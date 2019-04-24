10 самых знаменитых мостов Европы (фотогалерея)

Мосты не только соединяют берега. Нередко они - шедевры архитектуры, образцы технического прогресса и символы города. DW представляет самые знаменитые.
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