 10 фактов о немецком пиве | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.08.2019

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Культура и стиль жизни

10 фактов о немецком пиве

В этом году 2 августа - Международный день пива. И нам в этот день хочется обратить внимание на пиво немецкое. Ведь треть всех сортов, производимых в мире, приходится именно на Германию.

  • Закон о чистоте пива

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    По традиционному рецепту

    Согласно баварскому закону о чистоте пива, принятому в 1516 году, для производства этого напитка должны использоваться только вода, ячменный солод, дрожжи и хмель. С 1987 года в Германии стали продавать пиво, изготовленное в странах ЕС с добавлением других ингредиентов. Сами же немецкие пивовары до сих пор варят пиво по традиционному рецепту.

  • Столица пива - Берлин

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Столица пива Берлин

    Особенно много пивоварен в Берлине. В последние годы пивоварением стали активно заниматься и иммигранты. Особой славой в немецкой столице пользуются такие пивоварни, как Schoppe Bräu, Heidenpeters, Ale Mania, BrauKunstKeller, Crew Republic.

  • Немцы - чемпионы мира по потреблению пива?

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Немцы - чемпионы мира?

    Во всем мире производится 15 тысяч сортов пива. Треть из них - в Германии. Полторы тысячи пиврварен насчитывается здесь. Однако не известно, являются ли немцы чемпионами мира по потреблению пива. По статистике, на душу населения в ФРГ приходится около 110 литров пива в год. Между тем, в Чехии производится ежегодно до 150 литров пива на душу населения. Другое дело, что много идет на экспорт.

  • Кельнский собор

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Местные особенности

    Заказывая в немецком ресторане пиво, укажите конкретный сорт. Иначе вам обязательно подадут один из местных: в Мюнхене - традиционное для баварцев пшеничное пиво (Weizenbier), в Кельне - кельнское пиво (Kölsch), а в Гамбурге - пиво бренда Astra. Но дюссельдорфское альтбир (Alt-Bier), например, в кельнских пивных вы напрасно будете заказывать: Кельн и Дюссельдорф поглядывают друг на друга свысока.

  • Бокалы и кружки для пива

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Пиво из правильной посуды

    Для каждого сорта немецкого пива предназначен особый сосуд. Kölsch, например, пьют из специальных тонких стаканов (Kölner Stange) вместимостью 0,2 литра, пшеничное Weizenbier - из высоких поллитровых, а то и литровых стаканов, расширяющихся кверху, а Pils - из бокалов в форме тюльпана.

  • Баварское пиво

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Крепкие сорта

    В большинстве сортов немецкого пива содержится примерно пять процентов алкоголя. Зато в Баварии пить пиво нужно осторожно. В производимом там пиве содержание алкоголя составляет порой шесть процентов. Между прочим, традиционный баварский завтрак дополняет кружка светлого нефильтрованного пива (Helles). Так что не удивляйтесь, если в Мюнхене вас им будут угощать поутру.

  • Пивные коктейли

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Пивные коктейли

    Не все немцы предпочитают пить пиво в чистом виде. Смешивать его с другими напитками в Германии любят даже утонченные гурманы. Самый популярный в пивной коктейль - это радлер (Radler). В его состав входят пиво и лимонад. Кое-кто также любит смесь пива с кока-колой.

  • Пиво на берлинский лад

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Пиво на берлинский лад

    Что касается приготовления пивных коктейлей, то больше всех, пожалуй, тут изощряются берлинцы. В столичных ресторанах вам могут предложить берлинское белое пиво (Berliner Weisse) даже в сочетании с сиропом из малины или подмаренника душистого. Напиток приобретает ярко-розовый или ядовито-зеленый цвет. Подают его в широких рюмках из тонкого стекла.

  • В Германии пить пиво можно почти везде

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    В Германии пить пиво можно почти везде

    В отличие от многих других стран, в Германии пить пиво разрешается даже прямо на улице. Но вот в общественном транспорте - к примеру, в Кельне и Берлине - употребление алкоголя, в том числе и пива, запрещено.

  • Пивные бутылки не выбрасываются

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Пивные бутылки не выбрасываются

    Защита окружающей среды для немцев - одна из важнейших задач. И звание чемпиона мира по утилизации отходов и переработке мусора Германия действительно заслужила. В ФРГ бутылки из-под пива и других напитков, как правило, не выбрасываются, а сдаются обратно в магазин. В стоимость товара включен залог за тару (Pfand).

