 10 старейших университетов Германии (фотогалерея) | Учеба и работа в Германии | DW | 14.02.2019

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Учеба и карьера

10 старейших университетов Германии (фотогалерея)

В феврале университет города Ростока отмечает свое 600-летие. А какие еще немецкие вузы относятся к самым старинным и привлекают не только студентов, но и туристов?

  • Ростокский университет

    Старейшие университеты Германии

    Ростокский университет

    В 2019 году старейший вуз в регионе Балтийского моря отмечате свое 600-летие. Основан в 1419-м герцогами Иоганном IV Мекленбургским и Альбрехтом V Мекленбургским. Неофициальное название университета в Ростоке - "Маяк севера". Главный корпус (на фото) построен в стиле ренессанса и привлекает туристов со всего мира.

  • Гейдельбергский университет

    Старейшие университеты Германии

    Гейдельбергский университет

    А старейшим на территории современной Германии считается Гейдельбергский университет. Он основан курфюрстом Пфальца Рупрехтом I в 1386 году. Одной из исторических достопримечательностей вуза стал студенческий карцер. В последний раз проштрафившиеся студенты отбывали в нем наказание в 1914 году. Сегодня этот музей. Ежегодно его посещают более 40 тысяч человек. На фото - старый актовый зал.

  • Кельнский университет

    Старейшие университеты Германии

    Кельнский университет

    В период позднего Средневековья многие немецкие университеты основывали церковные или светские правители. Университет в Кельне был создан по инициативе его жителей в 1388 году. Разрушенный во время Второй мировой, он был восстановлен в 1945 году. Сегодня в этом вузе учатся 50 тысяч студентов. От него - рукой подать до Старого города и Кельнского собора.

  • Эрфуртский университет

    Старейшие университеты Германии

    Эрфуртский университет

    В 1392 году в Эрфурте открылся третий по счету университет в Германии. Позже в нем учился великий реформатор Мартин Лютер: в 1505 году он получил степень магистра свободных искусств и продолжил изучать юриспруденцию. В 1816 году Эрфуртский университет был закрыт и открылся после объединения Германии - в середине 1990-х. В его архивах сохранились ценные рукописи Мартина Лютера.

  • Исторические корпуса Вюрцбургского университета

    Старейшие университеты Германии

    Вюрцбургский университет

    Вюрцбургский университет имени Юлиуса и Максимилиана был основан в 1402 году и просуществовал всего 20 лет. Лишь спустя чуть более полутора веков - в 1582 году он продолжил свою работу. В этом баварском вузе в 1895 году профессор Вильгельм Конрад Рентген сделал главное открытие своей жизни - икс-излучение, впоследствии названное его именем.

  • Главный учебный корпус Лейпцигского университета

    Старейшие университеты Германии

    Лейпцигский университет

    Лейпцигский университет был открыт в 1409 году. В нем учился Вольфганг Гете и Фридрих Готлиб Клопшток. Во время Второй мировой войны здания университета были сильно повреждены, а затем восстановлены. Новый главный учебный корпус с интегрированной в нем университетской церковью Святого Павла находится в центре города на площади Augustusplatz рядом с оперным театром.

  • Университет Грайфсвальда

    Старейшие университеты Германии

    Университет Грайфсвальда

    Бургомистр ганзейского Грайфсвальда Генрих Рубенов инвестировал в университет личные сбережения и стал в 1456 году его первым ректором. Этот вуз - второй старейший университет в регионе Балтийского моря. Главный корпус в стиле барокко, где размещена университетская библиотека, был построен во время оккупации территории Швецией послеТридцатилетней войны. Основная часть старинных книг сохранилась.

  • Трирский университет

    Старейшие университеты Германии

    Трирский университет

    Этот университет был основан в 1473 году в старейшем городе Германии. Просуществовав чуть более трех столетий, был закрыт и возобновил свою работу лишь в 1970 году. Здание вуза было существенно модернизировано. Сегодня на шести факультетах обучается более 15 тысяч студентов. В фокусе - гуманитарные и общественные науки, а также исследования в области экологии.

  • Главный корпус университета имени Людвига и Максимилиана в Мюнхене

    Старейшие университеты Германии

    Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана

    Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана насчитывает свою историю с 1472 года и является вторым старейшим университетом Баварии. Сегодня в этом вузе, входящем в Германии в число элитных, обучается около 50 тысяч студентов. Университет предоставляет образование по 150 различным специальностям на 18 факультетах.

  • Тюбингенский университет

    Старейшие университеты Германии

    Тюбингенский университет

    Тюбингенский университет был создан в 1477 году. Он получил международное признание в области богословия, медицины и общественных наук. Среди выпускников вуза немало лауреатов Нобелевской премии в области медицины и химии. В 2011 года Тюбингенский университет первым в Германии ввел учебный курс по специальности "Исламская теология".

