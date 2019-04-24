 10 самых знаменитых мостов Европы (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.04.2019

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Культура и стиль жизни

10 самых знаменитых мостов Европы (фотогалерея)

Мосты не только соединяют берега. Нередко они - шедевры архитектуры, образцы технического прогресса и символы города. DW представляет самые знаменитые.

  • Мост Риальто, Венеция

    Самые знаменитые мосты Европы

    Мост Риальто, Венеция

    Риальто - самый старый каменный мост Венеции, один из четырех мостов через Гранд-канал. Он заменил своих менее прочных деревянных предшественников в конце XVI века. Опорой простоявшего до наших дней сооружения служат 12 тысяч дубовых свай, забитых в дно лагуны. В арочной галерее на мосту по-прежнему работают небольшие магазинчики.

  • Мост Понте-Веккьо, Флоренция

    Самые знаменитые мосты Европы

    Понте-Веккьо, Флоренция

    Строительство Понте-Веккьо, самого древнего арочного моста во Флоренции, было завершено в 1345 году. Он сохранился в первоначальном виде.Некогда здесь располагались лавки мясников, в XVI веке их сменили ювелиры. Над мостом - Коридор Вазари. Она была построена специально для того, чтобы герцог тосканский мог спокойно пройти из одного своего дворца в другой, расположенный на левом берегу Арно.

  • Тауэр-бридж, Лондон

    Самые знаменитые мосты Европы

    Тауэр-бридж, Лондон

    Самый знаменитый в мире разводной мост Тауэр-бридж, построенный в стиле викторианской готики в конце XIX века, назвали так из-за близости к крепости Тауэр. По замыслу архитекторов, галереи, расположенные в верхнем ярусе моста на высоте 44 метров, позволяли пешеходам переходить через Темзу независимо от того, разведен мост или нет. Тогда мост разводили до 50 раз в день, сегодня - 4-5 раз в неделю.

  • Банковский мост, Санкт-Петербург

    Самые знаменитые мосты Европы

    Банковский мост, Санкт-Петербург

    Из всех мостов Петербурга мы выбрали Банковский мост - маленький цепной пешеходный мост через канал Грибоедова. Это выдающийся памятник архитектуры. Название свое получил благодаря зданию Ассигнационного банка, который располагался рядом. Мост известен прежде всего фигурами крылатых львов. Эти мифические фигуры изготовил скульптор Павел Соколов. Он, кстати говоря, создал и львов на Львином мосту.

  • Карлов мост, Прага

    Самые знаменитые мосты Европы

    Карлов мост, Прага

    Строительство Карлова моста через Влтаву, соединяющего Пражский град и Старый город, было начато в 1357 году по приказу чешского и германского короля, императора Священной Римской империи Карла IV, чье имя он носит Каменный мост длиной 520 метров украшают тридцать статуй. Самой знаменитой считается фигура католического святого Яна Непомутского: он приносит удачу каждому, кто до него дотронется.

  • Капельбрюкке, Люцерн

    Самые знаменитые мосты Европы

    Капельбрюкке, Люцерн

    Мост Kapellbrücke (то есть "Часовенный мост"), построенный в 1332 году в Люцерне, над рекой Ройс, считается древнейшим деревянным крытым мостом в Европе. Под крышей галереи пешеходного моста, который первоначально использовался как часть оборонительного укрепления вокруг города, размещены сцены из истории Швейцарии - в виде 111 треугольных картин.

  • Мост лавочников, Эрфурт

    Самые знаменитые мосты Европы

    Мост лавочников, Эрфурт

    Мост или улица? Пожалуй, и то и другое. Первоначально деревянный, позднее, с XIV века, каменный Мост лавочников (Krämerbrücke) - одна из главных достопримечательностей немецкого города Эрфурта. Он много раз страдал от наводнений и пожаров, его восстанавливали и перестраивали. В домах на мосту - жилые квартиры, магазинчики и художественные галереи.

  • Мост Пон-Нёф, Париж

    Самые знаменитые мосты Европы

    Пон-Нёф, Париж

    Удивительно, но парижский мост Пон-Нёф, возведенный в начале XVII века, означает буквально "Новый мост". Впрочем, тогда он стал архитектурной новацией: вопреки бытовавшим тогда традициям, его оставили свободным - без крыши и без построек. На мосту стояла бронзовая статуя короля Генриха IV, которую во время французской революции разбили и сбросили в Сену. Но позже отлили новую и снова поставили.

  • Виадук Гленфиннан, Шотландия

    Самые знаменитые мосты Европы

    Виадук Гленфиннан, Шотландия

    На весь мир этот железнодорожный мост прославился благодаря экранизации романов о Гарри Поттере: по виадуку Гленфиннан следовал сказочный экспресс в Хогвартс. Самый длинный (около 380 метров) бетонный виадук Шотландии, состоящий из 21 арочного пролета, был открыт в 1901 году. Это первый мост такого типа, полностью построенный из бетона.