    Автор: Кейт Мюзер, Наталия Королева


  • Закон о чистоте пива

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    По традиционному рецепту

    Согласно баварскому закону о чистоте пива, принятому в 1516 году, для производства этого напитка должны использоваться только вода, ячменный солод, дрожжи и хмель. С 1987 года в Германии стали продавать пиво, изготовленное в странах ЕС с добавлением других ингредиентов. Сами же немецкие пивовары до сих пор варят пиво по традиционному рецепту.

  • Столица пива - Берлин

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Столица пива Берлин

    Особенно много пивоварен в Берлине. В последние годы пивоварением стали активно заниматься и иммигранты. Особой славой в немецкой столице пользуются такие пивоварни, как Schoppe Bräu, Heidenpeters, Ale Mania, BrauKunstKeller, Crew Republic.

  • Немцы - чемпионы мира по потреблению пива?

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Немцы - чемпионы мира?

    Во всем мире производится 15 тысяч сортов пива. Треть из них - в Германии. Полторы тысячи пиврварен насчитывается здесь. Однако не известно, являются ли немцы чемпионами мира по потреблению пива. По статистике, на душу населения в ФРГ приходится около 110 литров пива в год. Между тем, в Чехии производится ежегодно до 150 литров пива на душу населения. Другое дело, что много идет на экспорт.

  • Кельнский собор

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Местные особенности

    Заказывая в немецком ресторане пиво, укажите конкретный сорт. Иначе вам обязательно подадут один из местных: в Мюнхене - традиционное для баварцев пшеничное пиво (Weizenbier), в Кельне - кельнское пиво (Kölsch), а в Гамбурге - пиво бренда Astra. Но дюссельдорфское альтбир (Alt-Bier), например, в кельнских пивных вы напрасно будете заказывать: Кельн и Дюссельдорф поглядывают друг на друга свысока.

  • Бокалы и кружки для пива

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Пиво из правильной посуды

    Для каждого сорта немецкого пива предназначен особый сосуд. Kölsch, например, пьют из специальных тонких стаканов (Kölner Stange) вместимостью 0,2 литра, пшеничное Weizenbier - из высоких поллитровых, а то и литровых стаканов, расширяющихся кверху, а Pils - из бокалов в форме тюльпана.

  • Баварское пиво

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Крепкие сорта

    В большинстве сортов немецкого пива содержится примерно пять процентов алкоголя. Зато в Баварии пить пиво нужно осторожно. В производимом там пиве содержание алкоголя составляет порой шесть процентов. Между прочим, традиционный баварский завтрак дополняет кружка светлого нефильтрованного пива (Helles). Так что не удивляйтесь, если в Мюнхене вас им будут угощать поутру.

  • Пивные коктейли

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Пивные коктейли

    Не все немцы предпочитают пить пиво в чистом виде. Смешивать его с другими напитками в Германии любят даже утонченные гурманы. Самый популярный в пивной коктейль - это радлер (Radler). В его состав входят пиво и лимонад. Кое-кто также любит смесь пива с кока-колой.

  • Пиво на берлинский лад

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Пиво на берлинский лад

    Что касается приготовления пивных коктейлей, то больше всех, пожалуй, тут изощряются берлинцы. В столичных ресторанах вам могут предложить берлинское белое пиво (Berliner Weisse) даже в сочетании с сиропом из малины или подмаренника душистого. Напиток приобретает ярко-розовый или ядовито-зеленый цвет. Подают его в широких рюмках из тонкого стекла.

  • В Германии пить пиво можно почти везде

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    В Германии пить пиво можно почти везде

    В отличие от многих других стран, в Германии пить пиво разрешается даже прямо на улице. Но вот в общественном транспорте - к примеру, в Кельне и Берлине - употребление алкоголя, в том числе и пива, запрещено.

  • Пивные бутылки не выбрасываются

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Пивные бутылки не выбрасываются

    Защита окружающей среды для немцев - одна из важнейших задач. И звание чемпиона мира по утилизации отходов и переработке мусора Германия действительно заслужила. В ФРГ бутылки из-под пива и других напитков, как правило, не выбрасываются, а сдаются обратно в магазин. В стоимость товара включен залог за тару (Pfand).

