабуэ и написана она в 1280 году. На аукционе ее купили за 24 миллиона евро!

  • Документ исторического значения

    Неожиданные шедевры

    Документ исторического значения

    Житель Филадельфии искал (и нашел) на блошином рынке старую раму для картины, которую он хотел повесить у себя дома. Купил раму за четыре доллара, вынул из нее дешевый порванный холст - и обнаружил сложенный документ. Это была одна из 24 дошедших до нас первых копий Декларации независимости США 1776 года - настоящая редкость огромного исторического значения!

    Автор: Ефим Шуман


  

Контекст

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