  • Три моста Эдинбурга

    Самые знаменитые мосты Европы

    Три моста Эдинбурга

    Сразу три моста через залив Ферт-оф-Форт соединяют шотландскую столицу Эдинбург с северо-востоком страны. Железнодорожный (красный) мост, ставший одним из первых консольных мостов в мире, открылся в 1890 году. В 1964 году был построен подвесной транспортный мост Форт-Роуд-Бридж, а в 2017 – ультрасовременный вантовый мост Queensferry Crossing.

    Автор: Инга Ваннер, Элизабет Йорк фон Вартенбург


  • Мост Риальто, Венеция

    Самые знаменитые мосты Европы

    Мост Риальто, Венеция

    Риальто - самый старый каменный мост Венеции, один из четырех мостов через Гранд-канал. Он заменил своих менее прочных деревянных предшественников в конце XVI века. Опорой простоявшего до наших дней сооружения служат 12 тысяч дубовых свай, забитых в дно лагуны. В арочной галерее на мосту по-прежнему работают небольшие магазинчики.

  • Мост Понте-Веккьо, Флоренция

    Самые знаменитые мосты Европы

    Понте-Веккьо, Флоренция

    Строительство Понте-Веккьо, самого древнего арочного моста во Флоренции, было завершено в 1345 году. Он сохранился в первоначальном виде.Некогда здесь располагались лавки мясников, в XVI веке их сменили ювелиры. Над мостом - Коридор Вазари. Она была построена специально для того, чтобы герцог тосканский мог спокойно пройти из одного своего дворца в другой, расположенный на левом берегу Арно.

  • Тауэр-бридж, Лондон

    Самые знаменитые мосты Европы

    Тауэр-бридж, Лондон

    Самый знаменитый в мире разводной мост Тауэр-бридж, построенный в стиле викторианской готики в конце XIX века, назвали так из-за близости к крепости Тауэр. По замыслу архитекторов, галереи, расположенные в верхнем ярусе моста на высоте 44 метров, позволяли пешеходам переходить через Темзу независимо от того, разведен мост или нет. Тогда мост разводили до 50 раз в день, сегодня - 4-5 раз в неделю.

  • Банковский мост, Санкт-Петербург

    Самые знаменитые мосты Европы

    Банковский мост, Санкт-Петербург

    Из всех мостов Петербурга мы выбрали Банковский мост - маленький цепной пешеходный мост через канал Грибоедова. Это выдающийся памятник архитектуры. Название свое получил благодаря зданию Ассигнационного банка, который располагался рядом. Мост известен прежде всего фигурами крылатых львов. Эти мифические фигуры изготовил скульптор Павел Соколов. Он, кстати говоря, создал и львов на Львином мосту.

  • Карлов мост, Прага

    Самые знаменитые мосты Европы

    Карлов мост, Прага

    Строительство Карлова моста через Влтаву, соединяющего Пражский град и Старый город, было начато в 1357 году по приказу чешского и германского короля, императора Священной Римской империи Карла IV, чье имя он носит Каменный мост длиной 520 метров украшают тридцать статуй. Самой знаменитой считается фигура католического святого Яна Непомутского: он приносит удачу каждому, кто до него дотронется.

  • Капельбрюкке, Люцерн

    Самые знаменитые мосты Европы

    Капельбрюкке, Люцерн

    Мост Kapellbrücke (то есть "Часовенный мост"), построенный в 1332 году в Люцерне, над рекой Ройс, считается древнейшим деревянным крытым мостом в Европе. Под крышей галереи пешеходного моста, который первоначально использовался как часть оборонительного укрепления вокруг города, размещены сцены из истории Швейцарии - в виде 111 треугольных картин.

  • Мост лавочников, Эрфурт

    Самые знаменитые мосты Европы

    Мост лавочников, Эрфурт

    Мост или улица? Пожалуй, и то и другое. Первоначально деревянный, позднее, с XIV века, каменный Мост лавочников (Krämerbrücke) - одна из главных достопримечательностей немецкого города Эрфурта. Он много раз страдал от наводнений и пожаров, его восстанавливали и перестраивали. В домах на мосту - жилые квартиры, магазинчики и художественные галереи.

  • Мост Пон-Нёф, Париж

    Самые знаменитые мосты Европы

    Пон-Нёф, Париж

    Удивительно, но парижский мост Пон-Нёф, возведенный в начале XVII века, означает буквально "Новый мост". Впрочем, тогда он стал архитектурной новацией: вопреки бытовавшим тогда традициям, его оставили свободным - без крыши и без построек. На мосту стояла бронзовая статуя короля Генриха IV, которую во время французской революции разбили и сбросили в Сену. Но позже отлили новую и снова поставили.

  • Виадук Гленфиннан, Шотландия

    Самые знаменитые мосты Европы

    Виадук Гленфиннан, Шотландия

    На весь мир этот железнодорожный мост прославился благодаря экранизации романов о Гарри Поттере: по виадуку Гленфиннан следовал сказочный экспресс в Хогвартс. Самый длинный (около 380 метров) бетонный виадук Шотландии, состоящий из 21 арочного пролета, был открыт в 1901 году. Это первый мост такого типа, полностью построенный из бетона.

