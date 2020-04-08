10 шедевров, найденных случайно: Венера Милосская и другие

Неожиданные шедевры

Богиня на дороге

В феврале 1978 года в Мехико решили сделать то, что давно уже надо было сделать: проложить подземный электрический кабель на одной из оживленных улиц города. Каково же было удивление электриков, когда они обнаружили под землей многотонный каменный барельеф! На нем главный ацтекский бог расчленяет (именно так!) богиню Луны. Так в начале XV века ацтеки объясняли метеоритные дожди.