10 самых знаменитых мостов Европы (фотогалерея)

Самые знаменитые мосты Европы

Понте-Веккьо, Флоренция

Строительство Понте-Веккьо, самого древнего арочного моста во Флоренции, было завершено в 1345 году. Он сохранился в первоначальном виде.Некогда здесь располагались лавки мясников, в XVI веке их сменили ювелиры. Над мостом - Коридор Вазари. Она была построена специально для того, чтобы герцог тосканский мог спокойно пройти из одного своего дворца в другой, расположенный на левом берегу Арно.