    Автор: Кейт Мюзер, Наталия Королева


Смотрите также:
Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

  • Во время церемонии открытия праздника в 2013 году

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Сделано в Баварии

    Образ типичного немца складывался веками. Более двух столетий свой вклад в создание этого образа и поддержание его на должном уровне вносит ежегодный мюнхенский праздник Октоберфест. Миллионы гостей, пиво рекой, колбаски, цыплята на вертелах, кожаные штаны, один дирндль краше другого… "Малые" Октоберфесты проводятся по всему миру - от Америки до Китая, но мы расскажем о главном и оригинальном.

  • Участники шествия в национальных костюмах

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Шествие

    В 2018 году мюнхенский Октоберфест проходит с 22 сентября по 7 октября. Открывается он торжественным парадом, главные участники которого - общества и клубы, поддерживающие традиции национальных баварских костюмов (Trachtenvereine), духовые оркестры, а также повозки с пивными бочками. Бочки символически везут к главному месту действия праздника.

  • Участники торжественного шествия

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Прямой эфир

    По городу проходит до десяти тысяч человек в народных костюмах из всех регионов Баварии. Открытие Октоберфеста, конечно же, передается по телевидению в прямом эфире, причем, не только региональным баварским каналом, но и Первым немецком телевидением (ARD) на всю Германию.

  • Смотр лошадей на первом Октоберфесте в 1810 году

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Премьера

    Первый Октоберфест состоялся 17 октября 1810 года. Поводом для народного праздника стала свадьба будущего баварского короля Людвига I и принцессы Терезы. На поле под Мюнхеном, которое с тех пор носит имя невесты - Theresienwiese, в честь молодоженов были устроены скачки. Баварское слово "Wiesn" (луг) стало вторым названием Октоберфеста.

  • Пивной шатер Хакер (Hacker Festzelt)

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    За столами - 119 тысяч человек

    На лугу Терезы устанавливают 14 больших пивных павильонов-шатров, каждый из которых может вместить несколько тысяч посетителей. Самый большой из них рассчитан на 10 тысяч человек. Ставят также более двух десятков малых павильонов: пивных, кафе и закусочных - до 500 человек. Общее количество мест за столами Октоберфеста составляет около 119 тысяч.

  • В каждой кружке - литр пива

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Тяжелая атлетика

    10-12-14… Кельнерши на Октоберфесте ухитряются переносить за раз неподъемное, с точки зрения нетренированных граждан, количество тяжелых пивных кружек. В каждой - литр пива, да и сама кружка из толстого стекла весит порядочно. На празднике работают, в общей сложности, около 13 тысяч официантов, барменов, поваров и другой обслуживающий персонал.

  • Церемония открытия первой бочки

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    O'zapft is!

    В первый день проходит церемония начала праздника - открытие первой бочки. По традиции эту почетную обязанность выполняет бургомистр Мюнхена. Он должен с помощью деревянного молотка вогнать в бочку кран. Обычно для этого требуется два-три удара. Подняв первую кружку, бургомистр призывает: "O'zapft is!", то есть "Налито!" - конечно же, на баварском диалекте.

  • Во время церемонии открытия праздника в 2013 году

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Почем пиво?

    Согласно данным организаторов праздника, в 2018 году цена литровой кружки пива (Maß Bier) на мюнхенском Октоберфесте - от 10,79 евро до 11,50 евро. Много пива утекло с тех времен, когда (в 1971 году) литр стоил 2,95 марки ФРГ. И даже в 2002 году за кружку платили 6,8 евро.

  • Посетители пивного праздника в традиционных баварских костюмах

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Мучает жажда

    Специально для Октоберфеста в Мюнхене варят около 7 миллионов литров пива. В 1980 году гости праздника за две недели выпили 3,8 миллиона литровых кружек, в 2017 году - 7,5 миллиона.

  • Отдыхающие посетители пивного праздника

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Спят усталые

    К сожалению, не все посетители могут правильно оценить возможности своего организма. В лучшем случае, им приходится мирно отсыпаться на газонах, но бывает и хуже. Сюжеты о нелегкой работе санитаров, охранников и полиции на Октоберфесте давно стали обязательной частью телевизионных репортажей во время праздника и после его окончания.

  • Посетитель праздника разговаривает по мобильному телефону

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Бюро находок

    Чем больше людей, тем больше потерь. Во время праздника 2017 года в бюро находок на Октоберфесте было сдано более 4000 вещей. Среди них - 1300 удостоверений, 620 предметов одежды, 600 кошельков, 520 мобильных телефонов. Каждую четвертную находку удалось возвратить хозяйке или хозяину.