  • Три моста Эдинбурга

    Самые знаменитые мосты Европы

    Три моста Эдинбурга

    Сразу три моста через залив Ферт-оф-Форт соединяют шотландскую столицу Эдинбург с северо-востоком страны. Железнодорожный (красный) мост, ставший одним из первых консольных мостов в мире, открылся в 1890 году. В 1964 году был построен подвесной транспортный мост Форт-Роуд-Бридж, а в 2017 – ультрасовременный вантовый мост Queensferry Crossing.

    Автор: Инга Ваннер, Элизабет Йорк фон Вартенбург


Смотрите также:

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    Самые красивые фонтаны Европы

    Фонтан Треви, Рим

    Говорят, если бросишь монетку в воду этого фонтана, обязательно вернешься в Рим. Верят в это многие: каждый год со дна самого большого римского фонтана, построенного Николо Сальви в XVIII веке, достают, в общей сложности, около миллиона евро. В знаменитом фильме Феллини "Сладкая жизнь" актрисе Аните Экберг довелось искупаться в нем. Повторять не советуем: придется заплатить штраф в полтысячи евро.

  • Фонтан на Трафальгарской площади, Лондон

    Самые красивые фонтаны Европы

    Фонтаны на Трафальгарской площади, Лондон

    Фонтаны на знаменитой площади в центре Лондона - одна из главных достопримечательностей британской столицы. Они были установлены в 1840 году. Спустя столетие провели реконструкцию, на которую затратили 50 тысяч фунтов - огромную по тем временам сумму. Тогда вместо каменных скульптур на фонтанах появились отлитые из бронзы тритоны, русалки и дельфины.

  • Варшавский фонтан, Париж

    Самые красивые фонтаны Европы

    Варшавский фонтан, Париж

    Самый крупный в Париже Варшавский фонтан тянется от центрального входа дворца Шайо до Йенского моста. Это череда бассейнов в парке Трокадеро, напротив Эйфелевой башни, строилась постепенно с 1878 по 1937 годы. Особенно впечатляют водяные пушки в верхней части каскадов, которые выбрасывают струи воды на высоту до 50 метров. Ночью свет 500 прожекторов создает неповторимую картину.

  • Волшебный фонтан Монжуика, Барселона

    Самые красивые фонтаны Европы

    Волшебный фонтан Монжуика, Барселона

    Волшебный или магический фонтан Монжуика построили в Барселоне в футуристическом стиле в 1929 году, к открытию Всемирной выставки. Около 2000 литров воды выбрасывается вверх каждую секунду. Перед Олимпийскими Играми 1992 года фонтан реконструировали, и теперь каждый вечер здесь можно увидеть уникальное светомузыкальное шоу.

  • Фонтанный ансамбль Петергофа

    Самые красивые фонтаны Европы

    Фонтанный ансамбль Петергофа

    Дворцово-парковый ансамбль Петергофа строился в первой четверти XVIII века как летняя резиденция Петра Первого по его собственным эскизам. Но совершенствование фонтанной системы продолжалось до XIX века. Сейчас здесь около 150 фонтанов и четыре каскада. И работают они без водонапорных сооружений и насосов. В 1990 году Петергоф внесли в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

  • Фонтан Же-До, Женева

    Самые красивые фонтаны Европы

    Фонтан Же-До, Женева

    Высота струи воды фонтана Же-До на Женевском озере достигает 147 метров. Это один из самых больших фонтанов в мире. Его установили в 1886 году с чисто практическими целями, чтобы регулировать работу насосной станции водопровода, снабжающего водой город. Но фонтан так понравился жителям и гостям Женевы, что его перенесли в более глубокое место озера, и он стал питаться водой из самого озера.

  • Водяные каскады горного парка Вильгельмсхёэ, Кассель

    Самые красивые фонтаны Европы

    Водяные каскады горного парка Вильгельмсхёэ, Кассель

    Строительство барочного парка в немецком городе Касселе началось в конце XVII века и продолжалось полтора столетия. В центре - горные каскады водопадов. А венцом этого фонтанного комплекса считается гейзер, достигающий высоты 50 метров. С 2013 года парк и фонтаны – в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Кран, висящий в воздухе, Менорка

    Самые красивые фонтаны Европы

    Кран, висящий в воздухе, Менорка

    Иллюзия впечатляет кажого: гигантский водопроводный кран как будто висит в воздухе и из него струится вода. На самом деле опора магического фонтана спрятана в воде, точнее, в прозрачной трубе, по которой струится вода. Такие фонтаны можно увидеть сегодня уже не только на острове Менорка.

  • Писающий мальчик, Брюссель

    Самые красивые фонтаны Европы

    Писающий мальчик, Брюссель

    Писающий мальчик или Маннекен-Пис - одна из главных достопримечательностей Брюсселя. Эта бронзовая статуя-фонтан появилась в таком виде в 1619 году. Время от времени на голого мальчика надевают различные наряды (как на этом снимке). Они хранятся в Королевском музее Брюсселя. Этот "гардероб" насчитывает сегодня более 800 костюмов.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Инга Ваннер


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