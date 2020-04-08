10 шедевров, найденных случайно: Венера Милосская и другие

Ровно 200 лет назад греческий крестьянин и французский моряк нашли знаменитую статую Венеры Милосской. И это не единственная сенсационная случайная находка такого рода.
Кто первым изобрел письменность? Были ли это шумеры, как считалось до сих пор, или европейцы? Новая археологическая находка может подкрепить приоритет Старого Света. (25.08.2016)
140 лет назад археолог-самоучка Генрих Шлиман открыл древнюю Трою и нашел знаменитый "клад Приама". Искатель сокровищ стал одним из основателей современной археологии. (30.05.2013)
Микены воспеты в древнегреческих мифах, они играют важную роль в "Илиаде" Гомера. Археологические находки, свидетельствующие о существовании этого города, впервые привезли в Германию. (20.12.2018)
Многое в древней цивилизации этрусков продолжает оставаться тайной. Неизвестно, откуда они пришли в Северную Италию, не расшифрован их язык... Но культура их поражает. (19.12.2017)