  • Бык на вертеле

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Гастрономические итоги

    В 2017 году гости Октоберфеста съели 127 быков и 59 телят, приготовленных на вертеле.

  • Веганское блюдо на Октоберфест

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    В ногу со временем

    Октоберфест - это не только море пива и горы мяса. Праздник идет в ногу со временем, не ограничиваясь традиционными свиными рульками. Несколько лет назад в меню здесь появились блюда, приготовленные по правилам веганской кухни. Есть данные, что за последние два года количество людей, отказывающихся от продуктов животного происхождения, увеличилось в Германии с 600 тысяч до 900 тысяч человек.

  • Мода 2016 года

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Модный дирндль

    В последние годы всё больше и больше гостей приходят на Октоберфест в традиционных баварских костюмах. Мужчины надевают знаменитые кожаные шорты, женщины - дирндль. Многие народные женские платья шьют по классическим образцам, но с учетом актуальной моды.

  • Октоберфест вечером

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Время работы

    В больших пивных шатрах по рабочим дням пиво разливают с десяти утра и до половины одиннадцатого вечера, а в выходные страдающих пивной жаждой гостей праздника начинают обслуживать на час раньше. В 23:30 на лугу Терезы все закрывается, а самые стойкие посетители перемещаются в обычные мюнхенские пивные, кабачки и рестораны.

  • Сувенирная кружка 2018 года

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Сувенирные кружки

    Каждый год организаторы Октоберфеста выпускают специальные памятные кружки с новыми эмблемами - стеклянные и глиняные, с крышками или без них. Стоят они от 7 до 34 евро.

  • Пряничное сердце

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Пряничный орден

    Типичными подарками на такого рода немецких праздниках являются большие пряники (Lebkuchen) с разными надписями: романтическими, шуточными, просто забавными или стандартными.

  • Открытка с Октоберфеста 1896 года

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Гулянья 1896 года

    Какие народные гулянья без аттракционов! Как видно на этой старой открытке с Октоберфеста 1896 года, карусели уже тогда пользовались в Мюнхене большим спросом. Если присмотреться, то помимо тира на переднем плане, здесь можно найти шатры с "Гигантским ребенком", "Людоедом" и "Морским чудовищем", а также купить турецкий мед.

  • Американские горки

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Аттракционы

    Классические американские горки, качели и карусели продолжают пользоваться популярностью, но людоедами и прочими чудовищами в наши времена уже никого не удивишь. Впрочем, куда приятнее вместо них просто взглянуть на Мюнхен с большого колеса обозрения или с высоты американской горки.

  • Качели на Октоберфесте

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Рекорд

    В последние годы число посетителей Октоберфеста составляет около 5,6 - 6,5 миллионов человек. Рекордным стал 1985 год, когда Октоберфест посетило более семи миллионов человек.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 02:51

Пиво с ароматом кофе

Жизнь в Германии: Шашлыки на немецкий лад

  • Самое желанное занятие

    Шашлыки на немецкий лад: главные составляющие

    Самое желанное занятие

    Мало что доставляет немцам такое удовольствие, как садовая гриль-вечеринка. С наступлением теплого времени года не только по выходным и праздникам, но нередко по вечерам и в будние дни в воздухе витает волшебный аромат, исходящий от жареных колбасок, отбивных, антрекотов, куриных ножек, и душистый запах дымка... Почти полмиллиарда евро сжигают немцы каждый год на этом священном огне.

  • Традиционная свинина

    Шашлыки на немецкий лад: главные составляющие

    Традиционная свинина

    В подавляющем большинстве случаев на решетке у немцев оказываются сосиски и мясо. В абсолютном фаворе - свинина. На втором месте по популярности - куриные ножки и крылышки, на третьем - говядина. Среднестатистический немец потребляет до трех килограммов свиных сосисок в год. Причины тому, во-первых, традиция, во-вторых - цена: в Германии свиное мясо - очень дешевое.

  • Гриль, камин или мангал

    Шашлыки на немецкий лад: главные составляющие

    Гриль, камин или мангал

    У 77 процентов немецких семей есть олин или несколько автомобилей. А вот мангал или гриль - у 95 процентов. Большинство немцев любят готовить мясо и сосиски на древесном угле. Некоторые владельцы частных домов строят у себя в саду каменные камины для барбекю. Но чаще всего используют переносную металлическую жаровню - гриль.

