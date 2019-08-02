10 фактов о немецком пиве

В этом году 2 августа - Международный день пива. И нам в этот день хочется обратить внимание на пиво немецкое. Ведь треть всех сортов, производимых в мире, приходится именно на Германию.
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