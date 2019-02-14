10 старейших университетов Германии (фотогалерея)

В феврале университет города Ростока отмечает свое 600-летие. А какие еще немецкие вузы относятся к самым старинным и привлекают не только студентов, но и туристов?
50 лет назад в Германии были основаны первые высшие школы. Долгое время они считались игроками второй лиги, а сегодня составляют конкуренцию университетам. В чем же их особенность?
Ожидается, что европейский рынок искусственного интеллекта в ближайшие пять лет вырастет в пять раз. Где в Германии можно стать экспертом в ИИ и получить профессию будущего?
В новом рейтинге лидирует вуз из США. Университет в Мюнхене вошел в топ-10. Какие еще вузы любят работодатели?
От чего российские студенты испытывают в Германии культурный шок, а немцы - в России? Что в немецких вузах не так, как в российских? DW расспросила инсайдеров.
Бакалавры и магистры, единое европейское общеобразовательное пространство, мобильность студентов... Болонская система? Нет, это - университеты в эпоху Средневековья.
Старинные здания, морское побережье - город Росток привлекает сотни туристов. И не меньше студентов, которые поступают в один из самых старых и при этом современных немецких вузов.
Старейший университет Германии - Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg - в особом представлении не нуждается: его знают во всем мире. Вуз был основан в 1386 году курфюрстом Пфальца Рупрехтом I, поэтому и носит его имя.
Богатая история, знаменитые мыслители и поэты - гордость вуза в Тюбингене. А поддержка науки и интернационализация вывели его в ранг университетской элиты. Есть у вуза и проекты с Россией. (15.02.2013)