  • Да здравствует разнообразие

    Шашлыки на немецкий лад: главные составляющие

    Да здравствует разнообразие

    На садовой вечеринке немцы готовят мясо, по меньшей мере, трех видов. На решетке гриля можно увидеть и говяжьи стейки, и куриное филе, и бараньи ребрышки, а также, например, креветки, шампиньоны, паприку Покупают часто уже замаринованное мясо, но многие маринуют его сами.

  • Самый популярный – картофельный салат. Его готовят в самых разных вариантах.

    Шашлыки на немецкий лад: главные составляющие

    Картофельный салат

    В качестве гарнира немцы подают запеченный в фольге картофель, жареную или вареную кукурузу, различные овощные закуски, салаты. Самый популярный салат - картофельный. Его готовят в самых разных вариантах.

  • Запиваем пивом

    Шашлыки на немецкий лад: главные составляющие

    Запиваем пивом

    Главный напиток немецкой гриль-вечеринки - холодное пиво. Баварцы отдают предпочтение пшеничному пиву (Weizenbier), жители Кельна и его окрестностей – кельнскому пиву (Kölsch). В Гамбурге пьют пиво бренда Astra, а в Дюссельдорфе – альтбир (Alt-Bier).

  • Со своими салатами

    Шашлыки на немецкий лад: главные составляющие

    Со своими салатами

    Чтобы создать нужную атмосферу - особенно, когда приглашают много гостей, - немцы украшают свой сад разноцветными воздушными шариками и гирляндами. Гости обычно приносят с собой холодные закуски, салаты - ну, и, конечно, пиво.

  • Дресс-код

    Шашлыки на немецкий лад: главные составляющие

    Дресс-код

    И о дресс-коде: стиль одежды - спортивно-элегантный. Женщины приходят в легких брюках, шортах или платьях, в тонких блузках или топах. Обувь - без каблуков. Мужчины облачаются в бермуды, легкие рубашки. Во время чемпионата мира по футболу многие болельщики надевают форму сборной Германии. И, если это возможно, выставляют в сад телевизор.

    Автор: Наталия Королева


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Контекст

Пивная йога: немцы пьют в позе лотоса

Йога и пиво совместимы? Последователи пивной йоги в этом не сомневаются. Репортер DW сходила на занятие под руководством немецкого йога-пивовара. (31.07.2019)  

Алкоголь в Германии: права, обязанности, предпочтения

Спиртные напитки в Германии продаются повсеместно, вот только доступ к ним разрешен не всем. (16.01.2019)  

Бирдекели "Made in Germany": как две немецкие фирмы поделили мировой рынок

Немецкая компания Katz Group удовлетворяет 70% мирового спроса на бирдекели - подставки под пивные кружки. Остальные 30% покрывает фирма из Германии Marienthaler. Почему у них нет конкурентов? (30.07.2019)  

В Германии существенно упало потребление пива

За первое полугодие 2019-го в Германии выпили на 140 млн литров пива меньше, чем годом ранее, пишет Die Welt. Высокие результаты 2018-го связаны с жарким летом и чемпионатом мира по футболу. (13.07.2019)  

В 2018 году Октоберфест принял более 6 миллионов гостей

В Мюнхене завершается 185-й традиционный праздник пива. Посетители, в числе которых - Билл и Хиллари Клинтон, выпили около 7,5 млн литров пива. Полиция зарегистрировала снижение правонарушений. (07.10.2018)  

60 интересных фактов об Октоберфесте

Мюнхенский Октоберфест - это не только миллионы литров пива и горы вкусной баварской еды. (21.09.2018)  

Немцы пьют больше алкоголя, чем россияне

Потребление алкогольных напитков в России снизилось и достигло 10,1 литра чистого алкоголя в год на душу населения. Немцы выпивают почти на литр больше, говорится в докладе ВОЗ. (12.09.2018)  

Где находится самый старый трактир Германии?

О своем праве называться самым старым постоялым двором Германии заявляют сразу три заведения, в которых уже много сотен лет заботятся о благе путников. (27.03.2015)  

Пиво под открытым небом - история одной баварской традиции

"Biergarten" - как много в этом звуке для бюргера немецкого слилось! Как, когда и почему в Баварии придумали пивные сады. (10.08.2018)  

1000 сортов пива и другие причины любить Верхнюю Франконию (фото)

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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

Ежегодно этот традиционный пивной праздник в баварской столице Мюнхене посещает около шести миллионов человек.  

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