    Автор: Виктор Вайц


  • Ростокский университет

    Старейшие университеты Германии

    Ростокский университет

    В 2019 году старейший вуз в регионе Балтийского моря отмечате свое 600-летие. Основан в 1419-м герцогами Иоганном IV Мекленбургским и Альбрехтом V Мекленбургским. Неофициальное название университета в Ростоке - "Маяк севера". Главный корпус (на фото) построен в стиле ренессанса и привлекает туристов со всего мира.

  • Гейдельбергский университет

    Старейшие университеты Германии

    Гейдельбергский университет

    А старейшим на территории современной Германии считается Гейдельбергский университет. Он основан курфюрстом Пфальца Рупрехтом I в 1386 году. Одной из исторических достопримечательностей вуза стал студенческий карцер. В последний раз проштрафившиеся студенты отбывали в нем наказание в 1914 году. Сегодня этот музей. Ежегодно его посещают более 40 тысяч человек. На фото - старый актовый зал.

  • Кельнский университет

    Старейшие университеты Германии

    Кельнский университет

    В период позднего Средневековья многие немецкие университеты основывали церковные или светские правители. Университет в Кельне был создан по инициативе его жителей в 1388 году. Разрушенный во время Второй мировой, он был восстановлен в 1945 году. Сегодня в этом вузе учатся 50 тысяч студентов. От него - рукой подать до Старого города и Кельнского собора.

  • Эрфуртский университет

    Старейшие университеты Германии

    Эрфуртский университет

    В 1392 году в Эрфурте открылся третий по счету университет в Германии. Позже в нем учился великий реформатор Мартин Лютер: в 1505 году он получил степень магистра свободных искусств и продолжил изучать юриспруденцию. В 1816 году Эрфуртский университет был закрыт и открылся после объединения Германии - в середине 1990-х. В его архивах сохранились ценные рукописи Мартина Лютера.

  • Исторические корпуса Вюрцбургского университета

    Старейшие университеты Германии

    Вюрцбургский университет

    Вюрцбургский университет имени Юлиуса и Максимилиана был основан в 1402 году и просуществовал всего 20 лет. Лишь спустя чуть более полутора веков - в 1582 году он продолжил свою работу. В этом баварском вузе в 1895 году профессор Вильгельм Конрад Рентген сделал главное открытие своей жизни - икс-излучение, впоследствии названное его именем.

  • Главный учебный корпус Лейпцигского университета

    Старейшие университеты Германии

    Лейпцигский университет

    Лейпцигский университет был открыт в 1409 году. В нем учился Вольфганг Гете и Фридрих Готлиб Клопшток. Во время Второй мировой войны здания университета были сильно повреждены, а затем восстановлены. Новый главный учебный корпус с интегрированной в нем университетской церковью Святого Павла находится в центре города на площади Augustusplatz рядом с оперным театром.

  • Университет Грайфсвальда

    Старейшие университеты Германии

    Университет Грайфсвальда

    Бургомистр ганзейского Грайфсвальда Генрих Рубенов инвестировал в университет личные сбережения и стал в 1456 году его первым ректором. Этот вуз - второй старейший университет в регионе Балтийского моря. Главный корпус в стиле барокко, где размещена университетская библиотека, был построен во время оккупации территории Швецией послеТридцатилетней войны. Основная часть старинных книг сохранилась.

  • Трирский университет

    Старейшие университеты Германии

    Трирский университет

    Этот университет был основан в 1473 году в старейшем городе Германии. Просуществовав чуть более трех столетий, был закрыт и возобновил свою работу лишь в 1970 году. Здание вуза было существенно модернизировано. Сегодня на шести факультетах обучается более 15 тысяч студентов. В фокусе - гуманитарные и общественные науки, а также исследования в области экологии.

  • Главный корпус университета имени Людвига и Максимилиана в Мюнхене

    Старейшие университеты Германии

    Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана

    Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана насчитывает свою историю с 1472 года и является вторым старейшим университетом Баварии. Сегодня в этом вузе, входящем в Германии в число элитных, обучается около 50 тысяч студентов. Университет предоставляет образование по 150 различным специальностям на 18 факультетах.

  • Тюбингенский университет

    Старейшие университеты Германии

    Тюбингенский университет

    Тюбингенский университет был создан в 1477 году. Он получил международное признание в области богословия, медицины и общественных наук. Среди выпускников вуза немало лауреатов Нобелевской премии в области медицины и химии. В 2011 года Тюбингенский университет первым в Германии ввел учебный курс по специальности "Исламская теология".

    Автор: Виктор Вайц


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